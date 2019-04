Côte d'Ivoire: La rappeuse Nash nommée ambassadrice de l'Unicef

La rappeuse ivoirienne Natacha Flora Sonloué alias Nash, a été nommée ambassadrice nationale de l’Unicef en Côte d’Ivoire selon un communiqué publié par l'organisation internationale.

Nash designée ambassadrice nationale de l'Unicef en Côte d'Ivoire

Justifiant le choix porté sur la talentueuse artiste ivoirienne, l'Unicef s'est axé sur l’originalité et la pertinence de ses écrits pour décrire la réalité des jeunes au quotidien . ''Nous sommes heureux et fiers de vous annoncer que la rappeuse ivoirienne Nash Nouchi, est nommée ambassadrice nationale de l’UNICEF en Côte d’Ivoire'' peut-on lire dans cette note.

Elle aura pour mission de veiller à ce que chaque enfant puisse naître et grandir en bonne santé, être protégé contre la violence et l’exploitation, manger une nourriture de qualité en quantité suffisante, avoir accès à de l’eau potable, vivre dans un environnement propre et aller à l’école, où qu’il soit et d’où qu’il vienne.

Pour sa part, la jeune artiste ivoirienne entend oeuvrer pour la scolarisation des enfants demunis « En tant qu’ambassadrice, ce qui me tient tout particulièrement à cœur c’est d’aider les jeunes en difficulté à regagner le chemin de l’école et de continuer à se battre dans la vie afin d’être autonomes et de réaliser leurs rêves. » a-t-elle déclaré.

NASH totalise 17 ans de carrière musicale et deux albums à son actif. Elle a effectué des tournées en Afrique, en Europe et a offert des prestations lors de différents festivals internationaux. Reconnue comme l’une des plus grandes ambassadrices du langage nouchi, l’artiste a un don pour parler des maux de la société dans un langage accessible aux jeunes.

De plus, chaque année depuis six ans, elle organise le festival “hip-hop enjaillement” qui a lieu dans la commune de Treichville, à Abidjan, où elle donne le micro à de jeunes talents. Cette année, son festival se tiendra sous le thème : « Pour chaque enfant et chaque jeune, un avenir, une seconde chance en partenariat avec l’Union européenne et l’UNICEF».