Côte d'Ivoire : Konan Bédié met son commando de 2020 en place

Pour le réconquête du pouvoir d'Etat en 2020, Henri Konan Bédié n'entend pas lésiner sur les moyens. Le président du PDCI vient pour ce faire de nommer plus de 300 délégués à travers le territoire ivoirien afin de faire une campagne de proximité.
Les 333 Délégués départementaux et communaux de Konan Bédié
Quadriller le territoire ivoirien et occuper le terrain jusqu'à l'organisation de l'élection présidentielle de 2020, tel est le leitmotiv d'Henri Konan Bédié, qui n'entend plus laisser de répit à ses anciens alliés de la majorité présidentielle. Lâché par plusieurs de ses proches qui ont réjoint le RHDP unifié, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) de s'avoue pour autant pas vaincu.
Dans sa volonté de rémobiliser sa base en vue du razzia lors du prochain scrutin présidentiel, HKB a signé ce mercredi une décision portant nomination de 333 délégués départementaux et municipaux.
Placés sous l'autorité du Secrétaire exécutif Maurice Kakou Guikahué, ces nouveaux délégués auront pour mission de préparer leurs militants de base à oeuvrer à la victoire du candidat du PDCI-RDA en 2020.
PDCI, décision de nomination des délégués
DÉCISION N°0020-2019/ PP/ CAB DU 03 AVRIL 2019 PORTANT DEFINITION DES RESSORTS TERRITORIAUX DES DELEGATIONS DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES DUPDCI-RDA Rechercher PDCI-RDA ET NOMINATION DES DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX
LE PRESIDENT DUPDCI-RDA Rechercher PDCI-RDA ;
− Vu la constitution de la République de Côte d'Ivoire
− Vu la loi N° 93-668 du 9 août 1993 relative aux Partis et Groupements Politiques
− Vu les Statuts du PDCI-RDA
− Vu la Résolution N°01/04/10/2013 portant adoption et application immédiate des modifications des Statuts
− Vu la Résolution N°02/04/10/2013 donnant mandat au Président du Parti de nommer dans les deux mois, les membres des Organes crées par le XIIème Congrès Ordinaire
− Vu la Décision N°0010-2019/ PP/ CAB du 03 Mars 2019, portant nomination des membres du Secrétariat Exécutif duPDCI-RDA Rechercher PDCI-RDA ;
− Vu la résolution du 6ème Congrès Extraordinaire, portant prolongation du mandat du Président du Parti ;
−vu la Décision N°0018-2019/ PP/ CAB du 30 mars 2019 portant définition des ressorts territoriaux des Délégations Départementales et Communales du PDCI-RDA
− Vu les nécessités de service ;
DÉCIDE
Article 1er : Sont définis, comme indiqués ci-dessous, les ressorts territoriaux et les noms
des personnalités nommées Délégués Départementaux et Communaux du PDCI-RDA. Ce sont :
DELEGATIONS DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES RESSORTS TERRITORIAUX
DELEGUES DEPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX
1. ABOBO 1 ANADOR, ABOBO SUD 2EME TRANCHE (COCO SERVICE), PLATEAU DOKUI ET EXTENSION, ABOBOTE ET EXTENSION, ABOBO BAOULE, CLOUETCHA, BELLE VILLE, BIABOU, DJIBI, ATTO ATEBI ALEXANDRE
2. ABOBO 2 SANS MANQUER, CENT DOUZE HA (ABOBO CENTRE MAIRIE), AGBEKOI, ABOBO CENTRE (HABITAT), PLAQUE, HOUPHOUET BOIGNY, SOGEPHIA KONE KOGE
3. ABOBO 3 QUARTIER B (COLATIER), AKEIKOI, AKEIKOI DJIBI, AKEIKOI YACOUBA, SETU, AVOCATIER, AGNISSANKOI, BC, ADOU AGNISSAN HYACINTHE
4. ABOBO 4 ANOKOUA 3, N’GUESSANKOI, ANONKOUA KOUTE, ANONKOI EXTENSION (ASSOMIN), OCPV (AGRIPAC), AGOUETO PK18, BOIS SEC, N’DOTRE, UNICAFE, BLANKRO M’BRA DANIEL
5. ABOBO 5 ABOBO SUD 3EMETRANCHE(LA CASSE), BANCO 1 ET 2, SAGBE NORD (BOCABO), SAGBE SUD (ABOBO GARE), SAGBE NORD (CELESTE OU TERMINUS 51-52), MPONON ASSI HERMANN
