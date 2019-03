Côte d'Ivoire: Le PDCI engage une procédure disciplinaire contre les membres de PDCI-Renaissance qui utilisent son logo

Le Conseil de discipline et de l'ordre du Bélier du parti démocratique de Côte d'Ivoire ( PDCI ) a engagé une procédure disciplinaire contre les membres de PDCI-Renaissance qui utilisent le logo du parti de Henri Konan Bédié "pour faire adhérer des militants du PDCI-RDA à cette structure illégale, non reconnue".

Dans une note signée d'Henri Konan Bédié, le parti qualifie ce mouvement dont fait partie le vice-président ivoirien Daniel Kablan Duncan et d'autres actuelle ministres initialement PDCI, de "structure illégale, non reconnue".

Ce mouvement pro-Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) est le deuxième après celui conduit par Adjoumani Kobenan Kouassi "Sur les traces de Félix Houphouet Boigny" qui est née à la faveur de la décision du plus vieux parti de Côte d'Ivoire de ne pas adhérer à ce parti unifié.

Le PDCI-Renaissance entend convaincre Henri Konan Bédié de revenir sur sa décision et adhérer au RHDP. Le Bureau du mouvement avec à sa tête M. Duncan, Patrick ACHI, son Secrétaire général, a récemment procédé à des nominations de coordonnateurs régionaux en vue d’une adhésion de militants au RHDP.

Le parti de Bédié a engagé depuis sa sortie du RHDP, une bataille juridique contre l'utilisation de son logo pour tout ce qui touche ce nouveau parti.

Intégralité du Communiqué du PDCI -RDA signé d'Henri Konan Bédié

"Après son double retrait du processus de mise en place du RHDP, Parti unifié et du groupement politique RHDP, conformément à la résolution de son 6ème Congrès extraordinaire du 15 octobre 2018 et la tenue du Congrès constitutif du RHDP Unifié, le 26 janvier 2019, tous les militants du PDCI-RDA ayant participé au Congrès du RHDP Unifié et notamment M. Daniel KABLAN DUNCAN et les initiateurs de PDCI-Renaissance se sont exclus d'eux-mêmes du PDCI-RDA.

A cet égard, le Conseil de discipline et de l'ordre du Bélier a engagé une procédure disciplinaire, actuellement en cours, contre les membres de PDCI-Renaissance qui utilisent le logo du PDCI-RDA pour faire adhérer des militants du PDCI-RDA à cette structure illégale, non reconnue par le PDCI-RDA.

Face à cette forfaiture, le PDCI-RDA:

- dénonce les initiateurs du mouvement PDCI-Renaissance et les invite à mettre fin à l'utilisation frauduleuse du logo du PDCI-RDA, qui est protégé par la loi no 93-668 du 09 août 1993 et par les dispositions de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI);

- exhorte les militantes, militants, sympathisantes et sympathisants du PDCI-RDA et l'ensemble des populations ivoiriennes à se tenir loin et à ne pas participer aux activités de PDCI-Renaissance;

- invite les militantes, militants, sympathisantes et sympathisants du PDCI-RDA à demeurer sereins, vigilants et à rester à l'écoute des mots d'ordre de la Direction du Parti".