Côte d'Ivoire : Fête du Travail, le haro de Konan Bédié sur le rattrapage

La célébration de la fête du Travail, ce mercredi 1er mai, a été l'occasion pour Henri Konan Bédié de lancer des piques à son ancien allié du RHDP unifié. Pour le président du PDCI-RDA, il est temps pour le pouvoir d'Alassane Ouattara de mettre fin au rattrapage ethnique (népotisme) dans l'accès à l'emploi en Côte d'Ivoire. Dans son message adressé à ses compatriotes, l'ancien président ivoirien a passé en revue quelques sujets brulants de l'actualité socio-politique.

L'intégralité du message d'Henri Konan Bédié

Chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens,

Habitants de Côte d’Ivoire,

Chères travailleuses et chers travailleurs

Aujourd’hui, le 1er Mai est la fête du Travail. Je voudrais profiter de ce moment solennel pour vous féliciter et vous remercier pour tous vos efforts accomplis pour bâtir notre pays.

Au moment où le monde entier commémore cette date historique remontant au 1er mai 1886 aux États-Unis, où 200.000 travailleurs par la lutte syndicale ont ramené la journée de travail à 8H, le PDCI-RDA se souvient avec vous que c’est encore un syndicat et de braves travailleurs qui, en juillet 1944 avec à leur tête, le Président feu Félix Houphouët Boigny, ont créé le Syndicat Agricole Africain (SAA) pour lutter contre les discriminations coloniales et les injustices que subissaient les planteurs africains. Vous comprenez que la Côte d’Ivoire moderne a connu ce beau parcours grâce aux agriculteurs avec le Syndicat Agricole Africain qui est devenu en 1946, le PDCI-RDA.

Chers Ivoiriens,

- Le PDCI-RDA croit au travail,

- Le PDCI-RDA croit dans les valeurs de progrès et de l’effort,

- Le PDCI-RDA croit que seul, par le travail bien fait, le bonheur est possible,

- Le PDCI-RDA croit que vous méritez de meilleures conditions de vie et de travail pour tous.

C’est pourquoi j’invite le gouvernement à consolider le dialogue social pour mieux répondre aux nombreuses préoccupations des travailleurs. Aussi, voudrais-je souhaiter que le gouvernement fasse de l’égalité des chances entre les fils et filles de notre pays un axe essentiel de sa politique afin de mettre fin au népotisme, à la discrimination et au rattrapage ethnique. Les Ivoiriens ont du génie. Que la justice sociale soit donc le socle de l’éclosion des talents et de l’accès de tous à un emploi décent.

À vous nos épouses, nos mamans et nos sœurs, vous femmes vertueuses qui très tôt le matin, bras affermis, parcourez champs et chantiers pour nourrir l’humanité, je vous félicite et vous remercie pour le travail accompli.

À vous hommes travailleurs, merci pour votre énergie par laquelle vous contribuez à bâtir et à consolider les piliers de notre économie nationale.

Chers Ivoiriens et habitants de la Côte d’Ivoire,

Sachez que le PDCI-RDA demeure un parti attaché à son crédo qui est de promouvoir une politique fondée sur sa capacité à servir le vaillant peuple de Côte d’Ivoire et à bâtir dans l’égalité de tous, une nation moderne et modèle. Il l’a démontré hier et aujourd’hui.

Le PDCI-RDA reprendra, après 2020 l’œuvre arrêtée en 1999 pour asseoir, une Côte d’Ivoire, à nouveau, rassemblée, de progrès pour tous et de bonheur pour chacun.

Chers compatriotes, le travail rend libre. Avec le PDCI-RDA, ensemble, pour bâtir la Côte d’Ivoire unie, la Côte d’Ivoire de discipline et de travail.

Bonne fête du Travail à toutes et à tous !

Henri Konan BÉDIÉ

Président du PDCI-RDA

Fait à Daoukro le 30 avril 2019