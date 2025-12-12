Côte d’Ivoire : L’appel de Laurent Gbagbo auprès de la CPI expliqué

Ce jeudi 11 décembre 2025, Katinan Koné, cadre du PPA-CI, le parti de Laurent Gbagbo, a expliqué de long en large, l’appel de l’ex-président de la Côte d’Ivoire à « faire éclater » auprès de la CPI « la vérité sur les crises ivoiriennes de 1999 au 4e mandat ».

Crises de 1999 au 4e mandat en Côte d’Ivoire : Katinan Koné explique l’appel de Laurent Gbagbo auprès de la CPI

Devant la presse ce jeudi 11 décembre 2025, Katinan Koné s’est livré autour du thème : « Vérité, justice, réparation et réconciliation : L’appel de l’ancien président Laurent Gbagbo à faire éclater la vérité sur les crises ivoiriennes de 1999 au 4ème mandat ». Cette tribune intervient trois ans après que Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d’Ivoire, a lancé un appel à « faire éclater la vérité sur les crises ivoiriennes de 1999 au 4ème mandat du président Ouattara », lors de la prestation de serment de ce dernier le lundi 8 décembre 2025.

D’après Katinan Koné la lettre de Laurent Gbagbo à la nation, rappelle que « des chantiers importants de la construction de la nation ivoirienne sont encore en souffrance, notamment la question des prisonniers d’opinion et la recherche de la vérité sur les crises qui ont secoué le pays depuis 1999 ». Il a tenu à évoquer deux décennies de crises qui ont « marqué l’histoire de la Côte d’Ivoire avec des événements tels que l’élection présidentielle calamiteuse d’octobre 2000, le coup d’Etat raté de janvier 2001, la rébellion de 2002-2010, la guerre de la crise postélectorale de 2011 et le massacre des populations de l’Ouest ».

Laurent Gbagbo a également dénoncé la décision du Conseil constitutionnel ivoirien qui avait tranché le contentieux électoral en faveur d’Alassane Ouattara en 2010. Ceci, malgré les contestations de fraudes et de violences. Il a appelé à la vérité et à une justice pour les victimes de ces crises.