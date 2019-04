Couper-décaler : Nadia Sabé, la vraie raison de la discorde entre Arafat et Ariel Sheney ?

Les nombreuses attaques d’Arafat dj à l’endroit de son ex-poulain, Ariel Sheney, depuis la sortie du dernier single Amina semble avoir trouvé une justification. Certaines réactions sur la toile ont révélé que Nadia Sabé, l’épouse d’Ariel Sheney, serait à la base de la discorde entre les deux ex-compagnons, et qu’Ariel indexerait son ex-mentor dans sa chanson ‘’ Amina’’. La femme d’Ariel Sheney aurait même fait une publication sur les réseaux pour répondre vigoureusement au propos d’ Arafat Dj qui affirmait avoir eu des relations avec elle.

Nadia Sabé dit être la raison de la discorde entre Arafat et Ariel Sheney

Dans une vidéo publiée en direct sur Facebook samedi dernier, Arafat DJ a déclaré avoir eu des relations intimes avec la femme de son ex-poulain. Ce dernier avait en retour fait une drôle publication en traitant indirectement son ex-mentor de jaloux. Nadia Sabé a donc fait une publication qui a été relayée par plusieurs pages dans laquelle, elle affirme être la vraie raison de la discorde entre les deux hommes.

" Tout ce que ce type vous raconte est archi-faux. La vraie histoire, c'est que Dj Arafat a toujours été amoureux de moi, quand je partais leur rendre visite, à lui et à mon mari actuel qui est Ariel Sheney. Il m'a plusieurs fois fait des avances… et m'a promis des maisons, voitures et compte en banque. Malgré tout, je lui ai fait savoir que moi, j'aimais Ariel ‘’, a soutenu Nadia Sabé, qui dit avoir refusé formellement les avances du boss de la Yorogang.

‘’ Je lui ai répondu sans passer par 4 chemins que j'aime Ariel et que je ne peux pas accepter ses avances, et même si je devrais tromper Ariel, ce n’est pas avec lui dj Arafat, car Ariel le considère comme ton père’’, a soutenu la nouvelle épouse.

Poursuivant, Nadia a soutenu qu’Arafat dj a menacé de dire à Ariel qu’il avait eu des rapports avec elle. ‘’ Pour ne pas être la méchante dans cette histoire. J'ai couru la première vers mon chéri pour lui dire toute la vérité et Ariel même a dit qu'il se doutait un peu de ça. Voilà la vraie raison pour laquelle dj Arafat et Ariel Sheney se sont séparés, ce n'est pas une affaire de contrat. Tout ça n'était que du mensonge’’, a dévoilé la jeune feme.

Ces propos de la jeune dame ont été confirmés par Dj Lewis dans un autre direct sur facebook, qui a même ajouté qu’Ariel Sheney, à travers son nouveau single, ‘’Amina’’ indexait indirectement son ancien mentor.