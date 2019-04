Adrienne Koutouan a mis le palais de la culture à ses pieds

Le 30 mars 2019 sera gravé à l'esprit d’ Adrienne Koutouan et dans celui du promoteur de son spectacle « Wendy&Co ». Le public présent à Treichville, à la salle Anoumabo, ne devrait pas non plus oublier cette soirée lors de laquelle Adrienne Koutouan a fait valoir son talent.

Adrienne Koutouan fait un carton pour ses 30 ans de carrière

La comédienne a, à travers un spectacle dénommé « Pourquoi? », décrit directement l’actualité et les faits de société qui touchent l’Afrique en général et celle de la Cote d’Ivoire plus particulièrement.

En compagnie de ses collègues , Adama Dahico, Zoumana, Oméga David, Dent de Man, Abass, etc... Adrienne a dans sa pièce parlé des sujets qui touchent la jeunesse. Des sujets tels que les grossesses et mariages précoces, la dépravation des mœurs, la mauvaise éducation, l’immigration clandestine et bien d’autres. Et ceci à travers différents rôles tels celui de « La folle » et « La Go Rosalie » dans lesquels une partie du public découvert Adrienne Koutouan.

Adrienne Koutouan a émerveillé son public et les autorités présentes à cette fête du rire. La ministre Raymonde Goudou Coffie, le représentant du Premier ministre M. Amadou Gon Coulibaly - M. Mamadou Touré, le maire de Cocody, représentant de son parrain Robert Beugré Mambé sont tous tombés sous le charme de la « La Go Rosalie » décoré après l'évènement. Elle a reçu, en plus d’une médaille d’Officier dans l’ordre du mérite culturel, la somme de 15 millions dont 10 millions de la part du 1er ministre Amadou Gon Coulibaly et 5 millions de son ministère de tutelle pour cette décoration. Un geste qui a mis une joie immense dans le cœur de l’artiste.

Cette décoration a fait un immense plaisir à ses fans et ses proches venus nombreux pour assister à ce spectacle. Selon spectateurs, Adrienne Koutouan mérite amplement la marque de considération des autorités ivoiriennes, selon quelques spectateurs approchés sur place. Ils estiment qu’elle valorise largement la culture ivoirienne dans son ensemble.

Félicitations à Adrienne Koutouan, mais aussi à la structure « Wendy&Co » qui a su relever le défi de ce projet.