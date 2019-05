Côte d'Ivoire: L'ex-ministre Maurice seri Gnoleba est décédé

Maurice Seri Gnoleba, ancien ministre du Plan et du Développement sous Houphouët-Boigny, également père spirituel de Laurent Gbagbo est décédé ce mercredi 1er mai 2019, à l'âge de 84 ans a-t-on appris de sources concordantes.

Après plus d'un demi-siècle de loyaux services rendus à la nation ivoirienne, Maurice Seri Gnoleba a rendu l'âme ce mercredi 1er mai 2019, alors qu'il avait 84 ans. Homme politique ivoirien, et membre de l'ancien Parti unique le PDCI-RDA, Maurice Seri Gnoléba fut ministre dans plusieurs gouvernements de feu Felix Houphouët-Boigny. Il occupa, notamment les ministères stratégiques du Plan et de l'Industrie et également celui du commerce.

Président du Conseil économique et social, sous l'ère Henri Konan Bédié, le natif de Bebouo Sibouo, dans la cité des antilopes (Daloa) aura été l'un des fers de lance du développement socio-économique de la Côte d’Ivoire en son temps.

Premier trésorier-payeur général ivoirien, Premier directeur du trésor, ministre du Commerce, ministre du plan et de l'Industrie. Ministre d'état, Président du conseil économique et social, Président de la fédération ivoirienne d'athlétisme, le défunt selon certains témoignages avait pour lui ce privilège d'être "un homme de mission auprès du Président qui lui faisait une confiance absolue dans le gotha des grands cadres de la région du centre-ouest", fait savoir notre internaute qui ajoutera ensuite que le ministre Gnoleba était un homme qui, durant son pèlerinage sur terre, ne s'est pas répandu dans les myriades de cumuls de postes en étant à la fois, Maire, Député, et ministre.

La célébration du 84e anniversaire de l'ex-ministre du Plan et de l'Industrie était prévue pour le 11 juin 2019 prochain.