Ligue des champions: Tottenham et Liverpool rejoignent le Barca et l'Ajax en demi-finales

On connait desormais les affiches des demi-finales de la Ligue européenne des champions. L'équipe de Tottenham a obtenu son ticket, ce mercredi, devant Manchester City au bout d'un match à rebondissements. Les Spurs défieront donc l'Ajax en demi. Liverpool s'est facilement imposé devant le Fc Porto (4-1) et affrontera le Fc Barcelone en demi-finale.

LdC, au bout du suspense, Tottenham arrache sa qualification pour les demi-finales

Manchester City accueillait Tottenham à l’Etihad Stadium, ce mercredi soir, dans le cadre des quarts de finale retour de la champions League. Battus à l’aller (1-0), les Citizens devaient absolument l’emporter pour espérer se qualifier. Et le match s’emballait dès les premières minutes avec l’ouverture du score des Citizens grâce à une frappe imparable de Raheem Sterling (1-0, 4e). Les Spurs égalisaient trois minutes plus tard par Son (1-1, 7e) qui s'est même offert un doublé d’une magnifique frappe enroulée (1-2, 10e).

Mais une minute plus tard, Bernardo Silva remettait les deux équipes à égalité (2-2, 11e). Les hommes de Pep Guardiola prenaient l’avantage. A la suite d'un centre fort de De Bruyne devant le but, Sterling ajustait Lloris (3-2, 21e). Cette rencontre d’une intensité incroyable connaissait un nouveau rebondissement avec le quatrième but de City marqué par Aguero (4-2, 59e). Mais une nouvelle fois, Tottenham revenait de nulle part et réduisait le score grâce à une tête de Llorente sur corner (4-3, 73e). Dans le temps additionnel, Raheem Sterling offrait le but de la qualification à City, mais le but était refusé pour une position de hors-jeu d’Aguero (90+3). Après un suspense insoutenable, Tottenham rejoint donc l'Ajax d'Amsterdam en demi-finales de la Ligue des champions .

Liverpool rejoint le Fc Barcelone en demi-finales

Dans le cadre des quarts de finale retour de la Ligue des champions, le FC Porto accueillait Liverpool à l’Estadio Do Dragao. La formation portugaise qui s’était inclinée 2-0 à Anfield à l’aller, devait absolument l’emporter largement pour entrevoir le dernier carré de la compétition. Au terme d'une rencontre plutôt maîtrisée, les Reds se sont imposés (4-1) et disputeront les demi-finales face au FC Barcelone. Les buts des Reds ont été inscrit par Sadio Mané (26e) , Mohamed Salah (65e), Roberto Firmino (77e) et Virgil Van Dikj (84e), quand Eder Militao inscrivait l'unique but portugais à la 68e minute.

Programme des demi-finales :

Matches aller :

- Tottenham - Ajax Amsterdam (30 avril ou 1er mai)

- FC Barcelone-Liverpool (30 avril ou 1er mai)

Matches retour :

- Ajax Amsterdam-Tottenham (7 mai ou 8 mai)

- Liverpool-FC Barcelone (7 mai ou 8 mai)