6. ADJAME 1 DALLAS, ADJAME VILAGE, MAIRIE 1, MAIRIE 2, INDENIE, ST MICHEL, BROMAKOTE, MIRADOR, MARIE THERESE HB, 220 LOGTS, ADJAME NORD, QUARTIER EBRIE, HABITAT EXTENTION, ADJAME NORD-EST (BRACODI) DIA CHRISTIANE (MME)
7. ADJAME 2 WILLIAMSVILLE 1, WILLIAMSVILLE 2, WILLIAMSVILLE 3, PAILLET, SODECI-FILTISAC DOSSO ABOUBAKARI
8. ATTECOUBE 1
AGBAN VILLAGE, CITE FERMONT, GBEBOUTO, SAINT-JOSEPH, ESPOIR, MOSQUEE, LA PAIX, SEBROCO, ECOLES:
EHO DJOMA CLAUDE
9. ATTECOUBE 2 ECOLE FORESTIERE, BANCO, AGBAN ATTIE, ATTECOUBE 3, NEMATOULAYE, SANTE 3, SANTE VILLAGE, LOCODJRO, JERUSALEM 1, JERUSALEM RESIDENTIEL, ABOBODOUME VILLAGE:
ZALO FERNAND
10. COCODY 1 DJIBI, ANGRE, CAFEIER, DJOROBITE: BROU AKISSI CHANTAL (MME)
11. COCODY 2 AGHIEN, GENDARMERIE AGBAN, 2PLATEAUX, BONOUMIN: Ange Romain Dagaret-dassaud
12. COCODY 3 LYCEE TECHNIQUE, VIEUX COCODY, RTI, M'POUTO AMBASSADE, BLOCKOSSO, RIVIERA 1: KOUTOUAN JEAN CLAUDE
13. COCODY 4 RIVIERA 2, PALMERAIE, RIVIERA 3, RIVIERA 4: JEAN MARC YACE
14. COCODY 5 M'BADON, RIVIERA 5, RIVIERA 6, AKOUEDO, GENIE 2000, CAMP MILITAIRE: Marc Besset ROBERT
15. COCODY 6 8EME ET 9EME TRANCHE: KOFFFI KONAN JEAN SERGE (DR)
16. KOUMASSI COMMUNE KOUMASSI: N’DOHI YAPI RAYMOND
17. MARCORY COMMUNE MARCORY: ABY AKROBOU RAOUL MODESTE
18. PLATEAU COMMUNE PLATEAU: YOBOUE ANGOUA
19. PORT-BOUËT 1 TRI-POSTAL, ZONE INDUSTRIELLE, GESTOCI SIR, VRIDI CANAL, VRIDI CITE, SOGEFIA SIPOREX, ABATTOIR, CITE 48: Alain Adja FRANCOIS
20. PORT-BOUËT 2 AEROPORT, ADJOUFOU, GONZAGUEVILLE, ANANI:
DrEmmou
21. TREICHVILLE COMMUNE TREICHVILLE Germain Kouassi Lenoir
22. ANDOKOI-GARE -MAMIE ADJOUA ANDOKOI, CENTRE SOTRA, ABRI 2000, MACACI, GARE NORD, GABRIEL GARE, SIPOREX, LYCEE PROFESSIONNEL, LYCEE TECHNIQUE, CITE ABDOULAYE DIALLO, CHU, MAMIE ADJOUA, CITE BATIM BLEOU ANONKOI
23. ZONE INDUSTRIELLE-GESCO PK 17
INDUSTRIELLE, GESCO, MICAO, AYAKRO, PETIT BOUAKE, MANUTENTION AFRICAINE, CITE ZADI KESSY, YOPOUGON ATTIEBOUGOUNISSO, PK17 KOUAKOU JUVENAL
24. YOPOUGON CENTRE SIDECI, WASSAKARA,SELMER,SICOGI, SOGEPHIA, MAMI FAITAI, BANCO 2, PHENIX, SIPOREX, YOASSEI, 167ME ARRON, MILLIONNAIREGFCI, NOUVEAU QUARTIER, CITE ABDOULAYE DIALLO, N’GUESSAN EUPHRASIE ZON (MME)
25. YOPOUGON NIANGON PORT BOUET 2, CITE EECI 1, CITE EECI 2, BASE CIE, NIANGON NORD 2EME TRANCHE, FRANCEVILLE, NIANGON NORD, NIANGON SUD A DROITE, NIANGON A DROITE, TERNINUS 27, AZITO, MAROC SORBONNE, MAROC KIMI, NOVALIM, CITE BEDIE, SAINT CLAIR, DEPOT, EXTENTION DOUMBIA DRAMANE
26. YOPOUGON CITE VERTE CITE VERTE, LOKOA VILLAGE, ACADEMIE DE LA MER, LIEVRE ROUGE, CITE BRACODI, CITE SODEFOR, NIANGON ADJAME, MAROC SODECI, QUARTIER DIOP, LIEVRE JAUNE, MARCHE BAGNON, COLLEGE ANADOR
KOUASSI KANGA YAK LEO
27. YOPOUGON TOITS ROUGE TOIT ROUGE, OFFOUMO YAPO, ILE BOULE, JOUANESBOURG, TERMINUS 40, JOUTE, BEAOGO SANTE, PETIT TOIT ROUGE, KONAN FERRAND, SIKASSO, BEATE, ASSANVON, AKE ELIE
28. ANYAMA COMMUNE ANYAMA COMMUNE ADOHI BIBI JEAN PIERRE
29. ANYAMA EST BEBAKOI, KONGOFON, AHOUE, ATTIEKOI, BROFODOUME, IRO-LAME
AMOUSSAN BAKARY
30. ANYAMA OUEST AKOUPE ZEUDJI, ALLOKOI ; ADATTIE ADAROME, ADONKOI, ATTINGUIE, M’BRAGO, M’BONOUA, M’BODY N’GBO N’GBICHI JOSEPHINE (MME)
31. BINGERVILLE 1 BINGERVILLE COMMUNE BEUGRE DJOMAN
32. BINGERVILLE 2 BINGERVILLE S/P
VILLAGES DE LA COMMUNE
DJOMO HYACINTHE
33. SONGON SONGON COMMUNE ET S/P N’KOUMO MOBIO ÉRIC
34. AGBOVILLE COMMUNE COMMUNE AGBOVILLE YAVO FRANÇOIS
35. AGBOVILLE 1 AGBOVILLE S/P, LOVIGUIE S/P OHOU BONI FAUSTIN
