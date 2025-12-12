Côte d’Ivoire : une possible révision constitutionnelle évoquée

Côte d'Ivoire : une possible révision constitution évoquée
© Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire

En Côte d’Ivoire, la presse locale parle d’une possible révision de la constitution à venir. Et ceci, quatre jours seulement après l’investiture du président Alassane Ouattara pour son 4e mandat.

Côte d’Ivoire : vers une révision constitutionnelle ?

En Côte d’Ivoire, le remaniement ministériel, la saisine de la Cour pénale internationale et l’élection législative du samedi 27 décembre 2025 ont largement fait la Une des journaux ce vendredi 12 décembre. Le remaniement ministériel envisagé par le président Alassane Ouattara après son investiture, lundi dernier, est un sujet majeur à la Une de plusieurs journaux du jour.

Côte d’Ivoire : L’appel de Laurent Gbagbo auprès de la CPI expliqué
À Paris, la Maison de l’Afrique réussit un gala caritatif d’envergure

Selon L’Inter, « Ouattara prévoit d’importants changements ». Le média local a également évoqué « une possible révision constitutionnelle » à venir. « La Constitution retouchée ? Téné Birahima à la Primature ? », s’est interrogé Le Nouveau Réveil. Sur le même sujet, Le Sursaut révèle que le chef de l’État réserve des surprises à plusieurs membres de son cercle restreint, parmi lesquels Téné Birahima, Adama Bictogo et Robert Beugré Mambé.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2025