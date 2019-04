Côte d’Ivoire: Amadou Soumahoro invite à "la responsabilité" du corps enseignant

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le nouveau président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Amadou Soumahoro a invité lundi à Abidjan à la responsabilité le corps enseignant après les grèves qui ont secoué le système éducatif ces derniers mois, lors d’une cérémonie.

Amadou Soumahoro se réjoui du climat social installé entre le gouvernement et les enseignants grévistes

"Au nom de l’Assemblée nationale, j’aimerais inviter à la responsabilité du corps enseignant de notre pays et encourager le gouvernement à maintenir la voie du dialogue social avec tous les acteurs impliqués dans la bonne gestion de l’école ivoirienne", a déclaré M. Soumahoro à l’ouverture de la session ordinaire de l’Assemblée nationale.

En janvier, les enseignants de Côte d’Ivoire du primaire, secondaire et universitaire avaient entamé des grèves illimitées pour réclamer entre autres, l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail.

Après plus de deux mois de perturbations des cours, les discussions entre le gouvernement et les syndicats d’enseignants ont abouti à la levée du mot d’ordre de grève et à la reprise effective des cours le 23 mars.

"Ayant suivi avec préoccupation les récents troubles et perturbations à Abidjan et à l’intérieur du pays, c’est avec soulagement que je salue l’initiative ayant privilégié le dialogue social pour mettre fin à ces mouvements de grève", s’est réjoui M. Soumahoro.