36. AGBOVILLE 2 ORESS-KROBOU S/P ; ABOUDE S/P OKIERE KOUTOUA HONORE
37. AGBOVILLE 3 GRAND MORIE S/P, ATTOBROU S/P, N’GBESSO N’GBESSO FIRMIN
38. AGBOVILLE 4 RUBINO S/P, CECHI S/P, ANAGUIE S/P DESSI HUBERT
39. AGBOVILLE 5 AZAGUIE S/P, GUESSIGUIE S/P EDI AWOUSSO ANDRE
40. SIKENSI COMMUNE COMMUNE SIKENSI N'DRI CONSTANTIN JOSEPH
41. SIKENSI 1 SIKENSI S/P N’GUESSAN JORES
42. TAABO TAABO DEPARTEMENT ET COMMUNE N’GOM ALASSAN
WILLIAMS
43. TIASSALE COMMUNE COMMUNE TIASSALE KOMENAN MOUGO
44. TIASSALE 1 TIASSALE S/P, MOROKRO S/P BILE KOUA
45. TIASSALE 2 N’DOUCI S/P, GBOLOUVILLE S/P ASSAOLE N’DRI DAVID
46. DABOU COMMUNE COMMUNE DABOU-DEBRIMOU, ARMEBE, LAYO; AGNEBY, N’GUATTY, GBOUGBO ; KPASS BETEY AMARI PIERRE
47. DABOU 1 DABOU S/P, LOPOU S/P
(AKRADIO, VIEIL AKLODJ-ORBAFF- BOUBOURI, MOPOYEM, BODOU, BONN, TIAHA, ABIDJR YOUHLIL, YASSAP A, YASSAP B, OUROU A, OUSROU B, KOTOKODJI, AHUI, EGNIMANGBO, AKAKRO, N’DOUMIKRO, KROUFFIAN, ADANDGA, EBI, YOWMIDJI) PR SESS ESSIAGNE DANIEL
48. DABOU 2 TOUPAH S/P (TOUPA KPANDA, AGPAILLE,NIDJI,NANOU ; NIAMNIAMBO, PETIT BADIEN, VIEUX BADIEN, COSROU, YRA, OKPOYOU) GNAGNE NICAISE PIERRE
49. GRAND-LAHOU 1 GRAND-LAHOU COMMUNE ET S/P, TOUKOUZOU S/P PAPA NOUVEAU JEAN BENOIT
50. GRAND-LAHOU 2 EBOUNOU S/P SARAKA KOUAO
51. GRAND-LAHOU 3 AHOUANOU S/P, BACANDA S/P N’DEDE BLAISE
52. JACQUEVILLE COMUNE COMMUNE DE JACQUEVILLE NGUESSAN RAZACOU COLETTE(MME)
53. JACQUEVILLE S/P S/P DE JACQUEVILLE YACE DEMEL LAURETTE (MME)
54. ADZOPE COMMUNE COMMUNE D'ADZOPE AMONKOU ANTOINE
55. ADZOPE 1 ADZOPE S/P, SEKA ATSE CAMILLE
56. ADZOPE 2 ASSIKOI S/P ; ANNEPE S/P GBOCHO DIDIER
57. ADZOPE 3 AGOU COMMUNE ET S/P, YAPI YAPO LAURENT
58. ADZOPE 4 BECEDI-BRIGAN, YACASSE-ME S/P ODI ACHIEPO
59. AKOUPE COMMUNE COMMUNE D'AKOUPE YAPO VALERIE ADAI (MME)
60. AKOUPE 1 AKOUPE S/P, BENAHOUIN S/P SANLE JEAN CRESOR
61. AKOUPE 2 AFFERY COMMUNE ET S/P BEDA CELAIRE
62. ALEPE 1 ALEPE COMMUNE ET S/P AKEBOUE JEAN MARIE
63. ALEPE 2 DANGUIRA S/P YAPI KOUADIO ISIDORE
64. ALEPE 3 OGWLAPO S/P AGRÉ KOUADIO BERNARD
65. ALEPE 4 ALOSSO S/P, ABOISSO-COMOE S/P KROBA ADOU DAVID
66. YAKASSE-ATTOBROU 1 YAKASSE-ATTOBROU COMMUNE N’CHO BERTIN
67. YAKASSE-ATTOBROU 2 BIEBY S/P; ABONGOUA S/P ; YAKASSE-ATTOBROU S/P BROU NIANGORAN MICHEL
68. DIDIEVI COMMUNE COMMUNE DE DIDIEVI KOUAKOU ANTOINE GUILLAUME
69. DIDIEVI 1 DIDIEVI S/P N’GUESSAN KOUASSI EDOUARD
70. DIDIEVI 2 MOLONOU BLE S/P KOFFI KOFFI SERAPHIN
71. DIDIEVI 3 TIENDIEKRO ET RAVIART YAO BOHREY CASIMIR
72. DIDIEVI 4 BOLI S/P DJOMO AHOU MADELEINE (MME)
73. DJEKANOU COMMUNE DE DJEKANOU ET S/P DE DJEKANOU BROU KOFFI RENE
74. TIEBISSOU COMMUNE COMMUNE DE TIEBISSOU YEBOUE KOUAME K. PASCAL
75. TIEBISSOU 1 TIEBISSOU S/P, MOLONOU S/P KOUAME VICTOR
76. TIEBISSOU 2 LOMOKANKRO S/P, YAKPABO SAKASSOU S/P ASSA OUFFOUE
77. TOUMODI COMMUNE COMMUNE DE TOUMODI N’DRI KOUADIO PIERRE NARCISSE
78. TOUMODI 1 TOUMODI S/P AGONDA S/P, KPOUEBO S/P KONAN YAO SIMPLICE
79. TOUMODI 2 KOKOUMBO COMMUNE ET S/P KOFFI KOUADIO HERVE PAUL
80. DAOUKRO 1 DAOUKRO COMMUNE ET S/P: TRAORE KOLIA ADAM
81. DAOUKRO 3 ( ETTOKRO-SAMANZA ): BESSIN KOFFI MAURICE
82. DAOUKRO 4 ( OUELLE ANANDA-AKPASSANOU ): KRA KONAN PAUL
83. M'BAHIAKRO ( COMMUNE M'BAHIAKRO COMMUNE ): ATCHELAUD FAUSTO LEWIS
84. M'BAHIAKRO 1 ( M'BAHIAKRO S/P ): KOUADIO KPLI DELPHIN
85. M'BAHIAKRO 2 ( BONGUERA S/P, KONDOSSOU S/P ): THIALLY HONORE
86. PRIKRO CENTRE ( COMMUNE PRIKRO, PRIKRO SP ):ADI KOUAME ISAAC
87. PRIKRO SUD ( KOFFI AMONKRO S/P, NAFFANA S/P ) Paul Roger Adje
