Côte d'Ivoire : Konan Bédié met son commando de 2020 en place

Pour le réconquête du pouvoir d'Etat en 2020, Henri Konan Bédié n'entend pas lésiner sur les moyens. Le président du PDCI vient pour ce faire de nommer plus de 300 délégués à travers le territoire ivoirien afin de faire une campagne de proximité.

Les 333 Délégués départementaux et communaux de Konan Bédié

Quadriller le territoire ivoirien et occuper le terrain jusqu'à l'organisation de l'élection présidentielle de 2020, tel est le leitmotiv d'Henri Konan Bédié, qui n'entend plus laisser de répit à ses anciens alliés de la majorité présidentielle. Lâché par plusieurs de ses proches qui ont réjoint le RHDP unifié, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) de s'avoue pour autant pas vaincu.

Dans sa volonté de rémobiliser sa base en vue du razzia lors du prochain scrutin présidentiel, HKB a signé ce mercredi une décision portant nomination de 333 délégués départementaux et municipaux.

Placés sous l'autorité du Secrétaire exécutif Maurice Kakou Guikahué, ces nouveaux délégués auront pour mission de préparer leurs militants de base à oeuvrer à la victoire du candidat du PDCI-RDA en 2020.

PDCI, décision de nomination des délégués

DÉCISION N°0020-2019/ PP/ CAB DU 03 AVRIL 2019 PORTANT DEFINITION DES RESSORTS TERRITORIAUX DES DELEGATIONS DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES DUPDCI-RDA Rechercher PDCI-RDA ET NOMINATION DES DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX

LE PRESIDENT DUPDCI-RDA Rechercher PDCI-RDA ;



− Vu la constitution de la République de Côte d'Ivoire

− Vu la loi N° 93-668 du 9 août 1993 relative aux Partis et Groupements Politiques

− Vu les Statuts du PDCI-RDA

− Vu la Résolution N°01/04/10/2013 portant adoption et application immédiate des modifications des Statuts

− Vu la Résolution N°02/04/10/2013 donnant mandat au Président du Parti de nommer dans les deux mois, les membres des Organes crées par le XIIème Congrès Ordinaire

− Vu la Décision N°0010-2019/ PP/ CAB du 03 Mars 2019, portant nomination des membres du Secrétariat Exécutif duPDCI-RDA Rechercher PDCI-RDA ;

− Vu la résolution du 6ème Congrès Extraordinaire, portant prolongation du mandat du Président du Parti ;

−vu la Décision N°0018-2019/ PP/ CAB du 30 mars 2019 portant définition des ressorts territoriaux des Délégations Départementales et Communales du PDCI-RDA

− Vu les nécessités de service ;

DÉCIDE

Article 1er : Sont définis, comme indiqués ci-dessous, les ressorts territoriaux et les noms

des personnalités nommées Délégués Départementaux et Communaux du PDCI-RDA. Ce sont :



DELEGATIONS DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES RESSORTS TERRITORIAUX

DELEGUES DEPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX

1. ABOBO 1 ANADOR, ABOBO SUD 2EME TRANCHE (COCO SERVICE), PLATEAU DOKUI ET EXTENSION, ABOBOTE ET EXTENSION, ABOBO BAOULE, CLOUETCHA, BELLE VILLE, BIABOU, DJIBI, ATTO ATEBI ALEXANDRE





2. ABOBO 2 SANS MANQUER, CENT DOUZE HA (ABOBO CENTRE MAIRIE), AGBEKOI, ABOBO CENTRE (HABITAT), PLAQUE, HOUPHOUET BOIGNY, SOGEPHIA KONE KOGE



3. ABOBO 3 QUARTIER B (COLATIER), AKEIKOI, AKEIKOI DJIBI, AKEIKOI YACOUBA, SETU, AVOCATIER, AGNISSANKOI, BC, ADOU AGNISSAN HYACINTHE



4. ABOBO 4 ANOKOUA 3, N’GUESSANKOI, ANONKOUA KOUTE, ANONKOI EXTENSION (ASSOMIN), OCPV (AGRIPAC), AGOUETO PK18, BOIS SEC, N’DOTRE, UNICAFE, BLANKRO M’BRA DANIEL



5. ABOBO 5 ABOBO SUD 3EMETRANCHE(LA CASSE), BANCO 1 ET 2, SAGBE NORD (BOCABO), SAGBE SUD (ABOBO GARE), SAGBE NORD (CELESTE OU TERMINUS 51-52), MPONON ASSI HERMANN



6. ADJAME 1 DALLAS, ADJAME VILAGE, MAIRIE 1, MAIRIE 2, INDENIE, ST MICHEL, BROMAKOTE, MIRADOR, MARIE THERESE HB, 220 LOGTS, ADJAME NORD, QUARTIER EBRIE, HABITAT EXTENTION, ADJAME NORD-EST (BRACODI) DIA CHRISTIANE (MME)



7. ADJAME 2 WILLIAMSVILLE 1, WILLIAMSVILLE 2, WILLIAMSVILLE 3, PAILLET, SODECI-FILTISAC DOSSO ABOUBAKARI



8. ATTECOUBE 1

AGBAN VILLAGE, CITE FERMONT, GBEBOUTO, SAINT-JOSEPH, ESPOIR, MOSQUEE, LA PAIX, SEBROCO, ECOLES:

EHO DJOMA CLAUDE



9. ATTECOUBE 2 ECOLE FORESTIERE, BANCO, AGBAN ATTIE, ATTECOUBE 3, NEMATOULAYE, SANTE 3, SANTE VILLAGE, LOCODJRO, JERUSALEM 1, JERUSALEM RESIDENTIEL, ABOBODOUME VILLAGE:

