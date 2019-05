Karaté: Les champions d’Afrique chez Amadou Soumahoro

Le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire Amadou Soumahoro a reçu les récents vainqueurs de la 18e édition du championnat d’Afrique de l’Union des Fédérations Africaines de Karaté (UFAK) de la Zone III.

Amadou Soumahoro a tenu à féliciter les karatékas ivoiriens pour leur performance.

Trois jours après leur sacre lors de la 18e édition du championnat d’Afrique de l’Union des Fédérations Africaines de Karaté (UFAK) de la Zone III, les Eléphants du karaté ont été reçus par le président de l’Assemblée nationale ivoirienne. Amadou Soumahoro les a accueillis en présence du ministre des Sports, Claude Paulin Danho, et le président de la Fédération ivoirienne de karaté Fanny Aboubacar.

L’élu a félicité les karatékas et les a appelés à multiplier de telles performances. « C’est l’aboutissement d’un travail long, un travail acharné, mais aussi le début d’un challenge, celui de rester imbattable pour conserver les titres. La nation vous fait confiance pour que vous continuez de remporter des victoires. Aussi je ne doute point que vous saurez rester combatifs, déterminés et toujours animés d’un esprit de gagneur pour relever les défis avenirs, c'est-à-dire remporter plus de médailles. Je voudrais vous rassurer du soutien de l’Assemblée, du soutien des députés, » a assuré Amadou Soumahoro.

Le président de l’Assemblée nationale a également indiqué que le budget du ministère sera examiné avec précaution lors de la prochaine session. « Je voudrais rassurer le ministre que votre budget sera examiné avec la plus grande compréhension, avec naturellement souplesse à l’Assemblée nationale par les députés à la prochaine session. Et soyez assuré » a déclaré Amadou Soumahoro. Après avoir reçu une ceinture noire de la délégation de ses hôtes, le confrère Koaci indique que le député de Séguéla a remis la somme de 5 millions de francs CFA aux athlètes.

La Côte d’Ivoire avait remporté la 18e édition du championnat de l’UFAK. La compétition s’était déroulée à Abidjan du 5 au 12 mai à Abidjan. Les karatékas ivoiriens avaient glané 29 médailles dont 11 en or, 12 en argent et 6 en bronze.