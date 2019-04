Alassane Ouattara entend travailler avec son homologue égyptien, Abdel Fattah Al Sissi, à l’amélioration des échanges entre leurs deux pays.

Alassane Ouattara veut accroitre les échanges

Le président ivoirien Alassane Ouattara a invité les investisseurs égyptiens à accroitre leurs investissements en Côte d’Ivoire. A la faveur de la visite qu’effectue son homologue égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, depuis le mercredi 10 avril 2019 en Côte d’Ivoire, et à l’issue de laquelle plusieurs accords ont été signés entre Abidjan et Le Caire, le numéro 1 ivoirien a en outre partagé son ambition de voir croître la coopération entre les deux pays, notamment au niveau économique.

S’il a reconnu la faiblesse des échanges entre la Côte d'Ivoire et l'Egypte, Alassane Ouattara a exhorté son visiteur, et à travers lui les investisseurs égyptiens, à fréquenter la destination Côte d’Ivoire pour le développement de leurs activités. Cela, d’autant plus que, dira-t-il, le dispositif fiscal et les opportunités économiques du pays le permettent. A titre d’exemples, le patron de l’Exécutif ivoirien a évoqué les projets de transformation des matières premières locales (cacao, anacarde,…) et les opportunités dans le secteur des transports, entre autres.

« Ces échanges globaux se sont élevés en 2018 à 31, 968 milliards F Cfa. Nous avons donc décidé de dynamiser ces échanges à travers l’organisation de forum économique, l’établissement de partenariat entre les chambres de commerce entre les deux pays, et le retour d’Egypt Air que nous souhaitons le plus rapidement possible », a t-il espéré.

Ouattara - Al-Sissi, ambitions partagées

Pour sa part, le président Al-Sissi s’est accordé avec son hôte sur l’opportunité de l’accroissement de la coopération entre les deux pays. Au-delà des accords conclus à la faveur de cette visite, il a annoncé la volonté des deux chefs d’Etats de travailler sur l’intégration régionale.

« Nos échanges ont porté sur ce que nos deux pays vont réaliser dans le domaine des infrastructures pour l’interconnexion du continent africain afin de faciliter les échanges commerciaux », a traduit le visiteur de Ouattara.