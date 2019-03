Algérie :Les manifestations anti Abdelaziz Bouteflika s’amplifient

Aphasique depuis 2014 suite à un accident vasculaire cérébrale, Abdelaziz Bouteflika, Président de l’Algérie depuis 1999 est maintenu au pouvoir par un système opaque. Alors qu’il est incapable du moindre mouvement, ses proches annoncent un cinquième mandat qui n’a pas eu l’accord du peuple. Des manifestations prévues à Alger et dans des villes du pays, ce vendredi pour accentuer la pression sur le gouvernement. Antoine Basbous, politologue, directeur de l'Observatoire des pays arabes invité jeudi du "Tour de la question" sur Europe 1, donne des précisions sur la situation.

Abdelaziz Bouteflika, un « Cinquième mandat » problématique

"Pas de cinquième mandat !" Depuis une semaine, une partie de la jeunesse et du peuple algérien ne cesse de demander le départ du pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika, président du pays depuis 1999. Une nouvelle manifestation d'ampleur est prévue vendredi, et cette revendication devrait encore figurer dans les cortèges de ces mobilisations. Aujourd'hui, Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, « est inopérant » pour diriger le pays, selon le politologue Antoine Basbous, invité jeudi du Tour de la question sur Europe 1. « Il est alité depuis six ans et n'a pas bougé sauf pour aller à l'hôpital », rappelle le directeur de l'Observatoire des pays arabes, qui parle même d’« une momie à la tête de l'État ». Le président algérien, Abdelaziz Bouteflika a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2013 et est aphasique depuis 2014. « Ce qui a choqué les Algériens, c'est de le voir sortir le 1er novembre, pour la fête nationale, sanglé sur son fauteuil roulant parce qu'il ne pouvait pas être debout, bavant devant les autorités. Il ne peut pas s'exprimer, se lever, serrer des mains, signer. Ils ont pris pitié pour Abdelaziz Bouteflika ». Il n'a même pas pu annoncer lui-même qu'il était candidat à un cinquième mandat, le 10 février. Abdelaziz Bouteflika doit revenir samedi de Genève, où il est actuellement soigné.

Abdelaziz Bouteflika, « otage de ses proches » pour le pouvoir ?

« Comment gouverner en son nom quand il n'arrive pas à exprimer sa pensée ? Son entourage interprète sa pensée », s’interroge puis accuse le politologue. Autour de Abdelaziz Bouteflika s'est donc constitué un véritable "clan" aux manettes du pays : « Le chef, c'est le frère du président, Saïd Bouteflika, au contact quotidien avec le président. Autour de Saïd, il y a le représentant du patronat algérien, quelques militaires et quelques amis », précise Antoine Basbous. Il Saïd est la tête d’un clan qui règne sans partage sur le pays. « Ils se nourrissent de l'État, avec un grand système de corruption autour d’eux », appuie Antoine Basbous, qui cite deux affaires en particulier : « L'ancien ministre du Pétrole est accusé d'avoir perçu 198 millions d'euros pour des contrats. Un ancien ministre, aujourd'hui sénateur, est accusé par la justice algérienne d'avoir détourné plus de deux milliards de dollars pour l'autoroute Est-Ouest. C'est colossal ».

Abdelaziz Bouteflika, l’Armée divisée sur la question d’un cinquième mandat?

Comment dès lors expliquer que ce clan reste au pouvoir, malgré le fait que la corruption soit "archi-connue des médias et des tribunaux" du pays ? En Algérie, le rôle de l'armée est "capital" dans ce statu quo : « S'il y a une défaillance au sein de l'armée par rapport à cette volonté d'un cinquième mandat pour Abdelaziz Bouteflika, alors il ne pourra pas avoir lieu et on se dirigera vers un report des élections », prédit Antoine Basbous. Pour l'instant, le chef d'État-major de l'armée soutient le président actuel, frère cadet d’Abdelaziz Bouteflika.

Cependant, « il y a beaucoup d’ambiguïtés » dans ses récents discours, note le spécialiste. « Il disait : 'L'armée assumera ses responsabilités constitutionnelles.' Comme s'il se plaçait au-dessus de la scène politique et qu'il pouvait dire 'stop ou encore » à un nouveau mandat d’Abdelaziz Bouteflika, refusé par une partie croissante des Algériens. Une inconnue de plus, dans un paysage politique en plein bouleversement.