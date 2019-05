People : Le père de Dadju et Maitre Gims battus par des malfrats

Djuna Djanana, artiste congolais vivant en France, et père des célèbres chanteurs Maïtre Gims et Dadju, a été sévèrement tabassé, ce mercredi, à Paris.

Le père de Maitre Gims et Dadju tabassé à Paris

Djuna Djanana , le père des deux icones de la musique française, Maître Gims et son frère, Dadju, a été agressé et copieusement battu par des malfrats dont on ignore encore l'identité. Les deux hommes ont dévoilé quelques photos de leur père avec le visage complètement deformé.

Selon certains médias français , les deux artistes ont révélé que leur père, lui même artiste congolais, a été kidnappé alors qu'il se baladait dans les rues de Paris le dimanche 5 mai dernier par 3 individus. Ces derniers auraient ensuite ordonné au père des deux célèbres chanteurs de leur verser une grosse somme d’argent. Ainsi, ils assuraient que ce dernier pourrait obtenir « leur protection ». De plus , les agresseurs auraient même interdit au père de Maitre Gims et Dadju de se rendre à la police au risque de mettre fin à la vie ce dernier. Cependant il semble bien que les trois hommes n’ont pas hésité à frapper violemment le papa des deux chanteurs. Sur les photos publiées par Dadju et Maitre Gims, l’homme a un œil au beurre noir et il est complètement amoché !

Une enquète policière est déjà ouverte pour retrouver ses mafrats. Pour leur part, les artistes ne se sont pas encore pronnoncés sur cette affaire qui fait grand bruit en France.

Pour rappel Djuna Djanana né Jean Mpanga Wa Mpanga est un artiste congolais qui a débuté sa carrière musicale dans les années 70 aux côtés du célèbre Evoloko Joker. Il a été membre de plusieurs orchestres célèbres dont Isifi Lokoléd’Evoloko, Viva la musica de Papa Wemba, Langa Langastars dont il est l’un des pères fondateurs, etc.