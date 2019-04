A La Haye, Charles Blé Goudé parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire

En liberté sous conditions dans un complexe hôtelier à La Haye, Charles Blé Goudé continue de recevoir de nombreuses visites. Ce week-end, le président du COJEP a évoqué l'avenir de la Côte d'Ivoire avec ses visiteurs.

Charles Blé Goudé et ses visiteurs de La Haye

À l'hôtel Crowne Plaza Den Haag - Promenade de La Haye où il réside en attendant que le greffe de la Cour pénale internationale (CPI) lui trouve un pays d'accueil, Charles Blé Goudé est loin de s'ennuyer. En effet, les visiteurs se bousculent au portillon pour exprimer leur compassion à l'ancien leader des jeunes patriotes pour toutes les souffrances endurées derrière les barreaux de la prison de Scheveningen. Mais loin de ressasser le passé, l'ancien codétenu du président Gbagbo est plutôt porté vers l'avenir.

Aussi, ce week-end, le Président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) a-t-il reçu en autres visiteurs Christian Vagbé, Pascal Logbo et Dr Boga Sako Gervais (FIDHOP) composant la délégation de la Plateforme "Ensemble pour la démocratie et solidarité", ainsi que le groupe artistique "Les filles de Saïoua.

« L’avenir de la Côte d’Ivoire était au centre des débats dans une ambiance fraternelle », apprend-on de sources proches de l'ancien ministre de la Jeunesse du Président Laurent Gbagbo.

Charles Blé Goudé, faut-il le rappeler, a animé une conférence de presse en direct des réseaux sociaux, le 27 mars dernier. Lors de cette première apparition publique après sa libération, l'ancien SG de la FESCI a lancé son slogan « La Côte d'Ivoire, un tout qui a besoin de tous ». Tel est donc son credo pour un avenir meilleur dans une Côte d'Ivoire réconciliée.