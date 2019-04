Côte d'Ivoire: Alphonse Soro met Guillaume sur orbite pour 2020

L' Alliance pour le changement (APC), un mouvement proche de Guillaume Soro, s' est muée en parti politique, à la suite d'un bureau politique tenu le samedi 27 avril 2019. Ce nouveau-né de la sphère politique ivoirienne est dirigé par Alphonse Soro.

Alphonse Soro à la tête de l' ANC

Désormais, l' Alliance pour le changement compte parmi les partis politiques ivoiriens. Anciennement mouvement de soutien à Guillaume Soro, l' APC a franchi le pas et a revêtu de nouveaux habits. Samedi 27 avril 2019, un bureau politique, qui avait pour objectif "d' examiner la situation sociopolitique", a pris acte de l' assemblée générale constitutive du samedi 6 avril, demandant la création d'un parti politique.

Cela est désormais chose faite. L' APC est le tout dernier né des partis ivoiriens avec pour appellation ANC (Alliance nationale pour le changement). Le bureau politique a entériné le rapport de l' assemblée générale. Alphonse Soro et les siens demeurent dans leur volonté de promouvoir le changement démocratique en Côte d'Ivoire.

S' exprimant sur la situation politique, le bureau politique a déploré "la tension politique savamment entretenue par le pouvoir RHDP, les menaces et intimidations ainsi que les achats de conscience qui nuisent gravement à l’ image démocratique de la Côte d’ Ivoire". Il s' est par ailleurs félicité de la tournée de Guillaume Soro dans le Nord du pays, non sans encourager le député de Ferké.

Après l' APC, à qui le tour ?

Un autre mouvement politique proche de Guillaume Soro avait aussi décidé de devenir un parti politique. Il s'agit du RACI (Rassemblement pour la Côte d'Ivoire). Ce parti d' opposition se positionne comme social-démocrate et a pour devise solidarité, justice, travail. Il se donne pour mission de soutenir la candidature de Guillaume Soro.

"Je vous ai longtemps empêché de franchir ce pas espérant pouvoir obtenir par le dialogue le redressement de certaines choses dans l’ intérêt de notre pays. Mais je suis obligé de vous laisser vous constituer comme vous le voulez", avait déclaré l' ex-chef rebelle. Officiellement, l' ancien président de l' Assemblée nationale n' a pas annoncé sa candidature pour la présidentielle de 2020.

Cependant, le mentor d' Alphonse Soro a entamé une tournée au Nord à l' allure de campagne présidentielle. Le député de Ferké ne s'est pas gêné pour fustiger le pouvoir d' Alassane Ouattara. Avec la mutation de l' APC et du RACI en partis politiques, d' autres mouvements de soutien à Guillaume Soro oseront-ils le changement ?

Des observateurs voient en ces créations de partis politiques une stratégie de Guillaume Soro pour fédérer autour de lui des forces vives de la Nation. Le président démissionnaire de l' Assemblée nationale est connu pour être un fin calculateur. Peut-être voudra-t-il rassembler tout ce beau monde en une seule entité, au cas où il briguerait la magistrature suprême.

Alphonse Soro a toujours pris fait et cause pour l'ancien chef de la rébellion ivoirienne. On se rappelle qu'il avait démissionné de son poste de conseiller du Premier ministre. "Je constate avec amertume que les autres personnalités limogées n'ont encore pas été rétablies dans des fonctions. Dans ces conditions, je n’ai d’autres choix que de rejoindre mes compagnons, encore sous sanctions, afin de partager notre destin commun", avait-il indiqué.

La création de l'ANC serait une belle manière pour son président de positionner Guillaume Soro en vue de la présidentielle de 2020. Alphonse Soro n'a pas hésité à lâcher Amadou Gon quand la pression était forte sur les pro Soro.