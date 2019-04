Humour : Prissy la dégameuse en tournée européene

La web humoriste ivoirienne " Prissy la dégameuse ", est à Paris sous l'invitation de la structure Tks production dirigée par Troh Krikpe Severin, pour une série de spectacles à travers l'Europe.

Prissy la dégameuse à la rencontre de ses fans en Européens

L’influenceuse, Prissy la dégameuse est arrivée ce mercredi 24 avril 2019 à Paris, en France. C'est le promoteur événementiel Troh Krikpe Severin, responsable de la structure événementielle Tks Production, qui a déplacé l'artiste sur le sol français.

Dans une vidéo publiée sur Facebook, on aperçoit le promoteur afficher sa joie d'accueillir la comédienne ivoirienne qui donnera plusieurs spectacles à travers l'Europe. L'artiste n'aura pas de temps de souffler puisqu'à peine arrivé dans la capitale française qu'elle devra préparer un déplacement en Italie où plusieurs spectacles sont à son programme. Le jeudi 25 avril, l'artiste ivoirienne donnera son tout premier showcase européen en Italie, à Pérouse, ville capitale de la région de l'Ombrie.

Prissy la dégameuse, c'est plusieurs cordes à son arc

Ibo Laure Prisca, dit Prissy la dégameuse qui a été révélée au public ivoirien via les réseaux sociaux, au travers de capsules vidéos comiques, est une jeune femme entrepreneure à plusieurs casquettes. Chorégraphe-danseuse, chanteuse, esthéticienne, propriétaire d’ un institut de beauté, commissaire générale du concours Miss ''noire et belle'', animatrice téléradio, humoriste et mère, elle gère toutes ses activités d’une main de fer et avec passion.

''J'ai un emploi du temps bien défini, un programme bien défini que j'essaie de suivre même si souvent il y a des imprévus... Ce qui est important de noter, c’est que j'exerce toutes ces activités avec passion. Je n’ai pas vraiment l’impression de travailler. Alors, je ne remets jamais au lendemain ce que je peux accomplir aujourd'hui", confiait-elle dans la presse ivoirienne.

Pour rappel, Prissy la degameuse faisait partie des danseuses d'Aïcha Koné. Elle est aussi intervenue dans le clip du single '' Kuitata'' de Safarel Obiang , et dans le clip du titre '' Chegué'' du groupe " Tour de garde''.