Côte d'Ivoire : Serge Aurier, l'hommage tardif à son père Gbizié Léon

Après avoir gardé un silence assourdissant jusqu'à cinqu jours après le décès de Gbizié Léon, Serge Aurier sort enfin de son mutisme. Le capitaine des Éléphants rend un vibrant hommage à son géniteur.

Serge Aurier « Repose en paix papa ! »

Gbizié Léon, ancien international ivoirien, a tiré sa révérence le 2 avril dernier. Cette disparition de l'ancienne gloire du football ivoirien avait suscité de nombreuses réactions aussi bien dans la galaxie footballistique que chez les Ivoiriens qui ont connu l'homme. Cependant, Serge Aurier en a mis du temps avant de sortir de son silence et exprimer ses émotions quant au décès de son père.

« Les grandes douleurs sont muettes », s'est justifié le défenseur de Tottenham, avant d'ajouter : « Repose en paix dad » pour dire « Repose en paix papa ». C'était ce dimanche 7 avril sur son compte Instagram.

Cette réaction quelque peu tardive de l'ancien joueur du PSG à la suite du décès de son père a été interprétée par ses détracteurs comme la résultante d'une « difficile » relation entre le père et le fils.

Le champion d'Afrique 2015 a toutefois battu en brèche cette assertion en indiquant : « Je n’ai pas de problème avec mon père, ma mère n’a pas de problème avec mon père, mes frères non plus. C’est des choses qui se sont dites sur lesquelles je n’ai pas souhaité me prononcer. »