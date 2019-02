Côte d’Ivoire : Grande marche annoncée par la FESCI, la reprise des cours exigée

La FESCI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire, a annoncé dans un communiqué dont copie est parvenue à la rédaction d’Afrique sur 7, une grande marche pacifique, prévue pour le lundi 25 février 2019. Il s’agira pour les membres de ce syndicat d’étudiants, dirigé par le secretaire général Assi Fulgence Assi, d’exiger la reprise des cours au niveau du primaire, du secondaire et du supérieur, suspendus il y a un peu plus de 4 semaines, du fait de la grève des enseignants. Bien avant, précise le communiqué, il est demandé au gouvernement ivoirien, la libération des enseignants et étudiants incarcérés en vue de faciliter le denouement de la crise.

L'intégralité du communiqué de la FESCI

La fédération estudiantine et scolaire de Côte d'ivoire (FESCI) que j'ai l'insigne honneur de diriger, porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que :

Vu la durée [1mois] du maintien des Élèves et Étudiants à la maison du fait de la grève des Enseignants, tant dans le Primaire, le Secondaire que dans les Universités Publiques de Côte d'Ivoire ;

Vu l'arrestation abusive des Enseignants et Étudiants ;

Vu la rupture du dialogue annoncé entre les Ministères de Tutelle et les Syndicats d'Enseignants ;

Et au regard de nos textes, la FESCI demande :

- La libération des Enseignants et étudiants incarcérés, pour faciliter le dénouement de la crise

- La mobilisation des Partenaires du Système Éducatif, des Parents d'Élèves et d'Étudiants, de l'ensemble des Élèves et Étudiants pour une marche pacifique sur toute l'étendue du territoire national ce LUNDI 25 Février dès Sept (07) heures,

Pour réclamer la reprise des cours dans les Établissements Scolaires et du Supérieur ;

- À tous ceux qui ont un intérêt pour l'École de se vêtir de blanc ou de bandeaux blancs.

Fait à Abidjan le 20 Février 2019

Pour la FESCI

Le Secrétaire Général National

ASSI FULGENCE ASSI