ZALO FERNAND



10. COCODY 1 DJIBI, ANGRE, CAFEIER, DJOROBITE: BROU AKISSI CHANTAL (MME)

11. COCODY 2 AGHIEN, GENDARMERIE AGBAN, 2PLATEAUX, BONOUMIN: Ange Romain Dagaret-dassaud



12. COCODY 3 LYCEE TECHNIQUE, VIEUX COCODY, RTI, M'POUTO AMBASSADE, BLOCKOSSO, RIVIERA 1: KOUTOUAN JEAN CLAUDE



13. COCODY 4 RIVIERA 2, PALMERAIE, RIVIERA 3, RIVIERA 4: JEAN MARC YACE

14. COCODY 5 M'BADON, RIVIERA 5, RIVIERA 6, AKOUEDO, GENIE 2000, CAMP MILITAIRE: Marc Besset ROBERT



15. COCODY 6 8EME ET 9EME TRANCHE: KOFFFI KONAN JEAN SERGE (DR)



16. KOUMASSI COMMUNE KOUMASSI: N’DOHI YAPI RAYMOND



17. MARCORY COMMUNE MARCORY: ABY AKROBOU RAOUL MODESTE



18. PLATEAU COMMUNE PLATEAU: YOBOUE ANGOUA



19. PORT-BOUËT 1 TRI-POSTAL, ZONE INDUSTRIELLE, GESTOCI SIR, VRIDI CANAL, VRIDI CITE, SOGEFIA SIPOREX, ABATTOIR, CITE 48: Alain Adja FRANCOIS



20. PORT-BOUËT 2 AEROPORT, ADJOUFOU, GONZAGUEVILLE, ANANI:

DrEmmou



21. TREICHVILLE COMMUNE TREICHVILLE Germain Kouassi Lenoir



22. ANDOKOI-GARE -MAMIE ADJOUA ANDOKOI, CENTRE SOTRA, ABRI 2000, MACACI, GARE NORD, GABRIEL GARE, SIPOREX, LYCEE PROFESSIONNEL, LYCEE TECHNIQUE, CITE ABDOULAYE DIALLO, CHU, MAMIE ADJOUA, CITE BATIM BLEOU ANONKOI



23. ZONE INDUSTRIELLE-GESCO PK 17

INDUSTRIELLE, GESCO, MICAO, AYAKRO, PETIT BOUAKE, MANUTENTION AFRICAINE, CITE ZADI KESSY, YOPOUGON ATTIEBOUGOUNISSO, PK17 KOUAKOU JUVENAL



24. YOPOUGON CENTRE SIDECI, WASSAKARA,SELMER,SICOGI, SOGEPHIA, MAMI FAITAI, BANCO 2, PHENIX, SIPOREX, YOASSEI, 167ME ARRON, MILLIONNAIREGFCI, NOUVEAU QUARTIER, CITE ABDOULAYE DIALLO, N’GUESSAN EUPHRASIE ZON (MME)



25. YOPOUGON NIANGON PORT BOUET 2, CITE EECI 1, CITE EECI 2, BASE CIE, NIANGON NORD 2EME TRANCHE, FRANCEVILLE, NIANGON NORD, NIANGON SUD A DROITE, NIANGON A DROITE, TERNINUS 27, AZITO, MAROC SORBONNE, MAROC KIMI, NOVALIM, CITE BEDIE, SAINT CLAIR, DEPOT, EXTENTION DOUMBIA DRAMANE



26. YOPOUGON CITE VERTE CITE VERTE, LOKOA VILLAGE, ACADEMIE DE LA MER, LIEVRE ROUGE, CITE BRACODI, CITE SODEFOR, NIANGON ADJAME, MAROC SODECI, QUARTIER DIOP, LIEVRE JAUNE, MARCHE BAGNON, COLLEGE ANADOR

KOUASSI KANGA YAK LEO



27. YOPOUGON TOITS ROUGE TOIT ROUGE, OFFOUMO YAPO, ILE BOULE, JOUANESBOURG, TERMINUS 40, JOUTE, BEAOGO SANTE, PETIT TOIT ROUGE, KONAN FERRAND, SIKASSO, BEATE, ASSANVON, AKE ELIE



28. ANYAMA COMMUNE ANYAMA COMMUNE ADOHI BIBI JEAN PIERRE

29. ANYAMA EST BEBAKOI, KONGOFON, AHOUE, ATTIEKOI, BROFODOUME, IRO-LAME

AMOUSSAN BAKARY



30. ANYAMA OUEST AKOUPE ZEUDJI, ALLOKOI ; ADATTIE ADAROME, ADONKOI, ATTINGUIE, M’BRAGO, M’BONOUA, M’BODY N’GBO N’GBICHI JOSEPHINE (MME)



31. BINGERVILLE 1 BINGERVILLE COMMUNE BEUGRE DJOMAN



32. BINGERVILLE 2 BINGERVILLE S/P

VILLAGES DE LA COMMUNE

DJOMO HYACINTHE



33. SONGON SONGON COMMUNE ET S/P N’KOUMO MOBIO ÉRIC



34. AGBOVILLE COMMUNE COMMUNE AGBOVILLE YAVO FRANÇOIS



35. AGBOVILLE 1 AGBOVILLE S/P, LOVIGUIE S/P OHOU BONI FAUSTIN



36. AGBOVILLE 2 ORESS-KROBOU S/P ; ABOUDE S/P OKIERE KOUTOUA HONORE



37. AGBOVILLE 3 GRAND MORIE S/P, ATTOBROU S/P, N’GBESSO N’GBESSO FIRMIN

38. AGBOVILLE 4 RUBINO S/P, CECHI S/P, ANAGUIE S/P DESSI HUBERT

39. AGBOVILLE 5 AZAGUIE S/P, GUESSIGUIE S/P EDI AWOUSSO ANDRE

40. SIKENSI COMMUNE COMMUNE SIKENSI N'DRI CONSTANTIN JOSEPH

41. SIKENSI 1 SIKENSI S/P N’GUESSAN JORES

42. TAABO TAABO DEPARTEMENT ET COMMUNE N’GOM ALASSAN

WILLIAMS

43. TIASSALE COMMUNE COMMUNE TIASSALE KOMENAN MOUGO

44. TIASSALE 1 TIASSALE S/P, MOROKRO S/P BILE KOUA

45. TIASSALE 2 N’DOUCI S/P, GBOLOUVILLE S/P ASSAOLE N’DRI DAVID

46. DABOU COMMUNE COMMUNE DABOU-DEBRIMOU, ARMEBE, LAYO; AGNEBY, N’GUATTY, GBOUGBO ; KPASS BETEY AMARI PIERRE

47. DABOU 1 DABOU S/P, LOPOU S/P

(AKRADIO, VIEIL AKLODJ-ORBAFF- BOUBOURI, MOPOYEM, BODOU, BONN, TIAHA, ABIDJR YOUHLIL, YASSAP A, YASSAP B, OUROU A, OUSROU B, KOTOKODJI, AHUI, EGNIMANGBO, AKAKRO, N’DOUMIKRO, KROUFFIAN, ADANDGA, EBI, YOWMIDJI) PR SESS ESSIAGNE DANIEL

