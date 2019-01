Côte d'Ivoire: A Daoukro, Kakou Guikahué dépeint un PDCI en pleine puissance

Le Secrétariat exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a tenu sa 122e session, ce mardi 8 janvier, à Daoukro. L'occasion était donc opportune pour le Pr Maurice Kakou Guikahué, Secrétaire exécutif et principal animateur du parti, de faire le point de ses actions sur le terrain. Aussi, à travers son discours liminaire, le fidèle lieutenant d'Henri Konan Bédié indique que le parti septuagénaire a le vent en poupe, malgré de fortes adversités politiques liées au RHDP unifié et des intrigues judiciaires pour faire plier le parti.

L'intégralité du discours de Maurice Kakou Guikahué à Daoukro

Son Excellence Henri Konan Bédié, Président du PDCI-RDA ;

Mesdames et Messieurs les membres du Secrétariat Exécutif du PDCI-RDA

Monsieur le Président

Au nom des membres du Secrétariat Exécutif du PDCI-RDA et en mon nom propre, permettez-moi, de vous présenter nos meilleurs vœux de Bonne et Heureuse année 2019, en prélude aux vœux officiels des organes et structures du PDCI-RDA qui vous seront présentés à l’orée de l’année nouvelle.

En cette année 2019 qui ouvre la voie à notre Parti, dans sa longue et victorieuse marche en 2020, que Dieu, par son Esprit Saint, conduise toutes vos initiatives et décisions !

Qu’il vous couvre d’une santé de fer pour une longue vie de félicité et de prospérité pour vous et pour votre famille !

Qu’il vous protège tout le long de cette année 2019 afin que vous puissiez continuer de conduire avec détermination et sérénité notre grand Parti, le PDCI-RDA, parti bâtisseur de la Côte d’Ivoire moderne !



Qu’il vous inspire dans toutes les décisions que vous serez amené à prendre pour notre Parti ; la Côte d’Ivoire et les Ivoiriens, afin qu’elles soient couronnées de succès pour le bonheur de tous !

Nous voudrions vous assurer de notre soutien franc et notre attachement à vous, encore, en cette année 2019.

Le Secrétariat Exécutif du PDCI-RDA se tient à votre entière disposition pour toute mission qu’il vous plaira de lui assigner pour la Convention du Parti en 2019 afin de préparer la victoire de notre Parti à l’élection présidentielle de 2020.

Monsieur le Président,

En attendant de vous dresser un bilan détaillé de toutes nos activités de l’année 2018, qui ont été inspirées par vous-même et qui se sont achevées en décembre par la mission d’information et d’explication des résolutions du sixième Congrès Extraordinaire de notre Parti, permettez-moi de vous en faire un rapide survol afin de recueillir vos instructions pour la feuille de route du Secrétariat Exécutif pour l’année 2019.

Comme vous le saviez, vous aviez projeté l’année 2018 pour être celle de la finalisation de la restructuration du Parti par la complétude de toutes ses structures composantes (Délégations, Sections, Comités de base et surtout JPDCI Scolaire et Estudiantine) et par son opérationnalisation au travers d’activités préparatoires de notre victoire en 2020.

Le recrutements et l’immatriculation de nouveaux militants, le recensement électoral et la mise en œuvre d’activités inhérentes à chacune des branches du Secrétariat Exécutif et spécialement la Formation, la réflexion sur la mise en œuvre de la recherche du financement pour le Parti et la redynamisation des Commissions Techniques Nationales pour aboutir au projet de Société et au projet du Programme de Gouvernement du PDCI-RDA.

Malheureusement, dès la fin du mois de février 2018, en plein lancement des activités projetées, l’actualité politique dominée par la création du RHDP Parti Unifié, a bouleversé le cours de notre Programme d’Activités 2018.

Le Secrétariat Exécutif sur la base de vos orientations a conduit un programme d’activités adaptatif dont les résultats ont non seulement sauvé le PDCI-RDA d’une liquidation certaine, mais aussi mobilisé l’écrasante majorité des militants du PDCI-RDA autour de votre personne et de l’objectif de 2020.

Les résultats suivants peuvent être énumérés :

1- La restructuration programmée de la Base, nonobstant les louvoiements de quelques cadres du Parti, à l’avènement du RHDP, Parti Unifié et des leçons tirées des élections locales, a abouti à 243 Délégations Départementales et Communales, 4600 Sections et 31.500 Comités de Base dont les différents membres des Bureaux représentant un personnel politique de plus 500.000 membres au niveau local ;

2- La réussite de la mobilisation massive des membres du Bureau Politique les 17 juin, 24 septembre et 08 octobre 2018 et des membres statutaires du Congrès, pour la tenue dans un délai très court du sixième Congrès Extraordinaire, le 15 octobre 2018 ;

Cette mobilisation exceptionnelle a permis de faire échec au complot de dissolution et de liquidation du PDCI-RDA, au profit du RHDP, Parti Unifié et d’affirmer l’indépendance et la souveraineté de notre Parti, en tant que force politique déterminante sur l’échiquier politique national.

3- La conduite rigoureuse, malgré certains juges aux ordres, de toutes les Affaires judiciaires dont a fait l’objet le Parti depuis son refus de se fondre au forceps dans le RHDP, Parti Unifié ;

4- Les résultats honorables des Elections Municipales et Régionales 2018 ;

5- La montée en puissance de la communication du Parti longtemps considérée comme le « ventre mou » de notre formation politique ;

6- Le grand intérêt manifesté par les militants pour le lancement et la mise en œuvre de la campagne d’immatriculation des militants et de recrutement de nouveaux militants.

À chacune de ces activités, le Secrétariat Exécutif, dans un esprit de collégialité, a su mobiliser en interne tous ses membres pour la réussite de chacune de ses missions.

Monsieur le Président,

Le forcing du RHDP, Parti Unifié qui, chaque jour, montre le déni de démocratie et l’apologie de l’autocratie et la pensée unique, a galvanisé nos bases. À nous de tenir bon. Cependant, nous voudrions compter sur votre soutien permanent et vos orientations avisées dans cette épreuve.

Au total, l’année 2018 aura consacré la double expression de l’adhésion des bases de notre Parti d’une part à votre fermeté à protéger l’œuvre la plus chère au Président Felix HOUPHOUET- BOIGNY, le. PDCI-RDA et d’autre part, votre détermination à conduire victorieusement le PDCI-RDA, à l’élection présidentielle de 2020.

Monsieur le Président

Orientez, Ordonnez et nous exécuterons.

Merci pour votre aimable attention !

Fait à Daoukro, le 08 janvier 2019

Pr Maurice KAKOU GUIKAHUE

Secrétaire Exécutif du PDCI-RDA