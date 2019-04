Côte d'Ivoire: Financement de la Santé, Aka Aouélé recherche 1600 milliards FCFA

Le ministre ivoirien de la Santé, le Dr Aka Aouélé du gouvernement ivoirien a estimé les besoins du financement du secteur de la santé en Côte d'Ivoire à 1600 miliiards de FCFA pour la période de 2016 à 2020.

Aka Aouélé décline les bésoins du secteur sanitaire ivoirien

Le ministre Aka Aouélé, en charge du secteur de santé en Côte d’Ivoire a annoncé , vendredi dernier, la tenue d'un dialogue national du 15 au 18 avril 2019 sur le financement du secteur sanitaire ivoirien.

Cette rencontre qui se tiendra dans un complexe hotelier à Abidjan Plateau aura pour objectif de definir une stratégie pour d'une part accroître le financement domestique et externe des priorités nationales du secteur de la santé et d'autre part améliorer l'éffiscience et l'éfficacité de son utilisation.

Les besoins du secteur, a expliqué le ministre Aka Aouélé, sont estimés à 1600 milliards de FCFA. Ces ressouces, a-t-il fait savoir, seront injectées dans tous les domaines. "La Côte d'Ivoire a vécu 10 années de crises au cours desquelles aucun investissement n'a été éffectué dans le domaine de la Santé", a encore révélé le ministre Aka Aouélé. A la sortie de la crise poursuit-il, ce secteur était complètement sinistré. Mais dès 2011, de gros éfforts ont été réalisés par l'équipe du president Ouattara en termes de réalisation d’infrastructures et de leur équipement.

Auprès des partenaires techniques et financiers et de a société civile, le dialogue national initié par le gouvernement ivoirien permettra donc selon les explications du ministre Aoulé, de faire un plaidoyer en vue de mobiliser les ressources pour un financement accru dans le secteur de la santé. Cela donnera à la Côte d'Ivoire de tendre vers la couverture sanitaire universelle et de contribuer à l'atteinte des objectifs de devellopement durable.

Le président de la République, Alassane Ouattara est annoncé à la clôture de ces assises qui s'annoncent comme un tournant décisif pour l'amélioration du système sanitaire ivoirien.