48. DABOU 2 TOUPAH S/P (TOUPA KPANDA, AGPAILLE,NIDJI,NANOU ; NIAMNIAMBO, PETIT BADIEN, VIEUX BADIEN, COSROU, YRA, OKPOYOU) GNAGNE NICAISE PIERRE

49. GRAND-LAHOU 1 GRAND-LAHOU COMMUNE ET S/P, TOUKOUZOU S/P PAPA NOUVEAU JEAN BENOIT

50. GRAND-LAHOU 2 EBOUNOU S/P SARAKA KOUAO

51. GRAND-LAHOU 3 AHOUANOU S/P, BACANDA S/P N’DEDE BLAISE

52. JACQUEVILLE COMUNE COMMUNE DE JACQUEVILLE NGUESSAN RAZACOU COLETTE(MME)

53. JACQUEVILLE S/P S/P DE JACQUEVILLE YACE DEMEL LAURETTE (MME)

54. ADZOPE COMMUNE COMMUNE D'ADZOPE AMONKOU ANTOINE

55. ADZOPE 1 ADZOPE S/P, SEKA ATSE CAMILLE

56. ADZOPE 2 ASSIKOI S/P ; ANNEPE S/P GBOCHO DIDIER

57. ADZOPE 3 AGOU COMMUNE ET S/P, YAPI YAPO LAURENT

58. ADZOPE 4 BECEDI-BRIGAN, YACASSE-ME S/P ODI ACHIEPO

59. AKOUPE COMMUNE COMMUNE D'AKOUPE YAPO VALERIE ADAI (MME)

60. AKOUPE 1 AKOUPE S/P, BENAHOUIN S/P SANLE JEAN CRESOR

61. AKOUPE 2 AFFERY COMMUNE ET S/P BEDA CELAIRE

62. ALEPE 1 ALEPE COMMUNE ET S/P AKEBOUE JEAN MARIE

63. ALEPE 2 DANGUIRA S/P YAPI KOUADIO ISIDORE

64. ALEPE 3 OGWLAPO S/P AGRÉ KOUADIO BERNARD

65. ALEPE 4 ALOSSO S/P, ABOISSO-COMOE S/P KROBA ADOU DAVID

66. YAKASSE-ATTOBROU 1 YAKASSE-ATTOBROU COMMUNE N’CHO BERTIN

67. YAKASSE-ATTOBROU 2 BIEBY S/P; ABONGOUA S/P ; YAKASSE-ATTOBROU S/P BROU NIANGORAN MICHEL

68. DIDIEVI COMMUNE COMMUNE DE DIDIEVI KOUAKOU ANTOINE GUILLAUME

69. DIDIEVI 1 DIDIEVI S/P N’GUESSAN KOUASSI EDOUARD

70. DIDIEVI 2 MOLONOU BLE S/P KOFFI KOFFI SERAPHIN

71. DIDIEVI 3 TIENDIEKRO ET RAVIART YAO BOHREY CASIMIR

72. DIDIEVI 4 BOLI S/P DJOMO AHOU MADELEINE (MME)

73. DJEKANOU COMMUNE DE DJEKANOU ET S/P DE DJEKANOU BROU KOFFI RENE

74. TIEBISSOU COMMUNE COMMUNE DE TIEBISSOU YEBOUE KOUAME K. PASCAL

75. TIEBISSOU 1 TIEBISSOU S/P, MOLONOU S/P KOUAME VICTOR

76. TIEBISSOU 2 LOMOKANKRO S/P, YAKPABO SAKASSOU S/P ASSA OUFFOUE

77. TOUMODI COMMUNE COMMUNE DE TOUMODI N’DRI KOUADIO PIERRE NARCISSE

78. TOUMODI 1 TOUMODI S/P AGONDA S/P, KPOUEBO S/P KONAN YAO SIMPLICE

79. TOUMODI 2 KOKOUMBO COMMUNE ET S/P KOFFI KOUADIO HERVE PAUL

80. DAOUKRO 1 DAOUKRO COMMUNE ET S/P: TRAORE KOLIA ADAM

81. DAOUKRO 3 ( ETTOKRO-SAMANZA ): BESSIN KOFFI MAURICE

82. DAOUKRO 4 ( OUELLE ANANDA-AKPASSANOU ): KRA KONAN PAUL

83. M'BAHIAKRO ( COMMUNE M'BAHIAKRO COMMUNE ): ATCHELAUD FAUSTO LEWIS

84. M'BAHIAKRO 1 ( M'BAHIAKRO S/P ): KOUADIO KPLI DELPHIN

85. M'BAHIAKRO 2 ( BONGUERA S/P, KONDOSSOU S/P ): THIALLY HONORE

86. PRIKRO CENTRE ( COMMUNE PRIKRO, PRIKRO SP ):ADI KOUAME ISAAC

87. PRIKRO SUD ( KOFFI AMONKRO S/P, NAFFANA S/P ) Paul Roger Adje

88. PRIKRO NORD ( FAMIENKRO S/P, ANIANOU S/P ): BOMBO DABILA (MME)

89. ARRAH COMMUNE ( COMMUNE D'ARRAH ): BONI SERAPHIN

90. ARRAH 1 ( ARRAH S/P, KOTOBI S/P ): KWABENAN KOUASSI STEPHANE

91. ARRAH 2 ( KREGBE S/P ): Pr. ASSA ALLOU

92. BONGOUANOU COM ( COMMUNE DE BONGOUANOU ): HOLLAND N’DA SEBASTIEN

93. BONGOUANOU 1( BONGOUANOU S/P, N'GUESSANKRO S/P ): TIEMOKO KOFFI

94. BONGOUANOU 2( ANDE S/P ):ETTIEN KANGAH Marcellin

95. BONGOUANOU 3 ( ASSIE KOUMASSI S/P ): EHOUMAN BERNARD

96. M’BATTO 1 ( COMMUNE DE M'BATTO, E