88. PRIKRO NORD ( FAMIENKRO S/P, ANIANOU S/P ): BOMBO DABILA (MME)
89. ARRAH COMMUNE ( COMMUNE D'ARRAH ): BONI SERAPHIN
90. ARRAH 1 ( ARRAH S/P, KOTOBI S/P ): KWABENAN KOUASSI STEPHANE
91. ARRAH 2 ( KREGBE S/P ): Pr. ASSA ALLOU
92. BONGOUANOU COM ( COMMUNE DE BONGOUANOU ): HOLLAND N’DA SEBASTIEN
93. BONGOUANOU 1( BONGOUANOU S/P, N'GUESSANKRO S/P ): TIEMOKO KOFFI
94. BONGOUANOU 2( ANDE S/P ):ETTIEN KANGAH Marcellin
95. BONGOUANOU 3 ( ASSIE KOUMASSI S/P ): EHOUMAN BERNARD
96. M’BATTO 1 ( COMMUNE DE M'BATTO, E
T S/P ASSAHARA S/P ): KOUA ASSEMIEN PAUL
97. M’BATTO 2( TIEMEKRO S/P, ANOUMABA S/P ): N’GUETTA KAMAMAN
98. BOCANDA COMMUNE COMMUNE DE BOCANDA KOUAME KOUAKOU LACINA
99. BOCANDA 1 BOCANDA S/P, N’DA AFFOUE ELIANE(MME)
100. BOCANDA 2 N'ZECRESINSOU S/P TANOH BROU JUSTE
101. BOCANDA 3 BINGASSO S/P AMOIN KOUASSI ARSENE
102. BOCANDA 4 KOUADIOBLEKRO S/P KOUADJA N’ZI ALPHONSE
103. DIMBOKRO COMMUNE DIMBOKRO COMMUNE KOFFI GISCARD OLIVIER
104. DIMBOKRO 2 DIMBOKRO S/P ABIGUI S/P, BESSY MARIUS
105. DIMBOKRO 3 DJANGOKRO S/P, NOFOU COMMUNE, NOFOU S/P KOUASSI KOFFI MAGLOIRE
106. KOUASSI-KOUASSIKRO COMMUNE COMMUNE DE KOUASSI KOUASSIKRO KOUADIO KOUAKOU BERTIN (MAIRE)
107. KOUASSI-KOUASSIKRO DEPARTEMENT DEPARTEMENT DE KOUASSI-KOUASSIKRO KOFFI JEAN PAUL
108. BEOUMI COMMUNE COMMUNE DE BEOUMI KOUASSI KOUADIO JEAN-MARC
109. BEOUMI 1 BEOUMI S/P N’GUESSAN KOUAME JOACHIM
110. BEOUMI 2 ANDOKOKRENO S/P, KONDROBO S/P KOFFI KOUADIO BERTIN
111. BEOUMI 3 BODOKRO COMMUE KOFFI N’DA KOUAKOU
112. BEOUMI 4 BODOKRO S/P- LOLOBO S/P KOUADIO YAO MARCELIN
113. BEOUMI 4 NGUESSANKRO S/P- MARABADIASSA S/P KOUAKOU N’DRI JULES
114. BOTRO 1 BOTRO COMMUNE ET S/P YAO N’ZUE GOUMO CELESTIN
115. BOTRO 2 DIABO COMMUNE ET S/P KOUMOUIN KONAN RENE
116. BOTRO 3 LANGUIBONOU S/P YAO KOUAME ALBERT
117. BOUAKE AHOUGNANSOU ZONE DE AHOUGNANSOU BROU KOFFI ALEXIS
118. BOUAKE BELLEVILLE ZONE DE BELLEVILLE KOUYATE KOUASSI BRUNO
119. BOUAKE KOKO ZONE DE KOKO KOUADIO NESTOR
120. BOUAKE GBEKEKRO ZONE DE AIR FRANCE N’GUESSAN LAMBERT
121. BOUAKE 1 SOUS-PREFECTURE BOUAKE S/P KOUADIO KOUAKOU MARTIN
122. BOUAKE 2 DJEBONOUA COMMUNE TAIGUAIN KOFFI EDMOND
123. BOUAKE 3 DJEBONOUA S/P YAO KOUAKOU
124. BOUAKE 4 BROBO BROBO S/P, MAMINI S/P, BONDO S/P KOUAME YAO SERAPHIN
125.
SAKASSOU COMMUNE 1 KONANKRO, KOHOUNKRO, ASSAFOU N’ZENGOUANOU, KPATANOU, ZOKOSSOU, ALLOUKRO, AGOWLA, N’GBEDJO-KOFFIKRO, KPETEBONOU, ADJOBLESSOU, KANGRE, ODIAHE, AYA-SAKASSOU, AHOUNDJO, AHOUGNANSSOU, N’GBEDJO-KONDODJA, LONGBON-N’GATTAKRO, GOLIBLENOU, GOLIPOKOUKRO, ASSABOU-TCHEDJEKRO, ASSABOU-KOUASSIKRO, ASSABOU-YAOKRO, GBANOU,
FONVONOU-ATTIENKRO, GBANDOBO, BOWALI, HABITAT, DIOULABOUGOU, MARABA, TEXAS, QUARTIER-EST, BOUGOUNI,
KOFFI KOUAME EUGENE
126. SAKASSOU COMMUNE 2 TAYAMOUKRO, ANDOBO-ALLUIBO, KPAGBASSOU, ANDOFOUE-BONOU, AWE-BROUKRO, AWE-KANSI, AWE-N’ZIESSOU, SANDO, KPANIGOKRO, KAHAKRO, ATTIAKRO, GNAMIEMBO, ADJEKRO, YABLASSOU, YABLASSOU-KOFFIKRO, MANHOUNOU KLOFOISSOU, MANHOUNOU KOUAKOUKRO, MANHOUNOU N’ZUESSI, MANHOUNOU KONGODJA, ADJOUNGOUANSOU, SINGOLI, AKETE, SOUKPEBO, LOMO-POKOUASSIKRO, MANGOFI, KANANGO-DAN, KANANGO-POKOUKRO, AHOBE, KOUBENOU, RESIDENTIEL, WALEBO, KOUADIO KOUAME EUGENE
127. SAKASSOU NORD EST DIBRI-NANGLAIS-GBANI-LOMO N’GUESSAN KOUADIO KPLI
128. SAKASSOU NORD OUEST SOLA-SOKOBO-SOUAFOUE-GOLIBLENOU KONAN YAO
129. SAKASSOU PRESQU'ILE SAKASSOU PRESQU'ILE KOUAKOU N’GUESSAN PATHE
130. SAKASSOU SUD EST SAKASSOU SUD EST KONAN YAO FRANCIS
131. ATTIEGOUAKRO 1 COMMUNE D'ATTIEGOUAKROET S/P
N’GUESSAN KOUADIO GASPARD JEAN M.
