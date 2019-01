Côte d'Ivoire : Henri Konan Bédié éjecte Duncan de la vice-présidence du PDCI

Le divorce est désormais consommé entre Henri Konan Bédié et Daniel Kablan Duncan. Eu égard aux dissensions entre les deux hommes au sujet du RHDP unifié, le président du PDCI s'est séparé de son vice-président ainsi que de trois autres ministres pro-RHDP.

Henri Konan Bédié procède à de nouvelles nominations

Henri Konan Bédié poursuit l'épuration du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) avec l'éviction de certains cadres, jusque-là intouchables, et la nomination d'autres qui lui sont fidèles. Il en va ainsi du nouveau changement auquel vient de procéder le "Sphinx de Daoukro" au niveau de la vice-présidence du parti, ce jeudi 03 janvier 2019.

L'on remarque de prime abord que le nom de Daniel Kablan Duncan ne figure plus au nombre des personnalités qui assurent cette haute fonction au sein du PDCI-RDA. Le Président Bédié s'est séparé d'avec son ancien Premier ministre, car ce dernier a pris fait et cause pour le Parti unifié, foulant ainsi aux pieds la décision du vieux parti de se retirer de tout processus de mise en place de cette nouvelle entité politique.

Patrick Achi, Théophile Ahoua N’Doli, Jean Claude Kouassi, Aka Aouélé et François Albert Amichia sont également les personnalités qui subissent le courroux d'Henri Konan Bédié à cause de leur attitude vis-à-vis du parti. D'autres personnalités, notamment le Gouverneur d'Abidjan, Robert Beugré Mambé, Jeannot Ahoussou-Kouadio et Charles Koffi Diby, respectivement Président du Sénat et président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel.

Le communiqué signé d'Henri Konan Bédié

Article 1: Sont nommées vice-présidents du PDCI-RDA, les personnalités dont les noms suivent :

BOA THIEMELE EDJAMPAN

ÉMILE CONSTANT BOMBET

MARCEL ZADI KESSY

LAMBERT KOUASSI KONAN

YAYA OUATTARA

DOUKOURE MOUSTAPHA

GASTON OUASSENAN KONE

MANGOUA JACQUES

JEANNOT KOUADIO AHOUSSOU

EMMANUEL NIAMIEN NGORAN

CHARLES KOFFI DIBY

FOFANA MAMAN EPSE KONE (MME)

ALLAH-KOUADIO REMI

BOBI ASSA EMILIENNE (MME)

CHARLES KONAN BANNY

N’DIA KOUAME MARIE-ANGE (MME)

AHOUA TOURE DIT NGODI

BEUGRE MAMBE ROBERT

ASSANA SANGARET (MME)

TEHOUA AMA MARIE (MME)

KOUMOUE KOFFI MOISE

ALPHONSE DJEDJE MADY

DIABY MAMADOU DIT DIABY ROUGE

LORKA DADIE SAMUEL

ABY AKROBOU RAOUL

ADAM YEBOUA

AKELE EZAN

BABACAUTH KOFFI DONGO

EZALEY GEORGES PHILIPPE

GOSSO YABAYOU ALPHONSE

KOBENAN TAH THOMAS

KOUAME-KRA JOSEPH

NDOHI YAPI RAYMOND

NGOUAN JEREMIE

NKOUMO MOBIO ERNEST

SOMBO YAPI

VEI BERNARD

JEAN MARIE KACOU GERVAIS

Article 2 : La présente décision qui abroge les dispositions antérieures, prend effet, à compter de la date de sa signature.

Article 3 : Le Secrétaire Exécutif, Chef du Secrétariat Exécutif est chargé de l’exécution de cette décision qui sera publiée et communiquée partout où besoin sera.

Fait à Daoukro, le 03 Janvier 2019

Henri KONAN BEDIE

Président du PDCI-RDA