T S/P ASSAHARA S/P ): KOUA ASSEMIEN PAUL

97. M’BATTO 2( TIEMEKRO S/P, ANOUMABA S/P ): N’GUETTA KAMAMAN

98. BOCANDA COMMUNE COMMUNE DE BOCANDA KOUAME KOUAKOU LACINA

99. BOCANDA 1 BOCANDA S/P, N’DA AFFOUE ELIANE(MME)

100. BOCANDA 2 N'ZECRESINSOU S/P TANOH BROU JUSTE

101. BOCANDA 3 BINGASSO S/P AMOIN KOUASSI ARSENE

102. BOCANDA 4 KOUADIOBLEKRO S/P KOUADJA N’ZI ALPHONSE

103. DIMBOKRO COMMUNE DIMBOKRO COMMUNE KOFFI GISCARD OLIVIER

104. DIMBOKRO 2 DIMBOKRO S/P ABIGUI S/P, BESSY MARIUS

105. DIMBOKRO 3 DJANGOKRO S/P, NOFOU COMMUNE, NOFOU S/P KOUASSI KOFFI MAGLOIRE

106. KOUASSI-KOUASSIKRO COMMUNE COMMUNE DE KOUASSI KOUASSIKRO KOUADIO KOUAKOU BERTIN (MAIRE)

107. KOUASSI-KOUASSIKRO DEPARTEMENT DEPARTEMENT DE KOUASSI-KOUASSIKRO KOFFI JEAN PAUL

108. BEOUMI COMMUNE COMMUNE DE BEOUMI KOUASSI KOUADIO JEAN-MARC

109. BEOUMI 1 BEOUMI S/P N’GUESSAN KOUAME JOACHIM

110. BEOUMI 2 ANDOKOKRENO S/P, KONDROBO S/P KOFFI KOUADIO BERTIN

111. BEOUMI 3 BODOKRO COMMUE KOFFI N’DA KOUAKOU

112. BEOUMI 4 BODOKRO S/P- LOLOBO S/P KOUADIO YAO MARCELIN

113. BEOUMI 4 NGUESSANKRO S/P- MARABADIASSA S/P KOUAKOU N’DRI JULES

114. BOTRO 1 BOTRO COMMUNE ET S/P YAO N’ZUE GOUMO CELESTIN

115. BOTRO 2 DIABO COMMUNE ET S/P KOUMOUIN KONAN RENE

116. BOTRO 3 LANGUIBONOU S/P YAO KOUAME ALBERT

117. BOUAKE AHOUGNANSOU ZONE DE AHOUGNANSOU BROU KOFFI ALEXIS

118. BOUAKE BELLEVILLE ZONE DE BELLEVILLE KOUYATE KOUASSI BRUNO

119. BOUAKE KOKO ZONE DE KOKO KOUADIO NESTOR

120. BOUAKE GBEKEKRO ZONE DE AIR FRANCE N’GUESSAN LAMBERT

121. BOUAKE 1 SOUS-PREFECTURE BOUAKE S/P KOUADIO KOUAKOU MARTIN

122. BOUAKE 2 DJEBONOUA COMMUNE TAIGUAIN KOFFI EDMOND

123. BOUAKE 3 DJEBONOUA S/P YAO KOUAKOU

124. BOUAKE 4 BROBO BROBO S/P, MAMINI S/P, BONDO S/P KOUAME YAO SERAPHIN

125.

SAKASSOU COMMUNE 1 KONANKRO, KOHOUNKRO, ASSAFOU N’ZENGOUANOU, KPATANOU, ZOKOSSOU, ALLOUKRO, AGOWLA, N’GBEDJO-KOFFIKRO, KPETEBONOU, ADJOBLESSOU, KANGRE, ODIAHE, AYA-SAKASSOU, AHOUNDJO, AHOUGNANSSOU, N’GBEDJO-KONDODJA, LONGBON-N’GATTAKRO, GOLIBLENOU, GOLIPOKOUKRO, ASSABOU-TCHEDJEKRO, ASSABOU-KOUASSIKRO, ASSABOU-YAOKRO, GBANOU,

FONVONOU-ATTIENKRO, GBANDOBO, BOWALI, HABITAT, DIOULABOUGOU, MARABA, TEXAS, QUARTIER-EST, BOUGOUNI,

KOFFI KOUAME EUGENE

126. SAKASSOU COMMUNE 2 TAYAMOUKRO, ANDOBO-ALLUIBO, KPAGBASSOU, ANDOFOUE-BONOU, AWE-BROUKRO, AWE-KANSI, AWE-N’ZIESSOU, SANDO, KPANIGOKRO, KAHAKRO, ATTIAKRO, GNAMIEMBO, ADJEKRO, YABLASSOU, YABLASSOU-KOFFIKRO, MANHOUNOU KLOFOISSOU, MANHOUNOU KOUAKOUKRO, MANHOUNOU N’ZUESSI, MANHOUNOU KONGODJA, ADJOUNGOUANSOU, SINGOLI, AKETE, SOUKPEBO, LOMO-POKOUASSIKRO, MANGOFI, KANANGO-DAN, KANANGO-POKOUKRO, AHOBE, KOUBENOU, RESIDENTIEL, WALEBO, KOUADIO KOUAME EUGENE

127. SAKASSOU NORD EST DIBRI-NANGLAIS-GBANI-LOMO N’GUESSAN KOUADIO KPLI

128. SAKASSOU NORD OUEST SOLA-SOKOBO-SOUAFOUE-GOLIBLENOU KONAN YAO

129. SAKASSOU PRESQU'ILE SAKASSOU PRESQU'ILE KOUAKOU N’GUESSAN PATHE

130. SAKASSOU SUD EST SAKASSOU SUD EST KONAN YAO FRANCIS

131. ATTIEGOUAKRO 1 COMMUNE D'ATTIEGOUAKROET S/P

N’GUESSAN KOUADIO GASPARD JEAN M.

