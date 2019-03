Côte d’Ivoire : Retour de Laurent Gbagbo, le pouvoir Ouattara y pense

Depuis l'acquittement et la mise en liberté de Laurent Gbagbo, la question de son retour en Côte d'Ivoire est de plus en plus évoquée dans certains sérails. Les autorités ivoiriennes posent donc des conditions pour le retour au bercail de l'ancien président ivoirien.

Laurent Gbagbo, à quand son retour au pays ?

Laurent Gbagbo vit à Bruxelles, dans la capitale belge, depuis sa libération sous conditions par la Chambre d'Appel de la Cour pénale internationale (CPI). L'ancien président ivoirien avait pourtant manifesté, dans sa dernière parution, sa volonté de rentrer en Côte d'Ivoire, où il s'est aménagé sa résidence de Mama (son village natal) pour y passer ses vieux jours. Mais le procureur de la CPI entend interjeter appel sur le fond du dossier.

La procédure suit donc son cours et le procès de Gbagbo et Charles Blé Goudé pourrait se poursuivre si le juge d'appel donne une suite favorable à l'appel du bureau du procureur en cassant la décision d'acquittement prononcée en première instance. Mais si l'appel est rejeté, c'est la fin du procès. L'ancien président ivoirien et son dernier ministre de la Jeunesse seront alors définitivement libéré et prendre la destination de leur choix.

Et c'est à ce sujet que les autorités ivoiriennes entendent discuter des conditions d'un retour en toute quiétude des deux Ivoiriens de la CPI, sans que cela n'entraîne des troubles en Côte d'Ivoire.

Dans un post sur sa page Facebook, le ministre Mamadou Touré, porte-parole adjoint du gouvernement, a déclaré : « Concernant le Président Laurent Gbagbo, quand la procédure va totalement prendre fin au niveau de la CPI, on va discuter pour voir les conditions de son retour dans la quiétude. Le Président Ouattara a dit que Gbagbo est son frère, alors n'écoutez pas les gens qui hier ont salué le départ du Président Gbagbo à la CPI. »

A noter que le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire suscite une véritable polémique sur les rives de la lagune Ebrié. Alors que certains Ivoiriens indiquent que son retour favorisera la réconciliation nationale, d'autres soutiennent à contrario qu'il entrainera la reprise de la guerre.