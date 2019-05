Musique : Ariel Sheney, ‘’ Il ne faut pas lancer les morceaux pour les lancer’’

Ariel Sheney, l’auteur du titre à succès ‘’ Amina ‘’, dans une interview accordée à la chaîne nationale ivoirienne, a dévoilé les secrets du succès fracassant de son dernier single. Pour le colonel Lobofouè, c’est un travail d’équipe qui a été mené sans négliger les moindres détails.

Ariel Sheney : ‘’ tout est une question de stratégie.’’

L’ex-poulain de la Yorogang est revenu sur l’impressionnant succès de son dernier single intitulé ‘’Amina’’. Pour Ariel Sheney, qui dit avoir été quelque peu surpris des records fous de son bijou, le succès de son dernier bébé est la résultante d’un énorme travail abattu autour de cette production.

"On y a vraiment mis du temps, c’est un travail énorme qui a été fait depuis l’enregistrement au studio jusqu’à la sortie du clip. Ce n’est pas un travail qu’on a fait à la va-vite comme ça, mais le mérite revient à toute la stratégie que mon équipe à mise en place", a déclaré Ariel Sheney.

Puis, il appele les artistes ivoiriens à ne pas lancer des singles sans la moindre stratégie. "Je veux dire aux artistes ivoiriens que tout est une question de stratégie. Il ne faut pas lancer les morceaux pour les lancer, il faut bien communiquer, mettre les moyens pour la communication, il ne faut pas vraiment jouer avec’’, a-t-il conclu.

Ariel Sheney et ses millions de vues sur youtube

Interrogé sur le record de vues jamais atteint sur Youtube par un clip Couper-Décaler, Ariel Sheney a soutenu que ce succès n’est en aucun cas lié à un quelconque achat de vue. "D’abord acheter des vues moi, je ne connais pas. Je ne sais même pas comment on utilise Youtube, vu que c’est une équipe qui le fait pour moi. Et à côté de ça, il n'y a rien de fake, parce qu’au jour d’aujourd’hui, Youtube est une société reconnue et qui est en train de traquer tous ces payeurs de vues. Si Youtube avait une quelconque plainte sur mes vues, on aurait reçu un mail, mais jusque-là, rien n'à changer, et rien ne va changer. Juste pour dire que c’est des vues réelles, ce sont des personnes qui vont regarder le clip, c’est des personnes qui aiment ma musique", a soutenu Ariel Sheney.

Srè Jean Ariel (son nom à l'état civil) dit ne pas se prendre la tête avec ces records Youtube. Conscient du défi qu’il a à relever, l’auteur du titre Sympa entend se mettre au travail afin de devenir un artiste de renommée internationale. "Je crois que pour marquer l’international, ce n’est pas avec un seul morceau. J'ai du boulot et donc je vais me mettre au travail pour que demain nous puissions nous lancer dans une tournée hyper internationale", a soutenu Le Colonel Lobofoué.