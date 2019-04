Paris: le PSG soutiendra la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame

Ce mardi 16 avril 2019, le club français Paris Saint-Germain a annoncé son soutien pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, suite à l'incendie qui a ravagé l'édifice religieux dans la soirée du lundi.

Le PSG va aider à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame

Le Paris Saint-Germain, club phare de la capitale française, participera à la reconstruction de la cathédrale frappée par un incendie sans précédent. "Le Paris Saint-Germain et la grande famille du club soutiendront la reconstruction de Notre-Dame de Paris sur le long du terme", ont annoncé les responsables du club ce mardi 16 avril, après-midi.

Les forces vives du club, les principaux partenaires et les supporters du club se mobiliseront pour la reconstruction de la cathédrale. Il est également prévu des levées de fonds et de collectes de dons.

Cette décision a été saluée par l'une des stars de l'équipe, notamment le Brésilien Neymar. Toutefois, elle a été vivement critiquée sur les réseaux sociaux. Des Français estiment que la question des sans-abris est royalement ignorée au profit d'un bâtiment.

La piste criminelle écartée a priori

L'incendie qui s'est déclenché à la cathédrale Notre-Dame de Paris n'est pas d'origine criminelle. "Ce sera une enquête longue, complexe, qui va marier des éléments policiers, mais aussi des éléments techniques avec des expertises qui vont être missionnées", confie une source policière à un média français. Selon le ministre de la Culture Franck Riester, “l'incendie, a priori, n’est pas criminel”.

L'incendie de l'édifice, construit en 1345, s'était déclenché le lundi 15 avril aux environs de 18 heures 50, ravageant les deux tiers de la toiture, soit 1000 m2.

Des messages de soutien ont fusé à travers le monde. "C’est horrible de regarder l’incendie massif à la cathédrale de Notre-Dame de Paris", a affirmé le président américain, Donald Trump. Pour Barack Obama, "Notre-Dame est l’un des plus grands trésors au monde".

"Quelle douleur de voir ces atroces images de Notre-Dame en feu. Notre-Dame est un symbole de la France et de notre culture européenne. Toutes nos pensées à nos amis français. Nous sommes à leurs côtés", s'est Angela Merkel, la chancelière allemande.

"Le président russe Poutine a envoyé un télégramme au président de la République française, Emmanuel Macron pour exprimer ses sympathies personnellement au Président français et à l'ensemble du peuple français suite aux conséquences tragiques de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris", indique la présidence russe.

Sur le continent africain, le Roi Mohammed VI a indiqué que "cette catastrophe touche non seulement un des monuments historiques les plus emblématiques de la ville de Paris, mais aussi un lieu de prières et de recueillement pour des millions de fidèles du monde entier".

Le président sénégalais, Macky Sall, a "au nom du Sénégal", exprimé toute sa "solidarité à la France et à toute la communauté chrétienne à travers le monde".