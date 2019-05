Prix Félix Houphouët-Boigny: le Premier ministre éthiopien lauréat

Le lauréat du Prix Félix Houphouët-Boigny-UNESCO pour la recherche de la paix est connu depuis ce jeudi 2 mai 2019. Le Premier ministre de la République fédérale démocratique d' Ethiopie, Abiy Ahmed Ali, a remporté les faveurs du jury.

Abiy Ahmed remporte le prix Félix Houphouët-Boigny

L' information a été livrée ce jeudi 2 mai 2019. Abiy Ahmed Ali, Premier ministre de la République démocratique d'Ethiopie, a été désigné lauréat du Prix Félix Houphouët-Boigny-UNESCO pour la recherche de la Paix.

Le jury était composé d' Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Liberia et lauréate du Prix Nobel de la paix (2011) ; François Hollande, ancien président de la France ; la Princesse Sumaya bint El Hassan de Jordanie, envoyée spéciale de l' UNESCO pour les sciences de la paix ; Michel Camdessus (France), ancien directeur général du Fonds monétaire international (FMI) ; le professeur Yunus Mohama (Bangladesh), fondateur de Grameen Bank et lauréat du Prix Nobel de la paix (2006) ; et Forest Whitaker (Etats-Unis), fondateur de l'initiative Paix et Développement.

Selon ce jury, le Prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a été attribué à l'homme politique éthiopien pour "ses actions dans la région et en particulier pour avoir été l' instigateur d' un accord de paix entre la République fédérale démocratique d'Ethiopie et l' Erythrée".

Abiy Ahmed, né le 15 août 1976 à Agaro, une ville éthiopienne, est le Premier ministre de l' Ethiopie depuis le 2 avril 2018. Diplômé de l' université d' Addis-Abeba, il est spécialiste en cybersécurité et appartient au parti politique Organisation des Peules Oromo.

Le nouveau lauréat du Prix Félix Houphouët-Boigny a été ministre des Sciences et de la Technologie du 6 octobre 2015 au 1er novembre 2016. Le 2 avril 2018, après la démission de Haile Mariam Dessalegn, il accède au poste de Premier ministre.

Le Prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix récompense les personnes vivantes et les institutions ou organismes publics ou privés en activité ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix dans le respect de la Charte des Nations Unies et de l' Acte constitutif de l'UNESCO.