132. ATTIEGOUAKRO 2 LOLOBO S/P KONAN KOFFI MARIUS

133. YAMOUSSOUKRO COMMUNE COMMUNE DE YAMOUSSOUKRO GNRANGBE KOUACOU JEAN

134. YAMOUSSOUKRO 1 YAMOUSSOUKRO S/P KOUAME KONAN EDOUARD

135. YAMOUSSOUKRO 2 KOSSOU S/P YAOURA KONAN

136. BOUNA BOUNA COMMUNE ET DEPARTEMENT BOUNA PALE DIMATE

137. DOROPO COMMUNE COMMUNE DE DOROPO DIABAGATE LOGOSSINA SABE

138. DOROPO SOUS-PREFECTURES DOROPO S/P, NIAMOIN S/P, DANOA S/P KAMBIRE OLLO ALPHONSE

139. NASSIAN COMMUNE ET DEPARTEMENT NASSIAN AMADOU OUATTARA

140. TEHINI COMMUNE ET DEPARTEMENT TEHINI DAH KOKO

141. BONDOUKOU COMMUNE 1 COMMUNE EST DE BONDOUKOU KAMAGATE SOULEYMANE

142. BONDOUKOU COMMUNE 2 COMMUNE OUEST DE BONDOUKOU KOFFI François

143. BONDOUKOU 1 BONDOUKOU S/P KOBENAN KOSSONOU HONORE

144. BONDOUKOU 2 PINABOROKO S/P, APIMADOUM S/P BINI SEYDOU

145. BONDOUKOU 3 SOROBANGO S/P/ TAMBI /TAKADI S/P/BANDOLE KOUMA KOUASSI ANNICET

146. BONDOUKOU 4 GOUMERE, TABAGNE YAOUA KOUMAN HONORINE (MME)

147. BONDOUKOU 5 YEZIMALA S/P, LAOUDIBA S/P, SAPLI-SEPINGO S/P, FLATCHEDOUGOU, TCHEFRO KOUADJO FRANCOIS

148. BONDOUKOU 6 BONDO S/P, TAOUDI S/P KABRAN Jean Albert

149. KOUN FAO 1 COMMUNE ET S/P DE KOUNFAO, SE1 OULAYES YAO KPOULALE FRANCOIS

150. KOUN FAO 2 KOUASSIDATEKRO S/P, BOUAYA S/P OUATTARA ISSA

151. KOUN FAO 3 TANKESSE S/P BRINDOUMY SOUMAILA

152. KOUN FAO 4 TIENKOIKRO S/P, KOKOMIA S/P TCHOUM KOUAKOU WILLIAMS

153. SANDEGUE 1 COMMUNE ET S/P SANDEGUE KOUASSI AMA KIA (MME)

154. SANDEGUE 2 YOROBODI, BANDAKAGNI, DIMANDOUGOU, TOMORA ABDRAMANE OUATTARA

155. TANDA 1 TANDA COMMUNE ET S/P APPO LAURENT

156. TANDA 2 AMANVI, DIAMBA, TIEDO KOUASSI MANZAN

157. TRANSUA TRANSUA COMMUNE ET S/P KOUAME JEAN

158. ASSUEFRY 1 ASSUEFRY COMMUNE ET SOUS-PREFECTURE AMAN TCHONWA BERNADETTE (Mme)

159. ASSUEFRY 2 SOUS-PREFECTURE KOUASSIA-NIANGUINI KOBENAN KOSSONOU PAUL

160. ABENGOUROU COMMUNE COMMUNE D'ABENGOUROU AMOIKON K. BANGA P.

161. ABENGOUROU 1 ABENGOUROU S/P, YAKASSE FEYASSE S/P, AMELEKIA S/P, SANKADIOKRO S/P, ANIASSUE S/P ADOU N’GOUAN BERNARD

162. ABENGOUROU 2 NIABLE COMMUNE ET S/P BENIE BROU DAKO

163. ABENGOUROU 3 ZARANOU S/P, EBILASSAKRO S/P KONIN KABRAN

164. AGNIBILEKROU COMMUNE COMMUNE D'AGNIBILEKROU MANDODJA M’BIA ROGER

165. AGNIBILEKROU 1 DOUFREBO S/P, TANGUELA S/P, YOBOUAKRO S/P EHOUMAN TANO

166. AGNIBILEKROU 2 DAME S/P, AKOBOUASUE S/P, MANZANOUA AMONKOU JEAN Michel

167. BETTIE 1 COMMUNE ET S/P DE BETTIE ATTA APPIA

168. BETTIE 2 S/P DIAMARAKRO YAO KOBENAN PAUL

169. ABOISSO COMMUNE COMMUNE D'ABOISSO ANOMA KOUAO MAGLOIRE

170. ABOISSO 1 ABOISSO S/P, ADAOU BENIE JEAN PAUL

171. ABOISSO 2 ADJOUAN S/P, KOUAOKRO S/P, MAFERE S/P N'ZALASE OUANDA FRANCIS

172. ABOISSO 3 AYAME, BIANOUAN, YAHOU BATTIONO BEYOGO JULES

173. ADIAKE 1 COMMUNE ET S/P ASSEMIAN KABLAN KAN LORICO

174. ADIAKE 2 ETUEBOUE S/P KABLAN DOMINIQUE

175. GRAND-BASSAM 1 COMMUNE ET S/P EZALEY GEORGES PHILIPPE

176. GRAND-BASSAM 2 BONOUA, BONGO AMETHIER JEAN-PAUL

177. TIAPOUM COMMUNE ET DEPARTEMENT TIAPOUM BLA GALVAN

178. FRESCO 1 COMMUNE FRESCO, FRESCO S/P AHEKPA JEAN CLAUDE

179. FRESCO 2 DAHIRI S/P AMANI N’GUESSAN SYLVESTRE

180. FRESCO 3 GBAGBAM S/P DIDI BOGRO FIDEL

181. SASSANDRA COMMUNE SASSANDRA COMMUNE LODOUGNON ALINE EPSE FOFANA (MME)

182. SASSANDRA 1 GRIHIRI S/P, LOBAKUYA S/P, MEDON S/P GOUHIZOU N’DA KOUAME J.K

183. SASSANDRA 2 DAKPADOU S/P, SAGO S/P LOBE FRANCIS

