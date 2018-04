RDC : FlyDubai, le nouveau venu dans le ciel congolais

FlyDubai, la compagnie low-cost émiratie a inauguré, la semaine dernière, la nouvelle ligne Dubaï-Kinshasa. C’est la première desserte de la compagnie en RDC et en Afrique centrale.

FlyDubai s'envole vers Kinshasa

Dimanche 15 avril 2018, le Boeing B738 (A6-FEH) de la compagnie FlyDubai a foulé, pour la première fois, la piste 24 de l’aéroport international de Ndjili à Kinshasa. C’était à l’initiative du vol inaugural qui marque le début des activités commerciales de la compagnie en RDC.

Désormais FlyDubai propose un vol tous les jours de la semaine vers Kinshasa via Entebbe en Ouganda. La ligne est opérée en B737-800 configuré en 12 sièges classe Affaires et 162 sièges classe économique

« Kinshasa est l'une des villes les plus étendues et les plus peuplées d'Afrique. C'est donc un hub clé à la fois pour le tourisme et pour le commerce », a commenté Ghaith Al Ghaith, PDG de FlyDubai, soulignant par ailleurs que l'ouverture de cette nouvelle liaison aérienne vers l'aéroport de Ndjili, va davantage stimuler les échanges commerciaux et le tourisme entre les Émirats Arabes Unis et l'Afrique.

Le vol FZ617 quitte l’aéroport international de Dubai tous les jours à 08h00 pour arriver à Entebbe à 12h20, puis à Kinshasa à 14h20. Le vol retour FZ618 décolle de l’aéroport international de Kinshasa-Ndjili à 15h20 pour arriver à Dubaï à 03h15 le lendemain après une escale d’une heure à Entebbe où il atterrit à 20h15. La compagnie Emiratie sera sans concurrence directe sur ce corridor.

Lancée en 2009, FlyDubai relie déjà 12 villes africaines, notamment Addis-Abeba, Alexandrie, Asmara, Djibouti, Entebbe, Hargeisa, Juba, Khartoum et Port Soudan, ainsi que Dar es-Salaam, Kilimandjaro et Zanzibar.