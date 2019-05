Couper décaler : Le bel hommage de Kerozen dj à Emma Dobré

Le talentueux artiste ivoirien, Kerozen dj, qui était en concert ce dimanche au stade de la Bae de Yopougon, a rendu un vibrant hommage à sa productrice, Emma Dobré.

Kerozen dj toujours reconnaissant envers Emma Dobré

S’il y a une personne qui a été révélée par le succès phénoménal de Kerozen Dj, c’est bel et bien sa productrice Emma Dobré , cette jeune dame dont le nom est cité dans toutes les chansons de l'artiste nommé Kundé 2019 du meilleur artiste de l’Afrique de l’Ouest.

En effet, Kerozen dj saisit toutes les opportunités qui se présentent à lui pour exprimer sa reconnaissance à l’endroit de cette jeune dame. Il n'a pas failli à la tradition ce dimanche lors d’un concert à Yopougon. Fidèle à lui-même, Kerozen a rendu un bel hommage à sa productrice, celle qui a cru en lui quand tout allait mal dans sa vie.

"Emma Dobré, jamais je ne cesserai de te dire merci. Merci pour ton amour et la confiance à mon égard", a affirmé Kerozen, avant d’ajouter : ’’ C’est ma sœur, jamais l’argent ni rien d’autre ne va nous diviser. C’est elle qui a eu confiance en moi et a fait de moi ce que je suis aujourd’hui. Grand merci à toi, Emma Dobré."

Rappelons que plusieurs rumeurs stipulent qu’il y aurait eu une relation intime entre Emma Dobré et Kerozen Dj. En réalité, il n’en est rien. À en croire les deux concernés, ils ont de très bons rapports d'amitié et de complicité. Et c’est au nom de cette amitié qu’Emma Dabré, une jeune entrepreneure chevronnée, a décidé d’accompagner financièrement les productions musicales de Kerozen dj, notamment depuis la chanson ‘’ Le temps ‘’ jusqu’à ‘’ Victoire ‘’ .

Emma Dobré est en couple avec Douk Saga Junior, le sosie de feu Douk Saga, qui avait été révélé au grand public pour sa grande ressemblance avec le créateur du Couper décaler. Il était également présent au concert de ce dimanche. De plus, c’est Kerozen dj qui a mis en relation nos deux amoureux, avait indiqué Emma Dobré lors d’une interview accordée à une chaîne de télé ivoirienne.

Cet hommage de Kerozen est un signe de reconnaissance que sa productrice saura sans doute apprécier à sa juste valeur.