Côte d'Ivoire : Jean-Pierre Raffarin reçu en audience par Ouattara

Jean-Pierre Raffarin a été reçu, ce lundi 18 mars, par le président Alassane Ouattara au palais de la Présidence d'Abidjan - Plateau. L'ancien Premier ministre français conduisait une mission de paix.

Jean-Pierre Raffarin engagé pour la paix dans le monde

La tension politique devient de plus en plus critique à l'approche de l'élection présidentielle de 2020. Le divorce entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, la démission de Guillaume Soro de la Présidence de l'Assemblée nationale, la libération de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé et l'éventualité de leur retour au pays... Voici autant de situations qui constituent un cocktail explosif en Côte d'Ivoire.

Aussi, eu égard à ce tableau quelque peu inquiétant, plusieurs personnalités de l'Occident viennent apporter leur contribution pour éviter que le pays replonge dans les travers du passé.

Le diplomate américain David Hale, Sous-secrétaire d'Etat aux affaires politiques, appelait le Président Ouattara à respecter son engagement de céder le pouvoir au terme de son second mandat en 2020. C'était lors d'une conférence animée à l'Ecole Nationale d'Administration (ENA), le 11 février 2019.

Nous apprenons par ailleurs, comme annoncé au Conseil des ministres du 13 mars dernier, que Jean-Pierre Raffarin, ancien chef du gouvernement de Jacques Chirac, a été reçu en audience par le Président Alassane Ouattara ce lundi.

Le Président de la Fondation des « Leaders pour la paix » et le chef de l'Etat ivoirien se sont entretenu sur les initiatives à prendre pour garantir la paix dans le monde.

A la suite de Raffarin, d'autres personnalités françaises, notamment Martin Bouygues et François Bouygues, sont annoncées sur les bords de la lagune Ebrié.