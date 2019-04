Musique : Emma Dobré, la productrice de Kerozén Dj recrute

Emma Dobré, la productrice du talentueux artiste ivoirien Kerozen Dj, a procédé, ce samedi 13 avril à Cocody, au lancement d'un concours de chant dénommé "La voix des étoiles'', une plateforme musicale pour les artistes en herbe qui leur permettra de révéler leurs talents au grand public.

Emma Dobré lance un concours de chant "La voix des étoiles''

''Tu as une belle voix, tu n'as pas de moyens, Emma Dobré est là '' a soutenu la belle productrice ivoirienne, récemment nommée meilleure productrice de l'année 2018 en Italie, qui a signifié que le concours ''La Voix des étoiles'' s'inscrit dans le cadre des activités de sa maison de production dénommé '' Emma Dobré Prod''.

Cette structure rappelle-t-on, a produit l'artiste chanteur ivoirien, Kerozen Dj qui connait un succès phénoménal à travers le monde. C’est donc pour accroître l’effectif de son label que ledit concours a été initié, à en croire Emma Dobré qui dit vouloir donner la chance à plusieurs jeunes de relever leur talent et trouver un emploi stable. Elle a signifié que le vainqueur de ce concours de chants bénéficiera de l'accompagnement de la structure pour une production musicale en featuring avec Kerozen Dj.

Le déroulement du concours "La voix des étoiles'' d' Emma Dobré

Les candidats devront enregistrer une vidéo d’eux dans laquelle ils interpréteront en a capela un morceau de leur choix. Ils doivent ensuite faire parvenir leurs vidéos via Whatsapp au : 56861084 avant le 15 mai 2019. 100 vidéos seront retenues et présentées à la direction artistique d’Emma Dobré Prod qui retiendra 20 candidats.

Ces derniers participeront à deux manches éliminatoires devant un jury de trois (3) ans, composé d’artistes, producteurs et de personnalités publiques. Après ces deux manches éliminatoires, 10 candidats seront qualifiés pour la finale. Ils seront logés dans une villa durant un mois et bénéficieront d’un suivi et d’un coaching, puis un seul sera déclaré vainqueur et signera un contrat avec le label Emma Dobré Prod.