Côte d'Ivoire : Alpha Blondy s'est marié coutumièrement à une Tunisienne

Dimanche de pâques assez particulier pour la méga star de la musique ivoirienne, Alpha Blondy a célébré son mariage traditionnel avec la belle Aelissa Darragi, une animatrice sur la Radio de l'artiste Alpha Blondy FM.

Le méga-star Alpha Blondy s'est marié coutumièrement

C'est sur son compte Facebook que Jagger a exprimé sa joie d’avoir honoré sa dulcinée devant ses parents, ce dimanche 21 avril 2019. "Bon Paquinou. Joyeuses pâques. J’ai caché le plus précieux des œufs dans mon jardin", a écrit Alpha Blondy sur son profil Facebook, avec une photo en illustration, qui en dit long sur la joie du père d’Ismaël Agana.

A en croire des sources proches de la nouvelle et ravissante dulciné de Seydou Koné, Aelissa Darragi est une jeune femme d’une trentaine d’années, née d'un père tunisien et d'une mère italienne. Elle partage la vie du très célèbre artiste ivoirien depuis un moment.

Mais, que devient la première épouse d'Alpha Blondy ?

Ce mariage a cependant surpris plus d'un, puisque Alpha Blondy est marié à une franco- coréenne, répondant au nom de Ran Young Hong-Koné . L'on se souvient encore de la visite du couple Koné au chef de l'Etat ivoirien, Alassane Ouattara en 2014. Un événement dont les photos avaient fait le tour du monde. Le divorce d'avec Ran Young Hong-Koné n'ayant jamais été annoncée dans les médias, tout porte à croire que l'animatrice tunisienne Aelissa Darragi sera la seconde épouse d'Alpha Blondy.

Lui qui, par le passé, avait été en couple avec sa choriste Lilia Rey, cette métisse Guyanaise avec qui Jagger a même eu des enfants (deux enfants selon nos sources). Mais l'artiste a mis fin à sa relation amoureuse avec sa belle métisse en 2014.

Pour rappel, Alpha Blondy, de son vrai nom Seydou Koné, est un chanteur de reggae ivoirien né le 1er janvier 1953 à Dimbokro. Il chante aussi bien en français, en dioula, baoulé (langues locales), qu'en anglais et en Hébreu. C'est un artiste de scène qui s'est pratiquement produit dans le monde entier, aux Usa, en Angleterre, en Fance, en Israel et bien d'autres pays.

Né d'un père musulman et d'une mère chrétienne, c'est sa grand-mère qui l'a élevé dans la foi musulmane, "lui appris à aimer tout un chacun''. On peut entendre et deviner le respect de Blondy pour toutes les religions et la spiritualité qu'il en a tirée sur les titres comme "God is One" ou "Jerusalem" sur lesquels il chante pour l'unité entre toutes les religions. Il a effectué son pèlerinage à la Mecque (5e pilier de l'islam) en août 2018.