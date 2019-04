Ligue des champions : Tottenham et Liverpool vers les demi-finales

Les deux premiers quarts de finale aller de la Ligue des champions se sont disputés, ce mardi 9 avril. Les deux formations anglaises, Tottenham et Liverpool ont pris une belle option pour se qualifier pour les demi-finales à la suite de leurs victoires sur leurs adversaires respectifs, Manchester City et Porto.

Ligue des champions: Tottenham et Liverpool tombent Manchester City et Porto

Tottenham-Manchester City, une belle affiche de Premier League. Mais ce mardi, les deux formations anglaises se retrouvaient en quarts de finale aller de la Ligue des champions d'Europe. C'est dans un Tottenham Hotspur Stadium flambant neuf, que l’équipe entraînée par Mauricio Pochettino a pris le dessus sur celle de Pep Guardiola qui a manqué un penalty en début de match (12e minute).

L'attaquant argentin Cun Aguero n'a pas pu tromper l'excellent portier français, Hugo Lloris. C'est donc Tottenham qui a fini par ouvrir le score grâce à son attaquant sud-coréen, Son Heung Min (77e). Les Spurs ont réalisé un joli coup avant le déplacement à l’Etihad Stadium mercredi prochain pour la manche retour. Cette défaite ne semble pas décourager le technicien espagnol Pep Guardiola qui entend préparer sérieusement le match retour « Il aurait fallu marquer, on a tenté. On a bien joué, on a vraiment bien joué. On joue toujours à haute intensité, on a fait une super rencontre ce soir. On va penser à ce qu’on doit faire pour le retour et on verra », a-t-il lancé après la rencontre.

Outre la rencontre entre Tottenham et Manchester City, un autre club anglais, Liverpool, jouait et recevait la formation portugaise le Fc Porto . Les finalistes malheureux de la dernière édition de la plus prestigieuse des compétitions européennes ont fait le break dans la première demi-heure, en inscrivant deux buts grâce à l'attaquant guinéen Naby Keita (5e minute) et au Brésilien Roberto Firmino à la 26e minute (2-0). Après un bref réveil portugais, les Reds reprenaient le contrôle des débats au cours d'un second acte moins animé entre des Anglais dans la gestion et des Portugais déterminés à fermer les vannes afin de garder un peu d'espoir en vue de la manche retour.

Alors qu'il y avait la place pour mettre un 3e but, Liverpool tombait dans un jeu stéréotypé qui aurait pu lui coûter cher. D'abord sur une main très litigieuse de Lovren dans la surface que l'arbitre et la VAR ont décidé de ne pas sanctionner, puis sur une nouvelle alerte de Marega qui manquait le cadre. Sans ce fameux but à l'extérieur, la mission s'annonce tout de même compliquée pour les Dragons face à des Anglais qui ont montré leur supériorité sur cette manche aller.

Notons que les quarts de finale de Ligue des Champions se poursuivront ce mercredi soir avec les oppositions Manchester United- Barcelone et Ajax Amsterdam- Juventus de Turin.