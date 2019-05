Côte d'Ivoire : affaire Arafat, Le Magnific crache ses vérités à Trace

Le Magnific n' est pas du tout content de Trace Radio qui est dans une embrouille avec Arafat dj. Dans une publication sur son compte Instagram, l' humoriste ivoirien a livré son point de vue sur le clash entre le Yorobo et le média.

Le Magnific apporte son soutien à Arafat dj

La crise entre Arafat et Trace Radio n'a pas échappé à Le Magnific. Le commandant Moriba a clairement affiché son soutien au Zeus d' Afrique. "Je ne vais pas être long, jouez les clips de Arafat dj. C'est tout ce que je vous demande", a publié l'humoriste sur son compte Instagram.

Poursuivant, Jacques Silvère Bah, de son vrai nom, a rappelé le rôle prépondérant joué par la musique couper décaler dans l' ascension de Trace Africa. "Le couper décaler a fait naître votre chaîne. Le couper décaler l' a fait grandir. Le couper décaler l' a propagée dans le monde entier avec à sa tête Arafat dj. Malgré cela, vous n' avez jamais créé de chaîne Trace couper décaler mais plutôt des Trace Kitoko et autres", a lancé Le Magnific, qui demande un peu de reconannaissance de la part des responsables de ce média.

Le Magnific n' a pas manqué de faire remarquer qu' à l'époque, les Nigérians ne soutenaient pas ladite télévision. Selon l' humoriste-chanteur, le "couper décaler a contribué à imposer" Trace "devant LC2 ou NTV2". Comme pour calmer les ardeurs, il a conclu : "S' il vous plaît, jouez Arafat, c' est un artiste complet. C' est mon avis."

Pour en revenir à l' affaire, la prochaine chanson d'Arafat, "Moto Moto", est indésirable à Trace Radio Côte d'Ivoire. Yves Tchetche, l'un des membres du staff du Beerus Sama, a été éconduit alors qu'il s'était rendu dans les locaux de la radio pour programmer le dernier son du fils de Tina Glamour. Il a été clairement signifié à l'envoyé de Yorobo que son boss était interdit de mettre les pieds à Trace.

"Ne me jouez plus même. Avec ou sans vous, je suis toujours Dj Arafat. Je vais tout faire pour ne plus que vous ayez à jouer ma musique. Mettre mon nom sur des listes, tout cela ne sert à rien", a vociféré le chanteur. Avant qu'Yves Tcheche ne soit refoulé, les "Chinois (fans d'Arafat) avaient projeté une marche sur la radio. Mais "le président de la Chine" est parvenu à les dissuader.