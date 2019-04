Ethiopie : Ethiopian Airlines réaffirme ses ambitions après son crash

La principale compagnie aérienne de l'Éthiopie, Ethiopian Airlines n’entend pas observer le statu quo après l’incident qu’il a enregistré le 10 mars dernier. Le Boeing 737 Max de cette compagnie, la plus grande du continent africain, s'était écrasé au sol quelques minutes après son décollage.

Accident de l’avion d’ Ethiopian Airlines, enquête depuis l'Éthiopie

Dans une communication relayée sur ses plateformes sociales, la compagnie Ethiopian Airlines a réaffirmé sa volonté de poursuivre sa dynamique enclenchée depuis quelques années sur le continent. Selon la communication signée de Tewolde Gebre Mariam, directeur général du groupe, la tragédie survenue le 10 mars dernier et qui avait fait 157 morts n’entamera pas la détermination de l’entreprise encore moins sa volonté de collaborer avec Boeing et les autres compagnies aériennes pour améliorer ses prestations. « En tant que groupe aéronautique le plus important du continent africain, nous représentons le nouvel esprit de l’Afrique et nous continuerons à aller de l’avant. Nous sommes classés parmi les compagnies aériennes 4 étoiles du monde avec une sécurité élevée et nous sommes membres de Star Alliance. Cela ne changera pas. », indique le responsable de la compagnie.

Réitérant sa confiance dans son personnel et sa flotte à travers le constructeur américain, le patron de la compagnie aérienne s’est dit disposé à accompagner les enquêtes en cours pour faire la lumière sur les circonstances du drame. « L’enquête sur l’accident est en cours et nous apprendrons la vérité. Pour le moment, je ne veux pas spéculer sur la cause. De nombreuses questions sur l’avion B-737 MAX restent sans réponse, et je m’engage à coopérer pleinement et de manière transparente pour découvrir ce qui s’est mal passé », a assuré M. Tewolde.

Le 10 mars 2019, un Boeing 737 max 8 de la compagnie Ethiopian Airlines, assurant la liaison enter Addis-Abéba et Nairobi, s’était en effet écrasé avec à son bord 157 personnes, juste après son décollage. Aucun survivant n’a été trouvé dans ce drame qui a secoué le monde et mis à mal la valeur commerciale de Boeing 737 max 8 dont les appareils ont été cloués au sol par plusieurs pays, le temps de la clarification des causes de l’accident. Quelques mois auparavant, un crash similaire s’était produit en Indonésie.

Comme relayé par LCI, les autorités américaines ont demandé lundi 1er avril à Boeing de revoir les modifications apportées au système anti-décrochage MCAS, mis notamment en cause dans l'accident meurtrier d'un 737 MAX 8 de Lion Air en octobre 2018, un revers cinglant pour le constructeur aéronautique qui pourrait voir des commandes annulées par certains clients.