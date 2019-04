Ligue des champions : l' Ajax et le Fc Barcelone qualifiés pour les demies-finales

La phase retour des quarts de finale de la ligue européenne des champions a debuté ce mardi soir avec les rencontres Juventus-Ajax et Barcelone-Manchester United. L'Ajax a crée la sensation à Turin en s'imposant face à la Juventus (2-1) et file en demi-finales, tout comme le Fc Barcelone qui a disposé de Manchester United (3-0).

L’Ajax prive la Juventus des demies-finales

Après un score de parité (1-1) au terme d’un match aller à Amsterdam en Hollande, tout restait à jouer ce mardi soir du côté du Juventus Stadium en Italie. Sans Chiellini et Mandzukic notamment, la Juventus de Turin partait légèrement favorite face à cette jeune équipe de l’Ajax d'Amsterdam. Et pourtant, ce sont bien les Néerlandais qui disputeront les demi-finales de cette Ligue des Champions à la suite de leur succès 2-1 en terre ilalienne.

Tout avait pourtant mal commencé pour eux, puisque peu avant la demi-heure de jeu, le portugais Cristiano Ronaldo ouvrait le score, de la tête, sur un corner de Pjanic (1-0, 28e). Mais ce but ne va pas du tout déstabiliser l'Ajax. Emmené par un excellent Van de Beek, le leader du championnat néerlandais va très rapidement retablir la parité au score et prendre l'avantage.

C'est d'abord Van de Beek qui egalise pour l'Ajax (1-1, 34e), puis en seconde periode, le défenseur central nerlandais, Matthijs de Ligt, a gagné son duel face à Bonucci et Rugani dans le jeu aérien et a placé les siens devant (1-2, 67e). Le score en est resté là, et le parcours de rêve de l’Ajax se poursuit. Les Néerlandais affronteront le vainqueur du choc entre Manchester City et Tottenham en demies.

Le Fc Barcelonne surclasse Manchester United

Dans l'autre rencontre de la soirée, le Fc Barcelone, après trois échecs consécutifs en quart de finale, a largement dominé une faible formation de Manchester United (3-0), et ce après un victoire arrachée à l'aller en terre anglaise (1-0). Auteur d'un doublé, Lionel Messi a livré un match exceptionnel. Après un premier quart d'heure dominé par les Anglais, Lionel Messi va prendre les choses en main et plier le match en moins de 4 minutes.

Sur une récupération à proximité de la surface, la Pulga repiquait dans l'axe avant de battre De Gea d'une merveille de frappe enroulée du gauche (1-0, 16e). Les Barcelonais vont doubler la mise lorsque que le portier de Manchester United, De Gea leur faisait un cadeau dans la foulée en offrant le doublé à Messi dont la frappe plein axe passait sous le bras de l'Espagnol (2-0, 20e).

Sonnés par ce scénario et obligés de marquer trois fois pour se qualifier, les Red Devils ne parvenaient pas à réagir face à des Catalans qui déroulaient tranquillement et vont même inscrire un troisième but en seconde mi-temps sur une magnifique frappe enroulée du brésilien Coutinho, (3-0, 61e).

Le score n'évoluera pas jusqu'au coup de sifflet final. Pour la première fois depuis 2015, année de son dernier sacre, le FC Barcelone sera en demi-finales de la Ligue des Champions et affrontera le vainqueur du match Porto-Liverpool.