132. ATTIEGOUAKRO 2 LOLOBO S/P KONAN KOFFI MARIUS
133. YAMOUSSOUKRO COMMUNE COMMUNE DE YAMOUSSOUKRO GNRANGBE KOUACOU JEAN
134. YAMOUSSOUKRO 1 YAMOUSSOUKRO S/P KOUAME KONAN EDOUARD
135. YAMOUSSOUKRO 2 KOSSOU S/P YAOURA KONAN
136. BOUNA BOUNA COMMUNE ET DEPARTEMENT BOUNA PALE DIMATE
137. DOROPO COMMUNE COMMUNE DE DOROPO DIABAGATE LOGOSSINA SABE
138. DOROPO SOUS-PREFECTURES DOROPO S/P, NIAMOIN S/P, DANOA S/P KAMBIRE OLLO ALPHONSE
139. NASSIAN COMMUNE ET DEPARTEMENT NASSIAN AMADOU OUATTARA
140. TEHINI COMMUNE ET DEPARTEMENT TEHINI DAH KOKO
141. BONDOUKOU COMMUNE 1 COMMUNE EST DE BONDOUKOU KAMAGATE SOULEYMANE
142. BONDOUKOU COMMUNE 2 COMMUNE OUEST DE BONDOUKOU KOFFI François
143. BONDOUKOU 1 BONDOUKOU S/P KOBENAN KOSSONOU HONORE
144. BONDOUKOU 2 PINABOROKO S/P, APIMADOUM S/P BINI SEYDOU
145. BONDOUKOU 3 SOROBANGO S/P/ TAMBI /TAKADI S/P/BANDOLE KOUMA KOUASSI ANNICET
146. BONDOUKOU 4 GOUMERE, TABAGNE YAOUA KOUMAN HONORINE (MME)
147. BONDOUKOU 5 YEZIMALA S/P, LAOUDIBA S/P, SAPLI-SEPINGO S/P, FLATCHEDOUGOU, TCHEFRO KOUADJO FRANCOIS
148. BONDOUKOU 6 BONDO S/P, TAOUDI S/P KABRAN Jean Albert
149. KOUN FAO 1 COMMUNE ET S/P DE KOUNFAO, SE1 OULAYES YAO KPOULALE FRANCOIS
150. KOUN FAO 2 KOUASSIDATEKRO S/P, BOUAYA S/P OUATTARA ISSA
151. KOUN FAO 3 TANKESSE S/P BRINDOUMY SOUMAILA
152. KOUN FAO 4 TIENKOIKRO S/P, KOKOMIA S/P TCHOUM KOUAKOU WILLIAMS
153. SANDEGUE 1 COMMUNE ET S/P SANDEGUE KOUASSI AMA KIA (MME)
154. SANDEGUE 2 YOROBODI, BANDAKAGNI, DIMANDOUGOU, TOMORA ABDRAMANE OUATTARA
155. TANDA 1 TANDA COMMUNE ET S/P APPO LAURENT
156. TANDA 2 AMANVI, DIAMBA, TIEDO KOUASSI MANZAN
157. TRANSUA TRANSUA COMMUNE ET S/P KOUAME JEAN
158. ASSUEFRY 1 ASSUEFRY COMMUNE ET SOUS-PREFECTURE AMAN TCHONWA BERNADETTE (Mme)
159. ASSUEFRY 2 SOUS-PREFECTURE KOUASSIA-NIANGUINI KOBENAN KOSSONOU PAUL
160. ABENGOUROU COMMUNE COMMUNE D'ABENGOUROU AMOIKON K. BANGA P.
161. ABENGOUROU 1 ABENGOUROU S/P, YAKASSE FEYASSE S/P, AMELEKIA S/P, SANKADIOKRO S/P, ANIASSUE S/P ADOU N’GOUAN BERNARD
162. ABENGOUROU 2 NIABLE COMMUNE ET S/P BENIE BROU DAKO
163. ABENGOUROU 3 ZARANOU S/P, EBILASSAKRO S/P KONIN KABRAN
164. AGNIBILEKROU COMMUNE COMMUNE D'AGNIBILEKROU MANDODJA M’BIA ROGER
165. AGNIBILEKROU 1 DOUFREBO S/P, TANGUELA S/P, YOBOUAKRO S/P EHOUMAN TANO
166. AGNIBILEKROU 2 DAME S/P, AKOBOUASUE S/P, MANZANOUA AMONKOU JEAN Michel
167. BETTIE 1 COMMUNE ET S/P DE BETTIE ATTA APPIA
168. BETTIE 2 S/P DIAMARAKRO YAO KOBENAN PAUL
169. ABOISSO COMMUNE COMMUNE D'ABOISSO ANOMA KOUAO MAGLOIRE
170. ABOISSO 1 ABOISSO S/P, ADAOU BENIE JEAN PAUL
171. ABOISSO 2 ADJOUAN S/P, KOUAOKRO S/P, MAFERE S/P N'ZALASE OUANDA FRANCIS
172. ABOISSO 3 AYAME, BIANOUAN, YAHOU BATTIONO BEYOGO JULES
173. ADIAKE 1 COMMUNE ET S/P ASSEMIAN KABLAN KAN LORICO
174. ADIAKE 2 ETUEBOUE S/P KABLAN DOMINIQUE
175. GRAND-BASSAM 1 COMMUNE ET S/P EZALEY GEORGES PHILIPPE
176. GRAND-BASSAM 2 BONOUA, BONGO AMETHIER JEAN-PAUL
177. TIAPOUM COMMUNE ET DEPARTEMENT TIAPOUM BLA GALVAN
178. FRESCO 1 COMMUNE FRESCO, FRESCO S/P AHEKPA JEAN CLAUDE
179. FRESCO 2 DAHIRI S/P AMANI N’GUESSAN SYLVESTRE
180. FRESCO 3 GBAGBAM S/P DIDI BOGRO FIDEL
181. SASSANDRA COMMUNE SASSANDRA COMMUNE LODOUGNON ALINE EPSE FOFANA (MME)
182. SASSANDRA 1 GRIHIRI S/P, LOBAKUYA S/P, MEDON S/P GOUHIZOU N’DA KOUAME J.K
183. SASSANDRA 2 DAKPADOU S/P, SAGO S/P LOBE FRANCIS
184. BUYO 1 BUYO COMMUNE, BUYO S/P 1, DAPEHOUA S/P 1 (GRIBOUHO, BELLEVILLE, DAPEHOUA, LOBOVILLE) YAO YAO LAZARE
