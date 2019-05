Couper decaler: Voici pourquoi Arafat dj a créé le " Moto moto''

C'est le hit du moment, le Moto Moto d'Arafat dj cartonnne très fort à Abidjan. Le Boss de la Yorogang, lors d'une prestation dans un bar, a révélé les raisons qui l'on poussé à inventer ce nouveau concept.

La raison pour laquelle Arafat dj a sorti le Moto Moto

Le Moto Moto d'Arafat dj, sorti depuis le vendredi dernier, est en train de battre de remuer le mouvement couper-decaler, au point de défier "Amina" de son ancien poulain. Le dernier single du boss de la Yorogang a en effet enregistré plus de 2 millions de visionnage sur youtube en 48 heures. Une sacrée performance qui enchante le gouverneur de la Chine. '' Mon son me plaît trop, c’est mon meilleur son... Et c’est le seul son qui me donne des vues incroyables grâce à vous ma China, s'est réjouit Arafat dj sur sa page Facebook.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Arafat n'a pas sorti le Moto moto pour seulement concurencer la chanson '' Amina'' d'Ariel Sheney. Derrière cette production musicale se cache une histoire, un message fort que son concepteur a voulu faire passer. Lors d'une prestation dans l’une des plus célèbres boites de nuit abidjanaises (VIP Discothèque Abidjan), le Daishikan a révélé les raisons qui l'ont poussé à inventer le Moto Moto.

« J’ai créé moto moto pour sensibiliser les motards à porter les casques », a declaré le Yoro, qui, à travers ce single, veut reduire considérablement les accidents de motos qui sont légion en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Ce message de sensibilisation est d'ores et déjà bien accueilli par les mélomanes ivoiriens et les nombreux fans de l'artistes à travers l'Afrique.