184. BUYO 1 BUYO COMMUNE, BUYO S/P 1, DAPEHOUA S/P 1 (GRIBOUHO, BELLEVILLE, DAPEHOUA, LOBOVILLE) YAO YAO LAZARE

185. BUYO 2 BUYO S/P 2, DAPEOUA S/P2, DARNAHIM (VILLAGES V, DARNAHIM) BODO PEZITAU

186. GUEYO GUEYO COMMUNE ET GUEYO S/P BLE SAILLY FELIX

187. MEAGUI MEAGUI COMMUNE ETMEAGUI S/P NETRO TAGBO RENE

188. SOUBRE COMMUNE SOUBRE COMMUNE KOUDOU VINCENT

189. SOUBRE 1 SOUBRE S/P, ZOBRE KOKOBO ANDRE

190. SOUBRE 2 OKROUYO S/P, LILIYO S/P, GADOU GODO ANDRE

191. SOUBRE 3 GRAND ZATRY S/P GOBO YOKORE BERNARD

192. SAN-PEDRO COMMUNE COMMUNE DE SAN-PEDRO NGUESSAN SEVERIN

193. SAN-PEDRO 1 SAN-PEDRO S/P, GABIADJI S/P, DOBA S/P AKA HERVE

194. SAN-PEDRO 2 GRAN-BEREBY S/P, DOGBO S/P BEUGRE DONATIEN

195. TABOU 1 TABOU COMMUNE, TABOU S/P, OLODIO S/P, DAPO-IBOKE S/P, DJAMADIOKE S/P KANE SONDE

196. TABOU 2 GRABO COMMUNE, GRABO S/P

HIE DARRE

197. TABOU 3 DJOUROUTOU S/P SIOBLO ALEXIS

198. GAGNOA COMMUNE GAGNOA COMMUNE DAKO ZAHUI THOMAS

199. GAGNOA 1 GAGNOA S/P, SERIHIO S/P YAZI DASSE BEDEL

200. GAGNOA 2 GNAGBODOUGNOA S/P, GNAKOURI BOHUI MARCELLIN

201. GAGNOA 3 GUIBEROUA COMMUNE, GUIBEROUA SP, DIGNAGBO S/P, GALEBRE S/P LOGBO ANDRE

202. GAGNOA 4 OURAGAHIO COMMUNE, OURAGAHIO S/P, DAHIEPA-KEHI S/P DAKOURI ANGE PIERRE

203. GAGNOA 5 BAYOTA S/P, YOPOHUE S/P, YOHOU YORO ALEXIS

204. OUME COMMUNE OUME COMMUNE LAGUI JOACHIM

205. OUME 1 OUME S/P, GUEPAHOUO S/P KOFFI BI TONIN

206. OUME 2 DIEGONEFLA COMMUNE, DIEGONEFLA S/P, TONLA S/P BAGROU GOLI SIMON

207. DIVO COMMUNE 1 DIVO COMMUNE URBAIN (VILLE) ALAIN TALLY

208. DIVO COMMUNE 2 VILLAGES RATTACHES A LA COMMUNE ADIDO ADIA

209. DIVO 1 DIVO S/P, S/P-CHIEPO TANOH YAO LAURENT

210. DIVO 2 OGOUDOU S/P OBOULLE OTCHE AMBRIERE

211. DIVO 3 DIDOKO S/P DR N’GUATTA COULIBALY

212. DIVO 4 NEBO S/P LOH APPOLIN KOUADIO

213. DIVO 5 HIRE COMMUNE KOUADIO KOMENAN GUSTAVE

214. DIVO 6 HIRE S/P, ZEGO S/P GNAMIEN KONAN LAMBERT

215. GUITRY COMMUNE GUITRY COMMUNE BOGUI ZIRIHIO

216. GUITRY 1 GUITRY S/P, DAIRO, TIEGA DESCLERCS FRANCIS

217. GUITRY 2 DIDIZO S/P LAUZOUA S/P, YOCOBOUE S/P KOUAKOU KOUAKOU OLIVIER

218. LAKOTA COMMUNE LAKOTA COMMUNE OZOUKOU ZEGA FREDERIC

219. LAKOTA 1 LAKOTA S/P, GOUDOUKOU S/P, NIAMBEZARIA KOUADIO KOFFI JEROME

220. LAKOTA 2 ZIKISSO COMMUNE ET S/P, BREUDJI BOLIGAH JEROME

221. LAKOTA 3 GAGORE S/P, DJIDJI S/P GOHOUA BOLY

GEORGES

222. BOUAFLE COMMUNE BOUAFLE COMMUNE LÊHIE BI KRIBOU LUCIEN

223. BOUAFLE 1 PAKOUABO S/P, TIBEITA S/P (AYAOU NORD, YASSOUAGO) KOFFI THIEMELE LAURENT

224. BOUAFLE 2 BOUAFLE S/P 1 ET N'DOUFFOUKRO S/P (GOLA, AYAOU SUD) BASSY KOFFI LIONEL BERNARD

225. BOUAFLE 3 BOUAFLE S/P 2, BEGBESSOU S/P (SON, YORE NORD ET SUD)

ABI KOFFI RICHMOND

226. BOUAFLE 4 BONON COMMUNE TRAZIE BI N’GUESSAN

227. BOUAFLE 5 BONON S/P, ZAGUIETA S/P KOUADIO KOUASSI DENIS

228. SINFRA COMMUNE SINFRA COMMUNE GOOUREY HUGUES ALAIN

229. SINFRA 1 SINFRA S/P, KOINTINFLA BOTI BI ZOUA

230. SINFRA 2 KONINFLA S/P, BAZRE S/P GAULY SAHOUA ANTOINE

231. ZUENOULA 1 ZUENOULA COMMUNE, ZUENOULA S/P, VOUEBOUFLA S/P DO BI DO JACQUES

232. ZUENOULA 2 GOHITAFLA COMMUNE, GOHITAFLA S/P, IRIEFLA S/P, MAMINIGUI S/P BAHA BI YOUZAN DANIEL

233. ZUENOULA 3 KANZRA S/P, ZANZRA S/P KOUE BI DOUA RAOUL

234. DALOA COMMUNE EST ZAKOUA 22, SAVONNERIE, ZONE, INDUSTRIELLE, ABATOIR, LABIA, LABIA 2, KIRMANN, EVECHE, LOBIA EST, LOBIA EXTENTION, GBOKORA, TAZIBOUO, TRIBU-IDIBOUOET CAMPEMENTS BRA KANON STEPHANE

