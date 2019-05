People : Aya Nakamura se fait lyncher pour un refus de selfie

La chanteuse franco-malienne, Aya Nakamura, a refusé de faire une photo avec une fan, ce qui a suscité le courroux d'une ancienne « star » de la télé-réalité en France qui a atomisé la belle Aya.

Sarah Fraisou démonte Aya Nakamura après un refus de selfie

La chanteuse franco-malienne Aya Nakamura est au cœur d'une polémique. En effet, l'auteure de "Djadja » avait refusé de faire une photo avec une jeune fille qui s'est retrouvée dans le même salon qu'elle. Même si cela peut paraître incompréhensible, Aya Nayakamura a tout de même donné les raisons de son refus : « Hier, je suis allée me faire une manucure dans un salon à Noisy où je vais depuis un an tranquillement. Une cliente vient me demander une photo pour sa fille. Moi, j’étais en pantoufles claquettes, pas maquillée, j’avais des boutons, je n’étais pas là pour faire la belle, je refuse et là je deviens le sujet de conversation principal de tout le salon ? », s’est interrogée Aya Nakamura dans une interview accordée à un média français.

Par ailleurs, la chanteuse a ajouté avoir été agacée par les questions des personnes qui se trouvaient dans le salon '' C’était un moment de détente et d’un coup tout le monde parle de toi, te pose des questions sur des rumeurs bidons, te conseille sur ta musique comme s’ils étaient des directeurs artistiques d’une maison de disques. J’ai envie de leur dire : Laissez-moi tranquille, je ne vous donne pas de conseils sur votre salon. Je ne pourrai plus y aller, c’est dommage, car je l’aimais bien", rajoute l'interprète de Djadja.

Ces propos d' Aya Nakamura ont suscité le courroux de Sarah Fraisou, une star de téléréalité en France, cliente du même salon de coiffure. Dans une vidéo diffusée sur Snapchat, elle a crashé ses vérités à l'endroit de la chanteuse. « Je suis choquée Aya, j’aime bien tes musiques, mais là, il ne faut pas mentir comme ça meuf ! Aya vient aussi faire ses ongles ici. Mais personne ne lui a parlé de sa musique ici. Les gens lui ont juste demandé comment elle vit, quel est son train de vie (…) Ne dis pas des choses comme ça, on est personne ! Quand les gens te demandent une photo, je ne trouve pas ça normal de dire ‘non’. Les 3/4 du temps, tu refuses (…) C’est trop mauvais ! Il faut arrêter ! », a-t-elle soutenu.





Rappelons qu' en décembre dernier, Aya Nakamura avait déjà refusé de faire un selfie avec une fan au Sénégal alors qu'elle y était pour un spectacle grandeur nature. Les Sénégalais pour se venger avaient boycotté le concert. C'est donc dans une salle quasiment vide que la chanteuse s'était produite. Une affaire qui avait fait grand bruit et qui avait poussé Aya Nakamura à présenter ses excuses.