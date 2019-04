France: menacé d'expulsion un Ivoirien se pend dans sa cellule

En France, un drame est survenu dans la nuit de samedi à dimanche aux environs de 6 heures, à Grasse, commune du département des Alpes-Maritimes. Un jeune Ivoirien menacé d' expulsion a préféré mettre fin à ses jours. Il a été retrouvé pendu dans la cellule dans laquelle il purgeait une peine de quatre ans de prison.

Un Ivoirien se donne la mort en France

Quelle triste fin pour ce jeune Ivoirien de 25 ans qui a choisi de mourir plutôt que d'être expulsé ! "Il a été retrouvé lors de la dernière ronde du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, vers 6 heures. Il était seul en cellule et l'autopsie devrait confirmer le suicide", a confié une source au journal Nice-Matin. Le défunt n' a pas laissé de lettre d' adieu comme c'est souvent le cas dans ce genre de suicide.

Ce sont les gardes pénitentiaires qui l' ont trouvé inanimé. Malgré l' intervention des secours, rien n' a pu être fait pour le sauver. Il était incarcéré à la maison d' arrêt de Grasse.

Le jeune homme dont l' identité n'a pas été révélée est arrivé en France après avoir transité par l' Italie. Il craignait d' être rapatrié par les autorités françaises. Toutefois, la piste selon laquelle il aurait été menacé à l' intérieur de la prison n' est pas à écarter. L' on apprend qu'il devait sortir de prison le mardi 30 avril 2019. Il était sans doute conscient qu'à sa libération, il aurait été expulsé du territoire français.

"On n' en sait pas plus sur les enjeux, si c' est la perspective de retourner en Côte d' Ivoire ou s' il était menacé à l' extérieur", avance une source.

Il avait été écroué pour aide à l' entrée illégale d' étranger en France, selon Nice-Matin. L' Italie n' était pas disposée à le recevoir sur son territoire, à sa sortie de prison. Dans ce cas, il devait être expulsé vers la Côte d' Ivoire.