235. DALOA COMMUNE OUEST ESCADRON, CAMP MILITAIRE, QUARTIER MARRAIS, DALO-LABIA, MOSSIBOUGOU, COMMERCE OUEST, LOBIA OUEST, LOBIA 2, ZAGUIGUIA, TAGORA, SOLEIL, KENNEDY, CAFOP, QUARTIER BAOULE, BELLEVILLE, HUBERSON, GBEULYVILLE, TEXAS, DIOULABOUGOU, WOLOF, SEGOU, ORLY, GAUZE JEROME CHARLES

236. DALOA 1 DALOA S/P BRITTO BONIFACE

237. DALOA 2 BEDIALA S/P, GONATE S/P COFFIE TIEZAN LEOPOLDINE (MME)

238. DALOA 3 GADOUAN S/P ZOGBO RAPHAEL

239. DALOA 4 GBOGUE S/P ET ZAIBO S/P LIKANE YAGUI JEAN

240. ISSIA COMMUNE ISSIA COMMUNE GINETTE ROSS (MME)

241. ISSIA 1 ISSIA S/P, BOGUEDIA S/P, TAPEGUA S/P NAHOUNOU BOBOUO SYLVAIN

242. ISSIA 2 IBOGUHE S/P, NAMANE S/P DIBAHI DODO AMEDEE

243. ISSIA 3 SAIOUA COMMUNE ET S/P, NAHIO S/P BOUAZO NAOHI

244. VAVOUA 1 VAVOUA S/P ET KETROBASSAM S/P GOUALI DODO JUNIOR

245. VAVOUA 2 BAZARA-NATIS S/P, DANANON COMMUNE ET S/P BOUA BI TIECOURA

246. VAVOUA 3 DANIA COMMUNE ET S/P MATTOH JOSEPH

247. VAVOUA 4 SETIFLA COMMUNE ET S/P KOLI BI YOLI ALBERT

248. ZOUKOUGBEU ZOUKOUGBEU COMMUNE ET DEPARTEMENT POKA DEABO MAURICE

249. BLOLEQUIN 1 BLOLEQUIN COMMUNE ET BLOLEQUIN S/P GBEHE GUEI BERNARD

250. BLOLEQUIN 2 CANTON ZARABAHON (ZEAGLO S/P / ZIGLO, ZEAGLO, BEOE, DOUANDROU, POHAN PODE BOTHINHOULOU

GEORGES

251. BLOLEQUIN 3 DIBOKE S/P, TINHOU S/P, DOKE S/P FLAN TEHE JEAN

252. GUIGLO COMMUNE 1 GUIGLO COMMUNE

LESSEHI MATHIAS

253. GUIGLO 1 GUIGLO SP / NIZATROU S/P

BOBLE LAMBERT

254. GUIGLO 2 BEDIGOAZON S/P & KAADE S/P

GUEI DESSELOUE LEONARD

255. TAI 1 TAI COMMUNE ET S/P GNONKONTE GNOSSOA DESIRE

256. TAI 2 ZAGNE S/P NINHI GERMAIN

257. TOULEPLEU 1 TOULEPLEU COMMUNE, TOULEPLEU S/P, BACOUBLY S/P, TIOBY S/P, NEZOBLY S/P ZION KAH DENIS

258. TOULEPLEU 2 PEHE S/P, MEO S/P KPAHO KOUEWON

BERNARD

259. BANGOLO 1 BANGOLO COMMUNE, BANGOLO S/P GUIRI GUEHI AIME

260. BANGOLO 2 GOHOUO-ZAGNAN, S/P ZARABAHON, ZOU S/P ZAHOU KOULA DENIS

261. BANGOLO 3 BEOUE, ZIBIAO, BLENIMEHOUIN S/P DAHA CLEMENT

262. BANGOLO 4 DIOUZON S/P, GUINGLO S/P TAILLY JEAN- CHARLES FELIX LAMBERT

263. BANGOLO 5 TAHOUAKE S/P DEHON THERESE(MME)

264. BANGOLO 6 ZEO S/P DOHO ZONSELOUE SIMON

265. DUEKOUE COMMUNE DUEKOUE COMMUNE GOURIA GLAOU JOSEPH

266. DUEKOUÉ 1 DUEKOUE S/P, GUEHIBLY S/P THE JASMIN ROGER

267. DUEKOUE 2 BAGOHOUO S/P GBAKPLEU S/P, GUEZON S/P TOURE YAH

268. FACOBLY FACOBLY BOUEDE SABINE EPSE AKA (MME)

269. KOUIBLY KOUIBLY SEA JEAN LOUIS

270. BIANKOUMA 1 BIANKOUMA COMMUNE, BIANKOUMA S/P GBATO MANIGAN

271. BIANKOUMA 2 GBONNE COMMUNE ET SP ZOH GUIAN MARCEL

272. DANANE COMMUNE DANANE COMMUNE GUEU ROGER

273. DANANE DEPARTEMENT DANANE DEPARTEMENT BA IBRAHIMA

274. MAN COMMUNE MAN COMMUNE BLEU LAINE GILBERT

275. MAN 1 MAN S/P, SANDOUGOU, ZAGOUE, KLELE GBA DAOUDA

276. MAN 2 LOGOUALE, YAPLEU, BOGUINE DOUA FELIX

277. MAN 3 SANGOUINE, GBANGBEGOUINE, PODIAGOUINE, ZIOGOUNE, GOUANE TIA ELISE (MME)

278. SIPILOU SIPILOU COMMUNE ET DEPARTEMENT DIOMANDE ZEGBE DANIEL

279. ZOUAN HOUNIEN 1 ZOUAN-HOUNIEN COMMUNE, ZOUAN-HOUNIEN S/P UHI ZOTAHON PHILBERT DIT GOMEZ

280. ZOUAN HOUNIEN 2 BENHOUIN COMMUNE, BENHOUIN S/P GAH DIEOUEU GEORGES BABI

281. KORO 1 KORO COMMUNE, KORO S/P, COMPLEXE SUCRIER BAKAYOKO KALLO MINZETA (MME)

282. KORO 2 BOKO S/P, BOROTOU S/P DIOMANDE LOSSENI

283. OUANINOU 1 OUANINOU COMMUNE ET S/P, VADOUA DIOMANDE

284. OUANINOU 2 GBELO, GOUEKAN KELEMASSA BAMBA

285. OUANINOU 3 KOONAN S/P, SABOUDOUGOU, SANTA OHI DIOMANDE

286. TOUBA COMMUNE TOUBA COMMUNE ABOU FADIGA

287. TOUBA 1 TOUBA S/P, FOUNGBESSO S/P FATOU FADIGA EPSE DIOMANDE (MME)

288. TOUBA 2 GUINTEGUELA/DIOMAN S/P BAMBA VASSAMOUKA

