Athlétisme: Murielle Ahouré veut une médaille d’or olympique avant d’arrêter sa carrière.

La sprinteuse ivoirienne Murielle Ahouré, marraine des championnats d’Afrique d’athlétisme U18 et U20 a eu un entretien, ce mardi, avec les journalistes coptés pour la couverture de cet événement. Agée de 32 ans, la championne ivoirienne n’envisage pas d'arrêter sa carrière sans avoir remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques.

Murielle Ahouré "Il me faut une médaille d’or olympique"

Pour Murielle Ahouré, très décontractée ce mardi face à la presse, il est hors de question de partir à la retraite sans avoir accroché la médaille d’or olympique à son palmarès. « J’ai gagné quatre médailles d’argent et une médaille d’or en salle. Et pour me railler, certains disent Murielle l’argentée. Donc je vise l’or aux prochains championnats mondiaux d’athlétisme cette année et l’or aux Jeux olympiques de 2020. Vous savez ce que représente une médaille d’or olympique ? J’aurais pu me retirer depuis, mais il me faut cette médaille d’or olympique et après, je peux songer à arrêter », a-t-elle déclaré.

Première femme africaine à décrocher la médaille d’or de la Diamond League sur 100m et première Africaine championne du monde en salle sur 60m, telles sont les deux grandes performances réalisées en 2018 par Murielle Ahouré, affectueusement appelée La gazelle de Bonoua. Elle se fixe désormais pour objectifs les championnats du monde d’athlétisme en octobre 2019 à Doha au Qatar et surtout les Jeux olympiques de Tokyo au Japon (24 juillet au 9 août 2020).

Des compétitions que la championne ivoirienne préparent avec le plus grand sérieux afin d’être toujours à la hauteur des attentes des Ivoiriens. « Je travaille dur, sans bruit, pour atteindre ces objectifs qui sont très importants pour moi. J’ai planifié ma saison de sorte à ce que j’arrive à ces compétitions en pleine forme », a soutenu la championne ivoirienne, qui a à nouveau insisté sur la médaille d’or olympique avant la retraite. « Oui, je le dis encore, c’est l’or qui me manque, surtout olympique. Après, je crois que la relève est là, je peux me retirer pour me consacrer à ma fondation, à mes affaires », a-t-elle soutenu.

Palmares international de Murielle Ahouré

2012: 2e au championnat du monde de salle à Istanbul en 7s04

2013: championnat du monde à Moscou : 2e aux 100 mètres en 10.93s

et 2e aux 200 mètres en 22s32

2013: Ligue de Diamant ; 2e aux 100 m

2014: Championnat du monde en salle Sopot 2e aux 60m en 7s01



2014: Championnat d’Afrique à Marrakech 2e aux 100m en 11s03

et Première aux 200m en 22s36

2016: Championnats d’Afrique à Durban, première aux 100 mètre en 10s99

3e aux 4×100m en 44s29

2017: Championnats du monde à Londres 4e aux 100m en 10s98

2018: Championats du monde en salle Birmingham , Première aux 60 mètre en 6s97

2018: Ligue de Diamond première aux 100m en 11s01

Records personnels

2 mars 2018 à Birmingham : 6 s 97 aux 60m

11 juin 2016 à Montverde :10 s 78 aux 100m

19 juillet 2013 à Monaco : 22s24 aux 200m