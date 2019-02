Le 08 mars, Ethiopian Airlines va organiser un vol avec un équipage entièrement féminin

Le 8 mars 2019, en vue de célébrer la Journée Internationale de la Femme, la compagnie de transport aérien Ethiopian Airlines va organiser un vol avec un équipage entièrement féminin (Addis-Abeba - Stockholm – Oslo) avec pour thème "Un vol exclusivement opéré par des femmes du continent africain pour rencontrer leurs homologues européennes et montrer le pouvoir des femmes au monde".

Ethiopian Airlines veut honorer et célébrer la contribution indispensable des femmes dans le groupe

"Ethiopian Airlines, a le plaisir d’annoncer à ses clients qu’elle a finalisé tous les préparatifs en vue de célébrer la Journée Internationale de la Femme en organisant encore une fois un vol avec un équipage entièrement féminin le 8 mars 2019 (Addis-Abeba - Stockholm – Oslo)", indique une note de la compagnie.

Ce vol historique sera assuré par des femmes d’Ethiopian Airlines, à tous les postes : opérations au sol, opérations aéroportuaires, responsable de vol, contrôle de charge, opérations de piste, logistique à bord, sûreté et sécurité, restauration, contrôle du trafic aérien

"Nous sommes extrêmement honorés d’avoir des femmes pionnières dans tous les aspects du domaine de l'aviation. Les femmes font partie intégrante de l’histoire de notre succès depuis le début. Avec ce vol dédié, nous honorons et célébrons leur contribution indispensable à notre groupe aéronautique et à l’ensemble de l’industrie aéronautique, à notre pays et à l’ensemble du continent", a déclaré le Directeur général du groupe Ethiopian Airlines, Tewolde GebreMariam

Pour lui, "bien que les femmes soient la plus grande ressource de l’Afrique, l’inégalité entre les sexes persiste encore dans notre continent. Par conséquent, nous devons tous veiller à ce que les femmes occupent la place qui leur revient en créant les conditions adéquates et des modèles d'engagements inclusifs".

La compagnie a exploité quatre vols à destination de Bangkok, Kigali, Lagos et Buenos Aires, qui ont été assurés par des femmes.

La compagnie aérienne ayant la plus forte croissance en Afrique exploite la flotte la plus jeune et la plus moderne à travers les cinq continents.