289. BOUNDIALI BOUNDIALI COMMUNE ET DEPARTEMENT DOULAYE COULIBALY

290. KOUTO KOUTO COMMUNE ET DEPARTEMENT ADAMA KONATE

291. TENGRELA 1 TENGRELA COMMUNE TENGRELA S/P COULIBALY SALIA

292. TENGRELA 2 TINGRELA DEPARTEMENT KONATE N’GOLO

293. DIANRA DIANRA COMMUNE ET DEPARTEMENT COULIBALY KATIENSELY

294. KOUNAHIRI KOUNAHIRI COMMUNE ET DEPARTEMENT ZOGBE JULES

295. MANKONO 1 MANKONO COMMUNE ET MANKONO S/P WASSI KANATE

296. MANKONO 2 SARALAH S/P, MARANDALLAH S/P FOFANA ADAMA

297. MANKONO 3 TENIGOUE S/P, BOUANDOUGOU S/P KAMAGATE BRAHIMA

298. KANIASSO 1 KANIASSO COMMUNE ET KANIASSO S/P DIARRASSOUBA SEYDOU

299. KANIASSO 2 GOULIA COMMUNE ET GOULIA S/P FOFANA DJAKARIDJA

300. KANIASSO 3 MAHANDIANA-SOKOURANI S/P DOUMBIA TEMAHAN

301. DABAKALA 1 DABAKALA COMMUNE ET DABAKALA S/P JEAN LOUIS BILLON

302. DABAKALA 2 BONIEREDOUGOU S/P, FOUNBOLO S/P TOURE ISSOUF

303. DABAKALA 3 BASSAWA COMMUNE, S/P, SATAMASOKORO S/P, SATAMASSOKOURA S/P BAIKRO MOUSSA

304. KATIOLA 1 KATIOLA COMMUNE ET KATIOLA S/P YAO TOURE ALBERT

305. KATIOLA 2 FRONAN S/P, TIMBE S/P CAMARA KINAYA JULIETTE (MME)

306. NIAKARA 1 NIAKARA COMMUNE, NIAKARA S/P, ARIKOKAHA S/P TOURE ISSOUF

307. NIAKARA 2 TORTIYA COMMUNE ET TORTIYA S/P LONAN COULIBALY

308. NIAKARA 3 TAFIRE COMMUNE, TAFIRE S/P, BADIKAHA S/P, NEDEKAHA S/P KONE SOUMAILA

309. GBELEBAN GBELEGBAN COMMUNE ET S/P TRAORE ABDOULAYE

310. MADINANI MADINANI COMMUNE ET S/P KOUMA KARIDIA KONE (MME)

311. ODIENNE 1 ODIENNE COMMUNE SYLLA ISSIAKA

312. ODIENNE 2 ODIENNE S/P, TIEME S/P SYLLA MOHAMED

313. ODIENNE 3 DIOULATEDOUGOU S/P BAKO S/P, BAMBA MOUSSA

314. SAMATIGUILA SAMATIGUILA COMMUNE ET DEPARTEMENT DIABY MAMADOU DIT DIABY ROUGE

315. SEGUELON SEGUELON COMMUNE ET DEPARTEMENT KONATE KARIMOU

316. DIKODOUKOU DIKODOUGOU COMMUNE ET S/P SORO KATIENEFOLO

317. KORHOGO COMMUNE KORHOGO COMMUNE COULIBALY SITA YETIDENE (MME)

318. KORHOGO 1 KORHOGO S/P, TIORO S/P, LATAHA S/P, SOHOU0 S/P, KONI S/P COULIBALY SOULEYMANE DIT CK

319. KORHOGO 2 COMMUNE NAPLEDOUGOU S/P, KIEMOU S/P, KARAKORO S/P, KOMBORO S/P SORO DRISSA

320. KORHOGO 3 KANOROBA S/P, SIRASSO S/P, N'GANON S/P MOUSSA SILUE

321. KORHOGO 4 NAFOUN S/P, NIONFOIN S/P YEO ZIE YAGNON

322. M’BENGUE 1 M'BENGUE COMMUNE ET M'BENGUE S/P COULIBALY KASSOUM TCHIMAN:

323. M’BENGUE 2 BOUGOU S/P, KATIALI S/P ET KATOGO S/P COULIBALY ADAMA

324. SINEMATIALI SINEMATIALI COMMUNE ET DEPARTEMENT SORO DOULOUROU

325. KONG 1 KONG COMMUNE SORO LOSSENI

326. KONG 2 BILIMONO S/P, KONG S/P, NAFANA S/P , SIKOLO S/P KONE DOUFANGANA KASSOUM

327. OUANGOLODOUGOU 1 OUANGOLODOUGOU COMMUNE OUATTARA DRISSA

328. OUANGOLODOUGOU 2 OUANGOLODOUGOU DEPARTEMENT DIARRA ADAMA

329. KANI 1 COMMUNE ET S/P MAKANI FATIM BAKAYOKO (MME)

330. KANI 2 DJIBROSSO, MORONDO ET FADIADOUGOU S/P FOFANA LANCINE DIT DOSSO

331. SEGUELA 1 SEGUELA COMMUNE ET S/P ET DIARABANA ALI BAKAYOKO

332. SEGUELA 2 MANSALLA S/P, DUALLA SP, BOBI S/P KOROYOGO YACOUBA

333. SEGUELA 3 SIFIÉ COMMUNE ET S/P, WOROFLA S/P, KAMANLO S/P, TRAORE MEDIA

Article 2 : La présente décision qui abroge toutes les dispositions antérieures, prend effet à compter de sa date de signature.

Article 3 : Le Secrétaire Exécutif du PDCI-RDA, Chef du Secrétariat Exécutif et le Secrétaire Exécutif Chargé des Sections, des Délégations Départementales et Communales, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de cette décision.

Article 4 : La présente décision sera publiée et communiquée partout où besoin sera.



Fait à Abidjan, le 03 Avril 2019

Henri KONAN BEDIE

Président du PDCI-RDA