Affaire Arafat - Trace, Debordeau Leekunfa se déchaîne sur Le Magnific

Suite à la dernière sortie de l’humoriste ivoirien, Le magnific qui a manifesté son soutien à Arafat dj , en demandant à l’incontournable chaîne de télévision Trace Africa de diffuser les chansons d’Arafat dj, Debordeau Leekunfa est rentré dans une colère noire et a asséné ses vérités à l'humouriste.

Debordeau Leekunfa : '' Magnific, Je ne t'ai jamais aimé ‘’

Il y a un dicton célèbre qui dit que ‘’ l’ami de mon ennemi est un ennemi’’. Et bien cela s’est vérifié ce jeudi suite à la réaction de l’humoriste ivoirien le magnific qui s’est prononcé sur l’affaire entre Arafat DJ et Trace Africa. "Je ne vais pas être long, jouez les clips de Arafat dj. C'est tout ce que je vous demande", a publié l'humoriste sur son compte Instagram. Cette publication a tout de suite suscité le courroux de l’ancien ami fidèle d’Arafat dj, Debordeau Leekunfa.

Dans une vidéo diffusée, Debordeau, qui se positionne comme le principal ennemi d’Arafat DJ s’’est attaqué à l’humoriste. ‘’ Non seulement tes blagues sont pourries, tu es vieux, tu remontes à 50 ans, si tu es malin là, il faut rester dans ton registre de comédie. Tu es humoriste, reste dans ton mouvement d’humoristes, ‘’ a-t-il soutenu avant de poursuivre ‘’Quand il y a des d’humoristes qui meurent ici, on ne te voit pas, et c’est dans notre mouvement couper décaler, tu viens te mettre ‘’, a déclaré Debordeau avant de faire une grosse révélation à l’humouriste.

‘’Moi, je ne t’ai jamais aimé, ce n’est de l’amusement, je ne t’ai jamais aimé. Le jour, tu me vois, il faut me dépasser parce que le jour, tu vas t’amuser, tu ne vas pas croire. Je t’attends au tournant ‘’, a prévenu Debordeau Leekunfa avant de se s’attaquer à nouveau à Arafat dj. '' C’est un grand hypocrite, amusez-vous avec lui. Quand il dénigre les artistes ici, quand il crie haut et fort qu’il est sorti avec les femmes des gens, tu ne vois pas pour conseiller, tu viens nous dire pourquoi tout le monde s’acharne sur lui, non personne ne s’acharne sur lui, il paie pour ce qu’il a fait‘’, a-t-il rouspété. Rappelons que Debordeau s'en est également pris à Bebi Philipp qui avait essayé de le ramener à l'ordre après sa vidéo de mercredi.