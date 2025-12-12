Côte d’Ivoire : une possible révision constitutionnelle évoquée

En Côte d’Ivoire, la presse locale parle d’une possible révision de la constitution à venir. Et ceci, quatre jours seulement après l’investiture du président Alassane Ouattara pour son 4e mandat.

Côte d’Ivoire : vers une révision constitutionnelle ?

En Côte d’Ivoire, le remaniement ministériel, la saisine de la Cour pénale internationale et l’élection législative du samedi 27 décembre 2025 ont largement fait la Une des journaux ce vendredi 12 décembre. Le remaniement ministériel envisagé par le président Alassane Ouattara après son investiture, lundi dernier, est un sujet majeur à la Une de plusieurs journaux du jour.

Selon L’Inter, « Ouattara prévoit d’importants changements ». Le média local a également évoqué « une possible révision constitutionnelle » à venir. « La Constitution retouchée ? Téné Birahima à la Primature ? », s’est interrogé Le Nouveau Réveil. Sur le même sujet, Le Sursaut révèle que le chef de l’État réserve des surprises à plusieurs membres de son cercle restreint, parmi lesquels Téné Birahima, Adama Bictogo et Robert Beugré Mambé.