185. BUYO 2 BUYO S/P 2, DAPEOUA S/P2, DARNAHIM (VILLAGES V, DARNAHIM) BODO PEZITAU
186. GUEYO GUEYO COMMUNE ET GUEYO S/P BLE SAILLY FELIX
187. MEAGUI MEAGUI COMMUNE ETMEAGUI S/P NETRO TAGBO RENE
188. SOUBRE COMMUNE SOUBRE COMMUNE KOUDOU VINCENT
189. SOUBRE 1 SOUBRE S/P, ZOBRE KOKOBO ANDRE
190. SOUBRE 2 OKROUYO S/P, LILIYO S/P, GADOU GODO ANDRE
191. SOUBRE 3 GRAND ZATRY S/P GOBO YOKORE BERNARD
192. SAN-PEDRO COMMUNE COMMUNE DE SAN-PEDRO NGUESSAN SEVERIN
193. SAN-PEDRO 1 SAN-PEDRO S/P, GABIADJI S/P, DOBA S/P AKA HERVE
194. SAN-PEDRO 2 GRAN-BEREBY S/P, DOGBO S/P BEUGRE DONATIEN
195. TABOU 1 TABOU COMMUNE, TABOU S/P, OLODIO S/P, DAPO-IBOKE S/P, DJAMADIOKE S/P KANE SONDE
196. TABOU 2 GRABO COMMUNE, GRABO S/P
HIE DARRE
197. TABOU 3 DJOUROUTOU S/P SIOBLO ALEXIS
198. GAGNOA COMMUNE GAGNOA COMMUNE DAKO ZAHUI THOMAS
199. GAGNOA 1 GAGNOA S/P, SERIHIO S/P YAZI DASSE BEDEL
200. GAGNOA 2 GNAGBODOUGNOA S/P, GNAKOURI BOHUI MARCELLIN
201. GAGNOA 3 GUIBEROUA COMMUNE, GUIBEROUA SP, DIGNAGBO S/P, GALEBRE S/P LOGBO ANDRE
202. GAGNOA 4 OURAGAHIO COMMUNE, OURAGAHIO S/P, DAHIEPA-KEHI S/P DAKOURI ANGE PIERRE
203. GAGNOA 5 BAYOTA S/P, YOPOHUE S/P, YOHOU YORO ALEXIS
204. OUME COMMUNE OUME COMMUNE LAGUI JOACHIM
205. OUME 1 OUME S/P, GUEPAHOUO S/P KOFFI BI TONIN
206. OUME 2 DIEGONEFLA COMMUNE, DIEGONEFLA S/P, TONLA S/P BAGROU GOLI SIMON
207. DIVO COMMUNE 1 DIVO COMMUNE URBAIN (VILLE) ALAIN TALLY
208. DIVO COMMUNE 2 VILLAGES RATTACHES A LA COMMUNE ADIDO ADIA
209. DIVO 1 DIVO S/P, S/P-CHIEPO TANOH YAO LAURENT
210. DIVO 2 OGOUDOU S/P OBOULLE OTCHE AMBRIERE
211. DIVO 3 DIDOKO S/P DR N’GUATTA COULIBALY
212. DIVO 4 NEBO S/P LOH APPOLIN KOUADIO
213. DIVO 5 HIRE COMMUNE KOUADIO KOMENAN GUSTAVE
214. DIVO 6 HIRE S/P, ZEGO S/P GNAMIEN KONAN LAMBERT
215. GUITRY COMMUNE GUITRY COMMUNE BOGUI ZIRIHIO
216. GUITRY 1 GUITRY S/P, DAIRO, TIEGA DESCLERCS FRANCIS
217. GUITRY 2 DIDIZO S/P LAUZOUA S/P, YOCOBOUE S/P KOUAKOU KOUAKOU OLIVIER
218. LAKOTA COMMUNE LAKOTA COMMUNE OZOUKOU ZEGA FREDERIC
219. LAKOTA 1 LAKOTA S/P, GOUDOUKOU S/P, NIAMBEZARIA KOUADIO KOFFI JEROME
220. LAKOTA 2 ZIKISSO COMMUNE ET S/P, BREUDJI BOLIGAH JEROME
221. LAKOTA 3 GAGORE S/P, DJIDJI S/P GOHOUA BOLY
GEORGES
222. BOUAFLE COMMUNE BOUAFLE COMMUNE LÊHIE BI KRIBOU LUCIEN
223. BOUAFLE 1 PAKOUABO S/P, TIBEITA S/P (AYAOU NORD, YASSOUAGO) KOFFI THIEMELE LAURENT
224. BOUAFLE 2 BOUAFLE S/P 1 ET N'DOUFFOUKRO S/P (GOLA, AYAOU SUD) BASSY KOFFI LIONEL BERNARD
225. BOUAFLE 3 BOUAFLE S/P 2, BEGBESSOU S/P (SON, YORE NORD ET SUD)
ABI KOFFI RICHMOND
226. BOUAFLE 4 BONON COMMUNE TRAZIE BI N’GUESSAN
227. BOUAFLE 5 BONON S/P, ZAGUIETA S/P KOUADIO KOUASSI DENIS
228. SINFRA COMMUNE SINFRA COMMUNE GOOUREY HUGUES ALAIN
229. SINFRA 1 SINFRA S/P, KOINTINFLA BOTI BI ZOUA
230. SINFRA 2 KONINFLA S/P, BAZRE S/P GAULY SAHOUA ANTOINE
231. ZUENOULA 1 ZUENOULA COMMUNE, ZUENOULA S/P, VOUEBOUFLA S/P DO BI DO JACQUES
232. ZUENOULA 2 GOHITAFLA COMMUNE, GOHITAFLA S/P, IRIEFLA S/P, MAMINIGUI S/P BAHA BI YOUZAN DANIEL
233. ZUENOULA 3 KANZRA S/P, ZANZRA S/P KOUE BI DOUA RAOUL
234. DALOA COMMUNE EST ZAKOUA 22, SAVONNERIE, ZONE, INDUSTRIELLE, ABATOIR, LABIA, LABIA 2, KIRMANN, EVECHE, LOBIA EST, LOBIA EXTENTION, GBOKORA, TAZIBOUO, TRIBU-IDIBOUOET CAMPEMENTS BRA KANON STEPHANE
235. DALOA COMMUNE OUEST ESCADRON, CAMP MILITAIRE, QUARTIER MARRAIS, DALO-LABIA, MOSSIBOUGOU, COMMERCE OUEST, LOBIA OUEST, LOBIA 2, ZAGUIGUIA, TAGORA, SOLEIL, KENNEDY, CAFOP, QUARTIER BAOULE, BELLEVILLE, HUBERSON, GBEULYVILLE, TEXAS, DIOULABOUGOU, WOLOF, SEGOU, ORLY, GAUZE JEROME CHARLES
