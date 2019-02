Côte d’Ivoire : Paul Blesson, ex-monument du Handball ivoirien, est décédé

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Paul Blesson, 67 ans, ancien sélectionneur national des équipes féminine et masculine de la Fédération ivoirienne de handball, est décédé, dimanche 24 mars 2019.

Ce qui a emporté Paul Blesson

Paul Blesson a définitivement quitté la terre des humains, le dimanche 24 février, au terme de quatre jours d’hospitalisation à la Clinique les Oliviers, sis à Yopougon Nouveau-Quartier.

Des sources proches de la famille, l’ex-Directeur technique nationale (DTN) de la Fédération ivoirienne de handball (FIHB) était rongé par le diabète et l’hypertension artérielle depuis quelques années. Ces deux maladies métaboliques ont eu raison du sportif, dans l’après-midi du dimanche 24 février en fin de soirée, a rapporté un proche de la famille. « Monsieur Blesson nous a lâchés. Toute à l’heure, à 17h50. Il était malade. On a essayé, mais il nous a quittés », a confié son filleul Emile Kouassi, la voix étreinte par la douleur.

L’homme était connu pour être un monument du handball ivoirien. Ex- joueur du Red star et de la sélection masculine ivoirienne de handball, M. Blesson deviendra plus tard sélectionneur de l’équipe nationale masculine, puis féminine de la discipline dont il était passé expert.

Il contribuera à l’éclosion de plusieurs grands noms du Handball ivoirien avant de se voir nommer Directeur technique national de la Fédération ivoirienne de handball.

Plus tard, c’est au pays d’Ali Bongo Ondimba que ce fervent amoureux du sport de main déposera ses valises, comme Conseiller technique de la Fédération gabonaise de hand-ball (FEGAHAND) en 2000 avant de retourner sur Abidjan peu avant 2010.

De retour sur les bords de la lagune Ebrié, M. Paul Blesson occupera le poste de Manager-général de l’Africa sport d’Abidjan, section handball, où il fera également ses preuves.

En février 2018, il s'est porté candidat à la présidence de la Fédération Ivoirienne de handball où il se fera battre dès le premier tour des élections.

La même année, il a été porté à la tête de Vavoua HBC, un club de 2ème division, qu'il réussit à faire monter en 1ère division au terme de la saison 2017-2018. Une équipe qu'il ne verra évoluer dans l'élite au cours de la saison 2018-2019.