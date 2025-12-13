Côte d’Ivoire : Ariel Sheney prépare un chant en hommage à Nadiya Sabeh

Ariel Sheney, artiste coupé-décalé et star du showbiz ivoirien, traverse l’un des moments les plus éprouvants de sa vie. Après le décès de son épouse Nadiya Sabeh, survenu le 3 décembre 2025 des suites d’un long combat contre la maladie, le chanteur a choisi d’exprimer sa douleur et son amour à travers ce qu’il maîtrise le mieux : la musique.

Showbiz ivoirien : Ariel Sheney va sortir un son dédié à Nadiya Sabeh

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Ariel Sheney apparaît entouré de choristes en pleine répétition d’un chant d’hommage qu’il a lui-même écrit pour son épouse, Nadiya Sabeh. Le morceau évoque la force, le courage et la douceur de celle qu’il appelait affectueusement « ma lionne ». Ce moment intime, capturé quelques heures avant la cérémonie des obsèques ce samedi, montre un Ariel Sheney profondément marqué. Toutefois, l’artiste est déterminé à célébrer la mémoire de sa compagne de la plus noble des manières : en chantant pour elle une dernière fois.

La disparition de Nadiya Sabeh a provoqué une vaste vague d’émotion en Côte d’Ivoire et dans la sous région. Le chant d’hommage préparé par Ariel Sheney tient sûrement une place centrale lors des obsèques de son épouse ce samedi. Un morceau symbolisant à la fois son adieu et son éternel attachement à celle qui a partagé sa vie.