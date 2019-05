Couper decaler : Arafat dj interdit la marche de ses fans devant les locaux de Trace Africa

Le chanteur ivoirien, Arafat dj, dans une vidéo diffusée en direct sur son compte Facebook ce mercredi 1er mai, a demandé à ses fans d'annuler la marche qu'ils envisagent faire le Jeudi 2 Mai 2019 devant les locaux de Trace Africa pour exprimer leur ras le bal à cette chaine qui ne passe plus, depuis un moment, les productions de leur mentor.

Arafat dj ne veut pas de la marche sur Trace Africa







Voulant exprimer leur mécontentement à la chaîne de Télévision Trace Africa, qui depuis un moment ne joue plus les clips d'Arafat dj. Les fans de Yorobo, couramment appelés ''La Chine'', ont prévu organiser une marche de protestion ce jeudi 2 Mai devant les locaux de ladite chaine. Les affiches de cet événement circulent meme depuis le mardi sur les réseaux sociaux. Cependant, l'artiste ivoirien, dans une vidéo publiée en direct sur les réseaux sociaux a demandé à ses fidèles fans de sursoir a cette marche. '' Je ne veux pas qu'un chinois ou une chinoise parte devant les locaux de Trace pour protester. Interdiction; je ne veux pas, il y a plusieurs manières de manifester '' a soutenu Arafat dj. L'artiste a ensuite précisé qu'il n'a pas de problèmes avec la chaine mais plutot avec la Directrice générale Nadège Tubiana qui rappelons le, a été aperçue à un concert d'Ariel Sheney, désormais ‘’ennemi’’ du Daïshikan, dimanche dernier à Yopougon. '' Meme si Trace ne joue pas ma musique, ce n'est pas grave, il y a plusieurs chaines qui me soutiennent'' a ajouté Arafat dj, qui ne veut pas que ses fans soient perçus comme des casseurs ou des vandales. Pour lui, faire une telle marche de protestation pourrait nuire à ses prochaines productions musicales qu'il a pris soins d'annoncer lors de sa videos. Le boss de la Yorogang a bien entendu annoncé la sortie du prochain single ''Moto moto'' dont la sortie est prévue pour le 10 mai prochain, et aussi des featuring avec des artistes de renommée internationale tels que Fally Ipupa, Maitres Gims et Dadju.





Un autre coup dur pour Arafat dj

Une autre mésaventure vient d'arriver à Huon Ange Didier qui sejourne actuellement en Europe pour une serie de spectacles. Deux danseurs de l'artiste couper-decaler, répondant aux pseudonymes de Rufy et Super sont portés disparus depuis ce mercredi matin. Ils auraient pris la fuite dans l'objectif de ne pas revenir en Côte d'Ivoire à la fin de la tournée européenne de leur mentor. C'est en effet le nouveau manager d'Arafat DJ, Arnaud Jaguar qui a publié l'information sur son compte Facebook. '' Les gars j'espère que c'est une blague. Vous n'avez pas le droit de trahir la famille maintenant, on a besoin de vous. Revenez à la maison. N'écoutez pas les mauvais conseillers. La Yorogang a besoin de tous ses soldats pour gagner ce combat. Rufy et Super, sachez que je suis très déçu de vous. Vous avez fui comme des lâches '', a soutenu Arnaud Jaguar.