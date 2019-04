Élections présidentielles 2020: Ouattara rassure "tout se passera bien"

Le Président Alassane Ouattara a rassuré le peuple ivoirien sur le fait que les élections présidentielles 2020 se dérouleront dans de bonnes conditions. Il a fait cette déclaration lors de la cérémonie solennelle d’ouverture de la session ordinaire 2019 de l'Assemblée nationale ivoirienne.

Le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a appelé la population ivoirienne à arrêter de se faire peur relativement aux élections présidentielles de 2020, rassurant que tout se passera dans de bonnes conditions.

"Au moment où la Côte d’Ivoire s’apprête à aborder un nouveau cycle des élections présidentielles de 2020, je souhaite vivement l’union de tous pour qu’elle se fasse dans la confiance et la sérénité. A cette importante échéance, je suis convaincu et je le répète que tout se passera bien, dans une bonne ambiance, comme cela a été en 2015", a rassuré le chef de l'État Alassane Ouattara.

Par ailleurs, le Président de la République a adressé ses vives félicitations à M. Amadou SOUMAHORO, pour sa brillante élection à la tête de l'Assemblée nationale, et a salué l’importante contribution des Députés à la bonne marche de la Nation.

Alassane Ouattara a réitéré la volonté du Gouvernement ivoirien d’œuvrer à l’amélioration des conditions de vie et de travail des Ivoiriens à travers la mise en œuvre du Programme social du Gouvernement, et a lancé un appel à la paix, à la cohésion sociale et au rassemblement pour bâtir une Nation moderne, modèle et prospère.

Le patron du RHDP a également annoncé aux députés ivoiriens qu’il leur soumettra très bientôt, un ensemble de projets de loi qui renforce les droits des femmes et des mineurs dans notre pays. "Il s’agit des projets de loi sur le mariage, la minorité, la succession, et l’affiliation. Tenez-vous bien, les textes en vigueur datent d’il y a un demi-siècle, de 1964, cela n’est pas acceptable pour un pays moderne" a-t-il indiqué.