Kenya : Enseignant dévoué, Peter Tabichi remporte 1 million USD

Un dévouement à 1 million de dollars pour Peter Tabichi. Un enseignant kenyan de mathématiques et de physique, qui a été sacré meilleur enseignant du monde, a été récompensé ce dimanche à Dubaï lors des global Teacher prize. L’enseignant catholique qui consacrait 80 % de son salaire mensuel à aider les élèves les plus défavorisés a remporté la 5e édition du concours.

Peter Tabichi, la créativité et le dévouement d’un enseignant reconnu au global Teacher prize

L’enseignant kenyan Peter Tabichi a été récompensé pour son dévouement et sacré meilleur professeur du monde, puis a reçu un prix doté d’un million de dollars dimanche à Dubaï.

Enseignant de mathématiques et de physique, Peter Tabichi figurait parmi 10 finalistes de diverses nationalités, sélectionnés pour la 5e édition annuelle du concours international ayant pour objectif de valoriser le métier d’enseignant. Avant de recevoir les félicitations officielles du président Uhuru Kenyatta, c’est le prince Hamdan bin Mohammed qui a félicité l’heureux Lauréat : « Nous félicitons le continent africain pour le vainqueur du Global Teacher Prize, l’enseignant kenyan de maths et science physiques PeterTabichi. Le manque de ressources de son école n’a jamais été un obstacle à sa créativité. Nous croyons que les enseignants sont des créateurs du changement dont nous avons besoin », a-t-il conclu dans son tweet.

Selon un communiqué des organisateurs, l’enseignant kenyan de 36 ans consacre 80 % de son salaire mensuel à aider les plus défavorisés. « Son dévouement, son travail et sa foi dans le talent de ses élèves ont permis à son école, dans une zone rurale reculée et avec peu de ressources, de remporter le prix de la meilleure école aux concours nationaux interscolaires de sciences », ajoute le texte. Un message vidéo du président du Kenya Uhuru Kenyatta félicitant le lauréat a été diffusé lors de la cérémonie. « Votre histoire est celle de l’Afrique, un jeune continent plein de talent », a dit le président kenyan.

Une victoire des symboles pour l’enseignant kenyan de 36 ans

Au moment où le monde fait face à un recul de l’humanité face à l’intolérance religieuse, la victoire de l’enseignant Peter Tabichi a offert au monde l’image de la réponse à la bêtise. Vêtu d’une toge de religieux catholique, l’enseignant kenyan a reçu son prix aux côtés du prince Hamdan bin Mohammed, lui vêtu d’une tenue religieuse musulmane. L’image bien qu’étant belle nous ramène à la laideur des convictions fanatisées qui ont causé d’énormes dégâts au sein de nos sociétés. Autre élément important, la victoire sur le mirage de l’impossibilité que constitue le manque de moyens. La volonté d’un homme a fait s’effondrer tous les mythes qui condamnent d’office le continent africain et les Africains au sous-développement moderne. Le dévouement d’un seul homme, au prix de son maigre salaire « sacrifié » à 80% a la formation d’enfant qui ne sont pas les siens, a offert aujourd’hui un budget de 1 million de dollars américains à des enfants certainement condamnés à une éducation au rabais. Si un homme a été capable de cet exploit, quel serait le résultat si chaque Africain pensait à être un créateur de changement ?

Nelson Zimin