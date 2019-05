Côte d'Ivoire : Tiken Jah, "Je souhaite que Gbagbo Laurent se retire de la vie politique ivoirienne"

L'artiste ivoirien , Tiken Jah de Fakoly a exhorté l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire à se retirer de la scène politique ivoirienne et lui recommande d'agir au service de la paix et de la réconciliation entre les fils et fille de la Côte d'Ivoire.

Tiken Jah demande le retrait de Laurent Gbagbo

Acquitté depuis le mois de janvier dernier par la Cour pénale internationale, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Ggbagbo, qui a été détenu à la Haye pendant plus de 7 ans pour crime contre l'humanité, est actuellement en Belgique en attendant un possible retour en Côte d'Ivoire. Cependant, le silence de ce dernier suscite beaucoup d'interrogations en Côte d'Ivoire et à travers le monde. '' Gbagbo va-t-il revenir sur la scène politique et se présenter à élection de 2020? Ou va-t-il définitivement se retirer de la scène politique ivoirienne ? Telles sont entre autres questions qui agitent l'esprit de plusieurs passionnés de politique. interrogé par un média ivoirien sur ce qu'il pense de l’avenir politique du président-fondateur du Front populaire ivoirien, Tiken Jah de Fakoly a emi le voeux de voir Laurent Gbagbo se retirer définitivement du paysage politique ivoirien. « Nous avons tous salué son acquittement, lui et Charles Blé Goudé par la Cour Pénale Internationale. Je souhaite qu’il rentre en Côte d’Ivoire et qu’il contribue à la paix et la réconciliation entre les Ivoiriens. Car, Gbagbo Laurent est une personne importante dans ce processus. Je souhaite que Gbagbo Laurent se retire de la vie politique ivoirienne. Je le vois plus comme un diplomate parlant de paix et de réconciliation dans son pays et à travers le monde », a confié Tiken Jah de Fakoly. Il a également souhaité que les présidents Konan Bédié, et Alassane Ouattara disparaîssent aussi du paysage politique ivoirien, afin de laisser la place aux plus jeunes. « Il faut faire de la place aux jeunes », a-t-il terminé.

Ce que Tiken Jah reprochait à Laurent Gbagbo en 2011

L'icône ivoirienne du reggae, Tiken Jah Fakoly, qui se présente comme le porte-voix des opprimés, lors d'une interview accordée à un média panafricain a dit ce qu'il reprochait à Laurent Gbagbo qui selon lui, n'a pas su gérer la crise post-électorale qui a endeuillé la Côte d'Ivoire en 2011: '' J’ai beaucoup réagi quand il était au pouvoir comme je le fais aujourd’hui. Je fais partie de ceux qui lui ont dit de s’arrêter et de laisser tomber. Il n’a pas écouté. Quand vous parlez à une personne qui ne vous écoute pas, vous ne pouvez pas aller réclamer une part de son salaire une fois qu’il est payé. Laurent Gbagbo paye le prix de son entêtement à conserver le pouvoir. Je pense que s’il s’était arrêté, avec tout ce que nous constatons aujourd’hui, non seulement ses supporteurs qui continuent de le réclamer, mais d’autres Ivoiriens, lui auraient demandé de se porter candidat à l'élection de 2015. Et il aurait pu gagner", a soutenu l'artiste. De plus, il a accusé Laurent, Simone Gbagbo et Charles Blé Goudé d'être les responsables des dégâts de 2011 '' Ce sont ces trois responsables qui ont entraîné les autres. Ce sont eux qui savaient qu’il n’existait pas d’issue au chemin qu’ils ont emmené des gens à emprunter. Ils ont entraîné avec eux des innocents qui les ont suivis, soit par reconnaissance, soit par conviction", a conclu Tiken Jah.