International: Le Ghana nouveau leader de la production d'or en Afrique

Le Ghana, pays de la sous région ouest-africaine, a ravir à l'Afrique du Sud la première place dans le classement des pays africains producteurs d'or. L'information émane d'un rapport divulgué par la Banque mondiale et relayée par la presse internationale.

Classement des pays africains producteurs d'or: Le Ghana detrône l'Afrique du Sud

En 2018, le Ghana est devenu le premier producteur d'or en Afrique. Selon les chiffres divulgués par la Banque mondiale, Le pays de wame N'Kruma détrône l'Afrique du Sud, tombée à la troisième place continentale. 158 tonnes sont sorties des mines d'or ghanéennes en 2018. Une hausse de 15% par rapport à l'année précédente, qui permet à l'ancienne Gold Coast de ravir à la Nation Arc-en-Ciel la première place du continent.

Depuis plusieurs années, les « golden boys ghanéens » multiplient les projets et les découvertes substantielles. Le Ghana a ainsi renoué avec les volumes importants des années 1980, largement au-dessus des quatre millions d'onces commercialisés.

Selon Radio France internationale (RFI), la réussite du secteur aurifère tient à une réorganisation complète, ces dernières années et à un meilleur contrôle des opérateurs. Selon le confrère, le sous-sol ghanéen ne semble pas avoir encore livré tout son potentiel, contrairement à l'Afrique du Sud dont le secteur aurifère est en plein déclin. Les filons s'épuisent, obligeant les opérateurs à creuser de plus en plus profondément. L'Afrique du Sud pourrait ne plus produire d'or d'ici à dix ou quinze ans, selon certaines estimations.

De nombreux mineurs illégaux, venus de Chine et de Russie notamment, ont dû cesser leurs activités ces dernières années. Paradoxe, si le Ghana rafle la première place à l'Afrique du Sud, ce sont pourtant des compagnies sud-africaines, comme Gold Field et Anglogold qui sont les plus actives sur son territoire, devant les Américains et les Canadiens