Football : Le Bayern de Munich s'installe en Ethiopie

Le Bayern Munich ouvrira sa toute première école de football en Afrique, et ce sera en Éthiopie. Un accord a été signé mercredi dernier entre les dirigeants du foot éthiopien et le club allemand.

Le Bayern de Munich ouvre sa première école de foot en Ethiopie

L'ancien attaquant brésilien Giovane Elber était à Addis-Abeba en tant qu'ambassadeur de la marque Bayern Munich, pour la signature de l’accord avec les dirigeants du football en Ethiopie pour l’installation d’une école de Football du club sacré 28 fois champion d'Allemagne et cinq fois vainqueur de la Ligue des champions.

Le projet du Bayern prévoit la venue régulière de techniciens allemands pour former les entraîneurs et encadreurs du ballon rond éthiopien. Les jeunes footballeurs éthiopiens pourront également apprendre les bases tactiques et techniques de la part des formateurs allemands.

Le directeur technique de la Fédération éthiopienne de football, Mekonnen Kuru, a espéré que l'école apportera aussi de la technologie. « Le pays n'est pas si pauvre, il peut acheter des ballons et des maillots. Nos problèmes sont la technologie, les concepts et le savoir footballistiques, tout ça doit être introduit dans le football éthiopien. Par exemple, l'analyse des matches est l'un des meilleurs outils au monde en ce moment, et nous ne l'avons pas. Mais nous devrions », a-t-il soutenu.

Pour sa part, Gizateh Alemu, un ancien arbitre international et instructeur Fifa, et désormais entraîneur d'arbitres en Éthiopie, s’est dit enchanté de l'arrivée du Bayern sur la scène éthiopienne. « Il y a tellement de supporters du Bayern Munich ici, surtout pendant la Ligue des champions, et puis avec la Coupe du monde, quand l'Allemagne était au sommet du football mondial. Donc, c'est une très belle idée », a-t-il affirmé.

Notons que le Bayern a déjà cinq écoles à travers le monde, aux États-Unis, en Chine, en Thaïlande, au Japon et à Singapour.