236. DALOA 1 DALOA S/P BRITTO BONIFACE
237. DALOA 2 BEDIALA S/P, GONATE S/P COFFIE TIEZAN LEOPOLDINE (MME)
238. DALOA 3 GADOUAN S/P ZOGBO RAPHAEL
239. DALOA 4 GBOGUE S/P ET ZAIBO S/P LIKANE YAGUI JEAN
240. ISSIA COMMUNE ISSIA COMMUNE GINETTE ROSS (MME)
241. ISSIA 1 ISSIA S/P, BOGUEDIA S/P, TAPEGUA S/P NAHOUNOU BOBOUO SYLVAIN
242. ISSIA 2 IBOGUHE S/P, NAMANE S/P DIBAHI DODO AMEDEE
243. ISSIA 3 SAIOUA COMMUNE ET S/P, NAHIO S/P BOUAZO NAOHI
244. VAVOUA 1 VAVOUA S/P ET KETROBASSAM S/P GOUALI DODO JUNIOR
245. VAVOUA 2 BAZARA-NATIS S/P, DANANON COMMUNE ET S/P BOUA BI TIECOURA
246. VAVOUA 3 DANIA COMMUNE ET S/P MATTOH JOSEPH
247. VAVOUA 4 SETIFLA COMMUNE ET S/P KOLI BI YOLI ALBERT
248. ZOUKOUGBEU ZOUKOUGBEU COMMUNE ET DEPARTEMENT POKA DEABO MAURICE
249. BLOLEQUIN 1 BLOLEQUIN COMMUNE ET BLOLEQUIN S/P GBEHE GUEI BERNARD
250. BLOLEQUIN 2 CANTON ZARABAHON (ZEAGLO S/P / ZIGLO, ZEAGLO, BEOE, DOUANDROU, POHAN PODE BOTHINHOULOU
GEORGES
251. BLOLEQUIN 3 DIBOKE S/P, TINHOU S/P, DOKE S/P FLAN TEHE JEAN
252. GUIGLO COMMUNE 1 GUIGLO COMMUNE
LESSEHI MATHIAS
253. GUIGLO 1 GUIGLO SP / NIZATROU S/P
BOBLE LAMBERT
254. GUIGLO 2 BEDIGOAZON S/P & KAADE S/P
GUEI DESSELOUE LEONARD
255. TAI 1 TAI COMMUNE ET S/P GNONKONTE GNOSSOA DESIRE
256. TAI 2 ZAGNE S/P NINHI GERMAIN
257. TOULEPLEU 1 TOULEPLEU COMMUNE, TOULEPLEU S/P, BACOUBLY S/P, TIOBY S/P, NEZOBLY S/P ZION KAH DENIS
258. TOULEPLEU 2 PEHE S/P, MEO S/P KPAHO KOUEWON
BERNARD
259. BANGOLO 1 BANGOLO COMMUNE, BANGOLO S/P GUIRI GUEHI AIME
260. BANGOLO 2 GOHOUO-ZAGNAN, S/P ZARABAHON, ZOU S/P ZAHOU KOULA DENIS
261. BANGOLO 3 BEOUE, ZIBIAO, BLENIMEHOUIN S/P DAHA CLEMENT
262. BANGOLO 4 DIOUZON S/P, GUINGLO S/P TAILLY JEAN- CHARLES FELIX LAMBERT
263. BANGOLO 5 TAHOUAKE S/P DEHON THERESE(MME)
264. BANGOLO 6 ZEO S/P DOHO ZONSELOUE SIMON
265. DUEKOUE COMMUNE DUEKOUE COMMUNE GOURIA GLAOU JOSEPH
266. DUEKOUÉ 1 DUEKOUE S/P, GUEHIBLY S/P THE JASMIN ROGER
267. DUEKOUE 2 BAGOHOUO S/P GBAKPLEU S/P, GUEZON S/P TOURE YAH
268. FACOBLY FACOBLY BOUEDE SABINE EPSE AKA (MME)
269. KOUIBLY KOUIBLY SEA JEAN LOUIS
270. BIANKOUMA 1 BIANKOUMA COMMUNE, BIANKOUMA S/P GBATO MANIGAN
271. BIANKOUMA 2 GBONNE COMMUNE ET SP ZOH GUIAN MARCEL
272. DANANE COMMUNE DANANE COMMUNE GUEU ROGER
273. DANANE DEPARTEMENT DANANE DEPARTEMENT BA IBRAHIMA
274. MAN COMMUNE MAN COMMUNE BLEU LAINE GILBERT
275. MAN 1 MAN S/P, SANDOUGOU, ZAGOUE, KLELE GBA DAOUDA
276. MAN 2 LOGOUALE, YAPLEU, BOGUINE DOUA FELIX
277. MAN 3 SANGOUINE, GBANGBEGOUINE, PODIAGOUINE, ZIOGOUNE, GOUANE TIA ELISE (MME)
278. SIPILOU SIPILOU COMMUNE ET DEPARTEMENT DIOMANDE ZEGBE DANIEL
279. ZOUAN HOUNIEN 1 ZOUAN-HOUNIEN COMMUNE, ZOUAN-HOUNIEN S/P UHI ZOTAHON PHILBERT DIT GOMEZ
280. ZOUAN HOUNIEN 2 BENHOUIN COMMUNE, BENHOUIN S/P GAH DIEOUEU GEORGES BABI
281. KORO 1 KORO COMMUNE, KORO S/P, COMPLEXE SUCRIER BAKAYOKO KALLO MINZETA (MME)
282. KORO 2 BOKO S/P, BOROTOU S/P DIOMANDE LOSSENI
283. OUANINOU 1 OUANINOU COMMUNE ET S/P, VADOUA DIOMANDE
284. OUANINOU 2 GBELO, GOUEKAN KELEMASSA BAMBA
285. OUANINOU 3 KOONAN S/P, SABOUDOUGOU, SANTA OHI DIOMANDE
286. TOUBA COMMUNE TOUBA COMMUNE ABOU FADIGA
287. TOUBA 1 TOUBA S/P, FOUNGBESSO S/P FATOU FADIGA EPSE DIOMANDE (MME)
288. TOUBA 2 GUINTEGUELA/DIOMAN S/P BAMBA VASSAMOUKA
289. BOUNDIALI BOUNDIALI COMMUNE ET DEPARTEMENT DOULAYE COULIBALY
290. KOUTO KOUTO COMMUNE ET DEPARTEMENT ADAMA KONATE
291. TENGRELA 1 TENGRELA COMMUNE TENGRELA S/P COULIBALY SALIA
292. TENGRELA 2 TINGRELA DEPARTEMENT KONATE N’GOLO
293. DIANRA DIANRA COMMUNE ET DEPARTEMENT COULIBALY KATIENSELY
294. KOUNAHIRI KOUNAHIRI COMMUNE ET DEPARTEMENT ZOGBE JULES
295. MANKONO 1 MANKONO COMMUNE ET MANKONO S/P WASSI KANATE
296. MANKONO 2 SARALAH S/P, MARANDALLAH S/P FOFANA ADAMA
297. MANKONO 3 TENIGOUE S/P, BOUANDOUGOU S/P KAMAGATE BRAHIMA
298. KANIASSO 1 KANIASSO COMMUNE ET KANIASSO S/P DIARRASSOUBA SEYDOU
299. KANIASSO 2 GOULIA COMMUNE ET GOULIA S/P FOFANA DJAKARIDJA
300. KANIASSO 3 MAHANDIANA-SOKOURANI S/P DOUMBIA TEMAHAN
301. DABAKALA 1 DABAKALA COMMUNE ET DABAKALA S/P JEAN LOUIS BILLON
302. DABAKALA 2 BONIEREDOUGOU S/P, FOUNBOLO S/P TOURE ISSOUF
303. DABAKALA 3 BASSAWA COMMUNE, S/P, SATAMASOKORO S/P, SATAMASSOKOURA S/P BAIKRO MOUSSA
304. KATIOLA 1 KATIOLA COMMUNE ET KATIOLA S/P YAO TOURE ALBERT
305. KATIOLA 2 FRONAN S/P, TIMBE S/P CAMARA KINAYA JULIETTE (MME)
306. NIAKARA 1 NIAKARA COMMUNE, NIAKARA S/P, ARIKOKAHA S/P TOURE ISSOUF
307. NIAKARA 2 TORTIYA COMMUNE ET TORTIYA S/P LONAN COULIBALY
308. NIAKARA 3 TAFIRE COMMUNE, TAFIRE S/P, BADIKAHA S/P, NEDEKAHA S/P KONE SOUMAILA
309. GBELEBAN GBELEGBAN COMMUNE ET S/P TRAORE ABDOULAYE
310. MADINANI MADINANI COMMUNE ET S/P KOUMA KARIDIA KONE (MME)
311. ODIENNE 1 ODIENNE COMMUNE SYLLA ISSIAKA
312. ODIENNE 2 ODIENNE S/P, TIEME S/P SYLLA MOHAMED
313. ODIENNE 3 DIOULATEDOUGOU S/P BAKO S/P, BAMBA MOUSSA
314. SAMATIGUILA SAMATIGUILA COMMUNE ET DEPARTEMENT DIABY MAMADOU DIT DIABY ROUGE
315. SEGUELON SEGUELON COMMUNE ET DEPARTEMENT KONATE KARIMOU
316. DIKODOUKOU DIKODOUGOU COMMUNE ET S/P SORO KATIENEFOLO
317. KORHOGO COMMUNE KORHOGO COMMUNE COULIBALY SITA YETIDENE (MME)
318. KORHOGO 1 KORHOGO S/P, TIORO S/P, LATAHA S/P, SOHOU0 S/P, KONI S/P COULIBALY SOULEYMANE DIT CK
319. KORHOGO 2 COMMUNE NAPLEDOUGOU S/P, KIEMOU S/P, KARAKORO S/P, KOMBORO S/P SORO DRISSA
320. KORHOGO 3 KANOROBA S/P, SIRASSO S/P, N'GANON S/P MOUSSA SILUE
321. KORHOGO 4 NAFOUN S/P, NIONFOIN S/P YEO ZIE YAGNON
322. M’BENGUE 1 M'BENGUE COMMUNE ET M'BENGUE S/P COULIBALY KASSOUM TCHIMAN:
323. M’BENGUE 2 BOUGOU S/P, KATIALI S/P ET KATOGO S/P COULIBALY ADAMA
324. SINEMATIALI SINEMATIALI COMMUNE ET DEPARTEMENT SORO DOULOUROU
325. KONG 1 KONG COMMUNE SORO LOSSENI
326. KONG 2 BILIMONO S/P, KONG S/P, NAFANA S/P , SIKOLO S/P KONE DOUFANGANA KASSOUM
327. OUANGOLODOUGOU 1 OUANGOLODOUGOU COMMUNE OUATTARA DRISSA
328. OUANGOLODOUGOU 2 OUANGOLODOUGOU DEPARTEMENT DIARRA ADAMA
329. KANI 1 COMMUNE ET S/P MAKANI FATIM BAKAYOKO (MME)
330. KANI 2 DJIBROSSO, MORONDO ET FADIADOUGOU S/P FOFANA LANCINE DIT DOSSO
331. SEGUELA 1 SEGUELA COMMUNE ET S/P ET DIARABANA ALI BAKAYOKO
332. SEGUELA 2 MANSALLA S/P, DUALLA SP, BOBI S/P KOROYOGO YACOUBA
333. SEGUELA 3 SIFIÉ COMMUNE ET S/P, WOROFLA S/P, KAMANLO S/P, TRAORE MEDIA
Article 2 : La présente décision qui abroge toutes les dispositions antérieures, prend effet à compter de sa date de signature.
Article 3 : Le Secrétaire Exécutif du PDCI-RDA, Chef du Secrétariat Exécutif et le Secrétaire Exécutif Chargé des Sections, des Délégations Départementales et Communales, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de cette décision.
Article 4 : La présente décision sera publiée et communiquée partout où besoin sera.
Fait à Abidjan, le 03 Avril 2019
Henri KONAN BEDIE
Président du PDCI-RDA